Zheng Shu Zhai Teng

JPINDX225 XM v21

Zheng Shu Zhai Teng
0 отзывов
Надежность
18 недель
0 / 0 USD
прирост с 2025 163%
XMTrading-MT5 2
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
263
Прибыльных трейдов:
133 (50.57%)
Убыточных трейдов:
130 (49.43%)
Лучший трейд:
70.09 USD
Худший трейд:
-76.43 USD
Общая прибыль:
1 025.15 USD (44 667 pips)
Общий убыток:
-784.97 USD (31 781 pips)
Макс. серия выигрышей:
7 (36.47 USD)
Макс. прибыль в серии:
133.10 USD (4)
Коэффициент Шарпа:
0.11
Торговая активность:
95.46%
Макс. загрузка депозита:
6.35%
Последний трейд:
18 часов
Трейдов в неделю:
10
Ср. время удержания:
1 день
Фактор восстановления:
1.23
Длинных трейдов:
153 (58.17%)
Коротких трейдов:
110 (41.83%)
Профит фактор:
1.31
Мат. ожидание:
0.91 USD
Средняя прибыль:
7.71 USD
Средний убыток:
-6.04 USD
Макс. серия проигрышей:
7 (-99.21 USD)
Макс. убыток в серии:
-151.70 USD (6)
Прирост в месяц:
-4.53%
Годовой прогноз:
-54.94%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
34.16 USD
Максимальная:
194.76 USD (39.19%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
43.63% (51.02 USD)
По эквити:
36.31% (197.72 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
JP225Cash 263
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
JP225Cash 240
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
JP225Cash 13K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +70.09 USD
Худший трейд: -76 USD
Макс. серия выигрышей: 4
Макс. серия проигрышей: 6
Макс. прибыль в серии: +36.47 USD
Макс. убыток в серии: -99.21 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "XMTrading-MT5 2" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

XMの日経225cfdをベースに開発。

好調なｖ18シグナルと同じものでドル建て口座で再スタートしたものです。

日経225cfdのみの1ポジションx25ロジック戦略。

２２ロジックが４時間足、3ロジックが１時間足で稼働。

各時間足の始値でエントリー・クローズ・モディファイ等の確認をしています。

エントリーはストップ・リミット・マーケットプライスの3種類。

PT/SL・トレーリングストップ・経過時間・ロジックルール等で決済。

多数のエントリーをしますが、資金の約４０％のドローダウンで収まるように調整。

余剰証拠金 約7.7USDごとに0.1ロット増やす複利運用。（一度増えたロットはドローダウンでは減らないアグレッシブロット）

確認はしていませんが、不測の事態を避けるため以下の口座での稼働を推奨します。

・契約サイズ：1.0 （小数点以下の桁数は問題ないと思われます）

・commission・手数料なし （マイナススワップは考慮済みですが、commission・手数料が運用のさまたげとなります）

・レバレッジ 1：100 以上 （1：25の口座でも検証中で、半年間問題無し）


Нет отзывов
2025.12.10 00:19
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.07 19:11
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.05 03:20
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.21 13:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.21 12:14
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.11.21 11:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.21 10:14
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.11.21 00:21
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.20 22:21
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.11.12 01:20
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.10 03:55
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.04 02:40
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.10.21 22:40
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.05 23:14
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.38% of days out of 42 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.05 09:41
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.08.28 08:16
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.26 01:43
Share of trading days is too low
2025.08.26 01:43
Share of days for 80% of trades is too low
2025.08.26 00:43
Share of trading days is too low
2025.08.26 00:43
Share of days for 80% of trades is too low
