Zheng Shu Zhai Teng

JPINDX225 XM v21

Zheng Shu Zhai Teng
0 comentarios
Fiabilidad
18 semanas
0 / 0 USD
incremento desde 2025 175%
XMTrading-MT5 2
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
266
Transacciones Rentables:
135 (50.75%)
Transacciones Irrentables:
131 (49.25%)
Mejor transacción:
70.09 USD
Peor transacción:
-76.43 USD
Beneficio Bruto:
1 049.17 USD (45 208 pips)
Pérdidas Brutas:
-788.37 USD (31 855 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
7 (36.47 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
133.10 USD (4)
Ratio de Sharpe:
0.11
Actividad comercial:
95.46%
Carga máxima del depósito:
6.35%
Último trade:
9 horas
Trades a la semana:
8
Tiempo medio de espera:
1 día
Factor de Recuperación:
1.34
Transacciones Largas:
156 (58.65%)
Transacciones Cortas:
110 (41.35%)
Factor de Beneficio:
1.33
Beneficio Esperado:
0.98 USD
Beneficio medio:
7.77 USD
Pérdidas medias:
-6.02 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
7 (-99.21 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-151.70 USD (6)
Crecimiento al mes:
0.77%
Pronóstico anual:
9.38%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
34.16 USD
Máxima:
194.76 USD (39.19%)
Reducción relativa:
De balance:
43.63% (51.02 USD)
De fondos:
36.31% (197.72 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
JP225Cash 266
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
JP225Cash 261
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
JP225Cash 13K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +70.09 USD
Peor transacción: -76 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 4
Máximo de pérdidas consecutivas: 6
Beneficio máximo consecutivo: +36.47 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -99.21 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "XMTrading-MT5 2" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

No hay datos

XMの日経225cfdをベースに開発。

好調なｖ18シグナルと同じものでドル建て口座で再スタートしたものです。

日経225cfdのみの1ポジションx25ロジック戦略。

２２ロジックが４時間足、3ロジックが１時間足で稼働。

各時間足の始値でエントリー・クローズ・モディファイ等の確認をしています。

エントリーはストップ・リミット・マーケットプライスの3種類。

PT/SL・トレーリングストップ・経過時間・ロジックルール等で決済。

多数のエントリーをしますが、資金の約４０％のドローダウンで収まるように調整。

余剰証拠金 約7.7USDごとに0.1ロット増やす複利運用。（一度増えたロットはドローダウンでは減らないアグレッシブロット）

確認はしていませんが、不測の事態を避けるため以下の口座での稼働を推奨します。

・契約サイズ：1.0 （小数点以下の桁数は問題ないと思われます）

・commission・手数料なし （マイナススワップは考慮済みですが、commission・手数料が運用のさまたげとなります）

・レバレッジ 1：100 以上 （1：25の口座でも検証中で、半年間問題無し）


No hay comentarios
2025.12.10 00:19
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.07 19:11
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.05 03:20
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.21 13:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.21 12:14
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.11.21 11:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.21 10:14
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.11.21 00:21
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.20 22:21
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.11.12 01:20
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.10 03:55
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.04 02:40
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.10.21 22:40
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.05 23:14
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.38% of days out of 42 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.05 09:41
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.08.28 08:16
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.26 01:43
Share of trading days is too low
2025.08.26 01:43
Share of days for 80% of trades is too low
2025.08.26 00:43
Share of trading days is too low
2025.08.26 00:43
Share of days for 80% of trades is too low
