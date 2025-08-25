- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
263
盈利交易:
133 (50.57%)
亏损交易:
130 (49.43%)
最好交易:
70.09 USD
最差交易:
-76.43 USD
毛利:
1 025.15 USD (44 667 pips)
毛利亏损:
-784.97 USD (31 781 pips)
最大连续赢利:
7 (36.47 USD)
最大连续盈利:
133.10 USD (4)
夏普比率:
0.11
交易活动:
95.46%
最大入金加载:
6.35%
最近交易:
20 几分钟前
每周交易:
12
平均持有时间:
1 一天
采收率:
1.23
长期交易:
153 (58.17%)
短期交易:
110 (41.83%)
利润因子:
1.31
预期回报:
0.91 USD
平均利润:
7.71 USD
平均损失:
-6.04 USD
最大连续失误:
7 (-99.21 USD)
最大连续亏损:
-151.70 USD (6)
每月增长:
-4.53%
年度预测:
-54.94%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
34.16 USD
最大值:
194.76 USD (39.19%)
相对跌幅:
结余:
43.63% (51.02 USD)
净值:
36.31% (197.72 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|JP225Cash
|263
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|JP225Cash
|240
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|JP225Cash
|13K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +70.09 USD
最差交易: -76 USD
最大连续赢利: 4
最大连续失误: 6
最大连续盈利: +36.47 USD
最大连续亏损: -99.21 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 XMTrading-MT5 2 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
XMの日経225cfdをベースに開発。
好調なｖ18シグナルと同じものでドル建て口座で再スタートしたものです。
日経225cfdのみの1ポジションx25ロジック戦略。
２２ロジックが４時間足、3ロジックが１時間足で稼働。
各時間足の始値でエントリー・クローズ・モディファイ等の確認をしています。
エントリーはストップ・リミット・マーケットプライスの3種類。
PT/SL・トレーリングストップ・経過時間・ロジックルール等で決済。
多数のエントリーをしますが、資金の約４０％のドローダウンで収まるように調整。
余剰証拠金 約7.7USDごとに0.1ロット増やす複利運用。（一度増えたロットはドローダウンでは減らないアグレッシブロット）
確認はしていませんが、不測の事態を避けるため以下の口座での稼働を推奨します。
・契約サイズ：1.0 （小数点以下の桁数は問題ないと思われます）
・commission・手数料なし （マイナススワップは考慮済みですが、commission・手数料が運用のさまたげとなります）
・レバレッジ 1：100 以上 （1：25の口座でも検証中で、半年間問題無し）
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月5000 USD
163%
0
0
USD
USD
447
USD
USD
18
100%
263
50%
95%
1.30
0.91
USD
USD
44%
1:500