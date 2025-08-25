SignauxSections
Zheng Shu Zhai Teng

JPINDX225 XM v21

Zheng Shu Zhai Teng
0 avis
5 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 -25%
XMTrading-MT5 2
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
69
Bénéfice trades:
30 (43.47%)
Perte trades:
39 (56.52%)
Meilleure transaction:
8.47 USD
Pire transaction:
-10.36 USD
Bénéfice brut:
58.43 USD (6 435 pips)
Perte brute:
-84.18 USD (8 974 pips)
Gains consécutifs maximales:
3 (6.41 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
8.47 USD (1)
Ratio de Sharpe:
-0.12
Activité de trading:
92.44%
Charge de dépôt maximale:
3.59%
Dernier trade:
37 il y a des minutes
Trades par semaine:
13
Temps de détention moyen:
21 heures
Facteur de récupération:
-0.60
Longs trades:
36 (52.17%)
Courts trades:
33 (47.83%)
Facteur de profit:
0.69
Rendement attendu:
-0.37 USD
Bénéfice moyen:
1.95 USD
Perte moyenne:
-2.16 USD
Pertes consécutives maximales:
5 (-4.28 USD)
Perte consécutive maximale:
-11.30 USD (3)
Croissance mensuelle:
-28.71%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
26.09 USD
Maximal:
42.95 USD (36.31%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
36.17% (42.95 USD)
Par fonds propres:
16.86% (16.37 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
JP225Cash 69
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
JP225Cash -26
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
JP225Cash -2.5K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +8.47 USD
Pire transaction: -10 USD
Gains consécutifs maximales: 1
Pertes consécutives maximales: 3
Bénéfice consécutif maximal: +6.41 USD
Perte consécutive maximale: -4.28 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "XMTrading-MT5 2" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

XMの日経225cfdをベースに開発。

好調なｖ18シグナルと同じものでドル建て口座で再スタートしたものです。

日経225cfdのみの1ポジションx25ロジック戦略。

２２ロジックが４時間足、3ロジックが１時間足で稼働。

各時間足の始値でエントリー・クローズ・モディファイ等の確認をしています。

エントリーはストップ・リミット・マーケットプライスの3種類。

PT/SL・トレーリングストップ・経過時間・ロジックルール等で決済。

多数のエントリーをしますが、資金の約４０％のドローダウンで収まるように調整。

余剰証拠金 約7.7USDごとに0.1ロット増やす複利運用。（一度増えたロットはドローダウンでは減らないアグレッシブロット）

確認はしていませんが、不測の事態を避けるため以下の口座での稼働を推奨します。

・契約サイズ：1.0 （小数点以下の桁数は問題ないと思われます）

・commission・手数料なし （マイナススワップは考慮済みですが、commission・手数料が運用のさまたげとなります）

・レバレッジ 1：100 以上 （1：25の口座でも検証中で、半年間問題無し）


Aucun avis
2025.09.05 09:41
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.08.28 08:16
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.26 01:43
Share of trading days is too low
2025.08.26 01:43
Share of days for 80% of trades is too low
2025.08.26 00:43
Share of trading days is too low
2025.08.26 00:43
Share of days for 80% of trades is too low
2025.08.25 23:43
Share of trading days is too low
2025.08.25 23:43
Share of days for 80% of trades is too low
2025.08.25 09:21
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.25 09:21
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.25 09:21
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.08.25 09:21
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.08.25 09:21
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
