Zheng Shu Zhai Teng

JPINDX225 XM v21

Zheng Shu Zhai Teng
0 recensioni
5 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 -24%
XMTrading-MT5 2
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
71
Profit Trade:
32 (45.07%)
Loss Trade:
39 (54.93%)
Best Trade:
8.47 USD
Worst Trade:
-10.36 USD
Profitto lordo:
60.18 USD (6 623 pips)
Perdita lorda:
-84.18 USD (8 974 pips)
Vincite massime consecutive:
3 (6.41 USD)
Massimo profitto consecutivo:
8.47 USD (1)
Indice di Sharpe:
-0.11
Attività di trading:
92.44%
Massimo carico di deposito:
3.59%
Ultimo trade:
11 ore fa
Trade a settimana:
13
Tempo di attesa medio:
21 ore
Fattore di recupero:
-0.56
Long Trade:
36 (50.70%)
Short Trade:
35 (49.30%)
Fattore di profitto:
0.71
Profitto previsto:
-0.34 USD
Profitto medio:
1.88 USD
Perdita media:
-2.16 USD
Massime perdite consecutive:
5 (-4.28 USD)
Massima perdita consecutiva:
-11.30 USD (3)
Crescita mensile:
-27.07%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
26.09 USD
Massimale:
42.95 USD (36.31%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
36.17% (42.95 USD)
Per equità:
16.86% (16.37 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
JP225Cash 71
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
JP225Cash -24
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
JP225Cash -2.4K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +8.47 USD
Worst Trade: -10 USD
Vincite massime consecutive: 1
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +6.41 USD
Massima perdita consecutiva: -4.28 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "XMTrading-MT5 2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

XMの日経225cfdをベースに開発。

好調なｖ18シグナルと同じものでドル建て口座で再スタートしたものです。

日経225cfdのみの1ポジションx25ロジック戦略。

２２ロジックが４時間足、3ロジックが１時間足で稼働。

各時間足の始値でエントリー・クローズ・モディファイ等の確認をしています。

エントリーはストップ・リミット・マーケットプライスの3種類。

PT/SL・トレーリングストップ・経過時間・ロジックルール等で決済。

多数のエントリーをしますが、資金の約４０％のドローダウンで収まるように調整。

余剰証拠金 約7.7USDごとに0.1ロット増やす複利運用。（一度増えたロットはドローダウンでは減らないアグレッシブロット）

確認はしていませんが、不測の事態を避けるため以下の口座での稼働を推奨します。

・契約サイズ：1.0 （小数点以下の桁数は問題ないと思われます）

・commission・手数料なし （マイナススワップは考慮済みですが、commission・手数料が運用のさまたげとなります）

・レバレッジ 1：100 以上 （1：25の口座でも検証中で、半年間問題無し）


Non ci sono recensioni
2025.09.05 09:41
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.08.28 08:16
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.26 01:43
Share of trading days is too low
2025.08.26 01:43
Share of days for 80% of trades is too low
2025.08.26 00:43
Share of trading days is too low
2025.08.26 00:43
Share of days for 80% of trades is too low
2025.08.25 23:43
Share of trading days is too low
2025.08.25 23:43
Share of days for 80% of trades is too low
2025.08.25 09:21
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.25 09:21
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.25 09:21
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.08.25 09:21
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.08.25 09:21
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
