|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|JP225Cash
|266
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|JP225Cash
|261
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|JP225Cash
|13K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "XMTrading-MT5 2" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
XMの日経225cfdをベースに開発。
好調なｖ18シグナルと同じものでドル建て口座で再スタートしたものです。
日経225cfdのみの1ポジションx25ロジック戦略。
２２ロジックが４時間足、3ロジックが１時間足で稼働。
各時間足の始値でエントリー・クローズ・モディファイ等の確認をしています。
エントリーはストップ・リミット・マーケットプライスの3種類。
PT/SL・トレーリングストップ・経過時間・ロジックルール等で決済。
多数のエントリーをしますが、資金の約４０％のドローダウンで収まるように調整。
余剰証拠金 約7.7USDごとに0.1ロット増やす複利運用。（一度増えたロットはドローダウンでは減らないアグレッシブロット）
確認はしていませんが、不測の事態を避けるため以下の口座での稼働を推奨します。
・契約サイズ：1.0 （小数点以下の桁数は問題ないと思われます）
・commission・手数料なし （マイナススワップは考慮済みですが、commission・手数料が運用のさまたげとなります）
・レバレッジ 1：100 以上 （1：25の口座でも検証中で、半年間問題無し）
