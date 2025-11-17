SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 5 / HeptaEdge
Rimantas Karaliunas

HeptaEdge

Rimantas Karaliunas
1 comentario
Fiabilidad
17 semanas
1 / 5.2K USD
Copiar por 75 USD al mes
incremento desde 2025 165%
AdmiralsGroup-Live
1:30
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
180
Transacciones Rentables:
127 (70.55%)
Transacciones Irrentables:
53 (29.44%)
Mejor transacción:
3 634.14 EUR
Peor transacción:
-3 848.92 EUR
Beneficio Bruto:
86 943.64 EUR (10 989 pips)
Pérdidas Brutas:
-55 241.41 EUR (6 192 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
7 (6 092.91 EUR)
Beneficio máximo consecutivo:
6 092.91 EUR (7)
Ratio de Sharpe:
0.20
Actividad comercial:
21.94%
Carga máxima del depósito:
112.08%
Último trade:
4 horas
Trades a la semana:
7
Tiempo medio de espera:
3 horas
Factor de Recuperación:
4.15
Transacciones Largas:
68 (37.78%)
Transacciones Cortas:
112 (62.22%)
Factor de Beneficio:
1.57
Beneficio Esperado:
176.12 EUR
Beneficio medio:
684.60 EUR
Pérdidas medias:
-1 042.29 EUR
Máximo de pérdidas consecutivas:
4 (-5 293.69 EUR)
Pérdidas máximas consecutivas:
-7 547.72 EUR (3)
Crecimiento al mes:
36.46%
Pronóstico anual:
442.33%
Trading algorítmico:
47%
Reducción de balance:
Absoluto:
811.76 EUR
Máxima:
7 642.90 EUR (16.55%)
Reducción relativa:
De balance:
16.51% (7 624.40 EUR)
De fondos:
11.54% (2 727.98 EUR)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
EURUSD-Z 180
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
EURUSD-Z 36K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
EURUSD-Z 4.8K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +3 634.14 EUR
Peor transacción: -3 849 EUR
Máximo de ganancias consecutivas: 7
Máximo de pérdidas consecutivas: 3
Beneficio máximo consecutivo: +6 092.91 EUR
Pérdidas máximas consecutivas: -5 293.69 EUR

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "AdmiralsGroup-Live" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

No hay datos

Just my strategy. Truly profitable. Stable. Leverage used – 1:30. Focused exclusively on EURUSD.

P.S. It does not rely on complex grids or martingale. At any given time, only one order in the same direction can be open. In very rare cases, two opposite-direction orders may be opened.

You can message me personally via PM.

Please contact me via PM before purchasing a subscription

Evaluación media:
gintama33
24
gintama33 2025.11.17 10:50  (modificado 2025.11.28 10:37) 
 

ポジションを持つタイミングもいまいちよくわかりません。少し利益がでればすぐ利確。損は大きくなります。すぐに1つの取引を終えるわりにLot数が多すぎて手数料ばかりがかさみどんどんマイナスになっていきます。おすすめしません、

2025.11.11 09:30
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.11.10 13:34
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.10 11:19
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.10.31 21:38
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.29 17:52
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.29 15:52
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.29 11:43
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.28 15:06
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.17 08:21
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.17 05:11
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.16 12:11
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.13 07:24
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.10 12:25
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.10 06:24
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.09 16:35
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.09 14:35
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.09 09:48
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.26 17:08
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.24 13:35
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.24 09:22
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.35% of days out of 23 days of the signal's entire lifetime.
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
HeptaEdge
75 USD al mes
165%
1
5.2K
USD
43K
EUR
17
47%
180
70%
22%
1.57
176.12
EUR
17%
1:30
Copiar

¿Cómo se realiza el copiado de las transacciones en MetaTrader? Mire el vídeo tutorial

La suscripción a la señal le da derecho a copiar las transacciones del proveedor durante 1 mes. Para que la suscripción tenga efecto, hay que utilizar el terminal MetaTrader 5.

Si no tiene la plataforma instalada, puede descargarla aquí.