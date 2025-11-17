- Cuenta
Total de Trades:
180
Transacciones Rentables:
127 (70.55%)
Transacciones Irrentables:
53 (29.44%)
Mejor transacción:
3 634.14 EUR
Peor transacción:
-3 848.92 EUR
Beneficio Bruto:
86 943.64 EUR (10 989 pips)
Pérdidas Brutas:
-55 241.41 EUR (6 192 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
7 (6 092.91 EUR)
Beneficio máximo consecutivo:
6 092.91 EUR (7)
Ratio de Sharpe:
0.20
Actividad comercial:
21.94%
Carga máxima del depósito:
112.08%
Último trade:
4 horas
Trades a la semana:
7
Tiempo medio de espera:
3 horas
Factor de Recuperación:
4.15
Transacciones Largas:
68 (37.78%)
Transacciones Cortas:
112 (62.22%)
Factor de Beneficio:
1.57
Beneficio Esperado:
176.12 EUR
Beneficio medio:
684.60 EUR
Pérdidas medias:
-1 042.29 EUR
Máximo de pérdidas consecutivas:
4 (-5 293.69 EUR)
Pérdidas máximas consecutivas:
-7 547.72 EUR (3)
Crecimiento al mes:
36.46%
Pronóstico anual:
442.33%
Trading algorítmico:
47%
Reducción de balance:
Absoluto:
811.76 EUR
Máxima:
7 642.90 EUR (16.55%)
Reducción relativa:
De balance:
16.51% (7 624.40 EUR)
De fondos:
11.54% (2 727.98 EUR)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|EURUSD-Z
|180
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|EURUSD-Z
|36K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|EURUSD-Z
|4.8K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +3 634.14 EUR
Peor transacción: -3 849 EUR
Máximo de ganancias consecutivas: 7
Máximo de pérdidas consecutivas: 3
Beneficio máximo consecutivo: +6 092.91 EUR
Pérdidas máximas consecutivas: -5 293.69 EUR
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "AdmiralsGroup-Live" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
No hay datos
Just my strategy. Truly profitable. Stable. Leverage used – 1:30. Focused exclusively on EURUSD.
P.S. It does not rely on complex grids or martingale. At any given time, only one order in the same direction can be open. In very rare cases, two opposite-direction orders may be opened.
You can message me personally via PM.
Please contact me via PM before purchasing a subscription
ポジションを持つタイミングもいまいちよくわかりません。少し利益がでればすぐ利確。損は大きくなります。すぐに1つの取引を終えるわりにLot数が多すぎて手数料ばかりがかさみどんどんマイナスになっていきます。おすすめしません、