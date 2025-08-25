- Büyüme
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|JP225Cash
|71
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|JP225Cash
|-24
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|JP225Cash
|-2.4K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Mevduat yükü
- Düşüş
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "XMTrading-MT5 2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
XMの日経225cfdをベースに開発。
好調なｖ18シグナルと同じものでドル建て口座で再スタートしたものです。
日経225cfdのみの1ポジションx25ロジック戦略。
２２ロジックが４時間足、3ロジックが１時間足で稼働。
各時間足の始値でエントリー・クローズ・モディファイ等の確認をしています。
エントリーはストップ・リミット・マーケットプライスの3種類。
PT/SL・トレーリングストップ・経過時間・ロジックルール等で決済。
多数のエントリーをしますが、資金の約４０％のドローダウンで収まるように調整。
余剰証拠金 約7.7USDごとに0.1ロット増やす複利運用。（一度増えたロットはドローダウンでは減らないアグレッシブロット）
確認はしていませんが、不測の事態を避けるため以下の口座での稼働を推奨します。
・契約サイズ：1.0 （小数点以下の桁数は問題ないと思われます）
・commission・手数料なし （マイナススワップは考慮済みですが、commission・手数料が運用のさまたげとなります）
・レバレッジ 1：100 以上 （1：25の口座でも検証中で、半年間問題無し）
