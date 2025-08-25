SinyallerBölümler
Zheng Shu Zhai Teng

JPINDX225 XM v21

Zheng Shu Zhai Teng
0 inceleme
5 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 -24%
XMTrading-MT5 2
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
71
Kârla kapanan işlemler:
32 (45.07%)
Zararla kapanan işlemler:
39 (54.93%)
En iyi işlem:
8.47 USD
En kötü işlem:
-10.36 USD
Brüt kâr:
60.18 USD (6 623 pips)
Brüt zarar:
-84.18 USD (8 974 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
3 (6.41 USD)
Maksimum ardışık kâr:
8.47 USD (1)
Sharpe oranı:
-0.11
Alım-satım etkinliği:
92.44%
Maks. mevduat yükü:
3.59%
En son işlem:
1 gün önce
Hafta başına işlemler:
13
Ort. tutma süresi:
21 saat
Düzelme faktörü:
-0.56
Alış işlemleri:
36 (50.70%)
Satış işlemleri:
35 (49.30%)
Kâr faktörü:
0.71
Beklenen getiri:
-0.34 USD
Ortalama kâr:
1.88 USD
Ortalama zarar:
-2.16 USD
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-4.28 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-11.30 USD (3)
Aylık büyüme:
-27.07%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
26.09 USD
Maksimum:
42.95 USD (36.31%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
36.17% (42.95 USD)
Varlığa göre:
16.86% (16.37 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
JP225Cash 71
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
JP225Cash -24
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
JP225Cash -2.4K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +8.47 USD
En kötü işlem: -10 USD
Maksimum ardışık kazanç: 1
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +6.41 USD
Maksimum ardışık zarar: -4.28 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "XMTrading-MT5 2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

XMの日経225cfdをベースに開発。

好調なｖ18シグナルと同じものでドル建て口座で再スタートしたものです。

日経225cfdのみの1ポジションx25ロジック戦略。

２２ロジックが４時間足、3ロジックが１時間足で稼働。

各時間足の始値でエントリー・クローズ・モディファイ等の確認をしています。

エントリーはストップ・リミット・マーケットプライスの3種類。

PT/SL・トレーリングストップ・経過時間・ロジックルール等で決済。

多数のエントリーをしますが、資金の約４０％のドローダウンで収まるように調整。

余剰証拠金 約7.7USDごとに0.1ロット増やす複利運用。（一度増えたロットはドローダウンでは減らないアグレッシブロット）

確認はしていませんが、不測の事態を避けるため以下の口座での稼働を推奨します。

・契約サイズ：1.0 （小数点以下の桁数は問題ないと思われます）

・commission・手数料なし （マイナススワップは考慮済みですが、commission・手数料が運用のさまたげとなります）

・レバレッジ 1：100 以上 （1：25の口座でも検証中で、半年間問題無し）


2025.09.05 09:41
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.08.28 08:16
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.26 01:43
Share of trading days is too low
2025.08.26 01:43
Share of days for 80% of trades is too low
2025.08.26 00:43
Share of trading days is too low
2025.08.26 00:43
Share of days for 80% of trades is too low
2025.08.25 23:43
Share of trading days is too low
2025.08.25 23:43
Share of days for 80% of trades is too low
2025.08.25 09:21
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.25 09:21
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.25 09:21
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.08.25 09:21
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.08.25 09:21
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
