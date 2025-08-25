- 成長
トレード:
266
利益トレード:
135 (50.75%)
損失トレード:
131 (49.25%)
ベストトレード:
70.09 USD
最悪のトレード:
-76.43 USD
総利益:
1 049.17 USD (45 208 pips)
総損失:
-788.37 USD (31 855 pips)
最大連続の勝ち:
7 (36.47 USD)
最大連続利益:
133.10 USD (4)
シャープレシオ:
0.11
取引アクティビティ:
95.46%
最大入金額:
6.35%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
8
平均保有時間:
1 日
リカバリーファクター:
1.34
長いトレード:
156 (58.65%)
短いトレード:
110 (41.35%)
プロフィットファクター:
1.33
期待されたペイオフ:
0.98 USD
平均利益:
7.77 USD
平均損失:
-6.02 USD
最大連続の負け:
7 (-99.21 USD)
最大連続損失:
-151.70 USD (6)
月間成長:
0.77%
年間予想:
9.38%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
34.16 USD
最大の:
194.76 USD (39.19%)
比較ドローダウン:
残高による:
43.63% (51.02 USD)
エクイティによる:
36.31% (197.72 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|JP225Cash
|266
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|JP225Cash
|261
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|JP225Cash
|13K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +70.09 USD
最悪のトレード: -76 USD
最大連続の勝ち: 4
最大連続の負け: 6
最大連続利益: +36.47 USD
最大連続損失: -99.21 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"XMTrading-MT5 2"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
XMの日経225cfdをベースに開発。
好調なｖ18シグナルと同じものでドル建て口座で再スタートしたものです。
日経225cfdのみの1ポジションx25ロジック戦略。
２２ロジックが４時間足、3ロジックが１時間足で稼働。
各時間足の始値でエントリー・クローズ・モディファイ等の確認をしています。
エントリーはストップ・リミット・マーケットプライスの3種類。
PT/SL・トレーリングストップ・経過時間・ロジックルール等で決済。
多数のエントリーをしますが、資金の約４０％のドローダウンで収まるように調整。
余剰証拠金 約7.7USDごとに0.1ロット増やす複利運用。（一度増えたロットはドローダウンでは減らないアグレッシブロット）
確認はしていませんが、不測の事態を避けるため以下の口座での稼働を推奨します。
・契約サイズ：1.0 （小数点以下の桁数は問題ないと思われます）
・commission・手数料なし （マイナススワップは考慮済みですが、commission・手数料が運用のさまたげとなります）
・レバレッジ 1：100 以上 （1：25の口座でも検証中で、半年間問題無し）
