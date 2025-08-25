シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 5 / JPINDX225 XM v21
Zheng Shu Zhai Teng

JPINDX225 XM v21

Zheng Shu Zhai Teng
レビュー0件
信頼性
18週間
0 / 0 USD
月額  5000  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 175%
XMTrading-MT5 2
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
266
利益トレード:
135 (50.75%)
損失トレード:
131 (49.25%)
ベストトレード:
70.09 USD
最悪のトレード:
-76.43 USD
総利益:
1 049.17 USD (45 208 pips)
総損失:
-788.37 USD (31 855 pips)
最大連続の勝ち:
7 (36.47 USD)
最大連続利益:
133.10 USD (4)
シャープレシオ:
0.11
取引アクティビティ:
95.46%
最大入金額:
6.35%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
8
平均保有時間:
1 日
リカバリーファクター:
1.34
長いトレード:
156 (58.65%)
短いトレード:
110 (41.35%)
プロフィットファクター:
1.33
期待されたペイオフ:
0.98 USD
平均利益:
7.77 USD
平均損失:
-6.02 USD
最大連続の負け:
7 (-99.21 USD)
最大連続損失:
-151.70 USD (6)
月間成長:
0.77%
年間予想:
9.38%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
34.16 USD
最大の:
194.76 USD (39.19%)
比較ドローダウン:
残高による:
43.63% (51.02 USD)
エクイティによる:
36.31% (197.72 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
JP225Cash 266
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
JP225Cash 261
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
JP225Cash 13K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +70.09 USD
最悪のトレード: -76 USD
最大連続の勝ち: 4
最大連続の負け: 6
最大連続利益: +36.47 USD
最大連続損失: -99.21 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"XMTrading-MT5 2"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

データがありません

XMの日経225cfdをベースに開発。

好調なｖ18シグナルと同じものでドル建て口座で再スタートしたものです。

日経225cfdのみの1ポジションx25ロジック戦略。

２２ロジックが４時間足、3ロジックが１時間足で稼働。

各時間足の始値でエントリー・クローズ・モディファイ等の確認をしています。

エントリーはストップ・リミット・マーケットプライスの3種類。

PT/SL・トレーリングストップ・経過時間・ロジックルール等で決済。

多数のエントリーをしますが、資金の約４０％のドローダウンで収まるように調整。

余剰証拠金 約7.7USDごとに0.1ロット増やす複利運用。（一度増えたロットはドローダウンでは減らないアグレッシブロット）

確認はしていませんが、不測の事態を避けるため以下の口座での稼働を推奨します。

・契約サイズ：1.0 （小数点以下の桁数は問題ないと思われます）

・commission・手数料なし （マイナススワップは考慮済みですが、commission・手数料が運用のさまたげとなります）

・レバレッジ 1：100 以上 （1：25の口座でも検証中で、半年間問題無し）


レビューなし
2025.12.10 00:19
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.07 19:11
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.05 03:20
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.21 13:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.21 12:14
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.11.21 11:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.21 10:14
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.11.21 00:21
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.20 22:21
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.11.12 01:20
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.10 03:55
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.04 02:40
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.10.21 22:40
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.05 23:14
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.38% of days out of 42 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.05 09:41
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.08.28 08:16
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.26 01:43
Share of trading days is too low
2025.08.26 01:43
Share of days for 80% of trades is too low
2025.08.26 00:43
Share of trading days is too low
2025.08.26 00:43
Share of days for 80% of trades is too low
