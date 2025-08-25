信号部分
JPINDX225 XM v21

Zheng Shu Zhai Teng
0条评论
可靠性
18
0 / 0 USD
每月复制 5000 USD per 
增长自 2025 163%
XMTrading-MT5 2
1:500
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
263
盈利交易:
133 (50.57%)
亏损交易:
130 (49.43%)
最好交易:
70.09 USD
最差交易:
-76.43 USD
毛利:
1 025.15 USD (44 667 pips)
毛利亏损:
-784.97 USD (31 781 pips)
最大连续赢利:
7 (36.47 USD)
最大连续盈利:
133.10 USD (4)
夏普比率:
0.11
交易活动:
95.46%
最大入金加载:
6.35%
最近交易:
20 几分钟前
每周交易:
12
平均持有时间:
1 一天
采收率:
1.23
长期交易:
153 (58.17%)
短期交易:
110 (41.83%)
利润因子:
1.31
预期回报:
0.91 USD
平均利润:
7.71 USD
平均损失:
-6.04 USD
最大连续失误:
7 (-99.21 USD)
最大连续亏损:
-151.70 USD (6)
每月增长:
-4.53%
年度预测:
-54.94%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
34.16 USD
最大值:
194.76 USD (39.19%)
相对跌幅:
结余:
43.63% (51.02 USD)
净值:
36.31% (197.72 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
JP225Cash 263
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
JP225Cash 240
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
JP225Cash 13K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +70.09 USD
最差交易: -76 USD
最大连续赢利: 4
最大连续失误: 6
最大连续盈利: +36.47 USD
最大连续亏损: -99.21 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 XMTrading-MT5 2 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

无数据

XMの日経225cfdをベースに開発。

好調なｖ18シグナルと同じものでドル建て口座で再スタートしたものです。

日経225cfdのみの1ポジションx25ロジック戦略。

２２ロジックが４時間足、3ロジックが１時間足で稼働。

各時間足の始値でエントリー・クローズ・モディファイ等の確認をしています。

エントリーはストップ・リミット・マーケットプライスの3種類。

PT/SL・トレーリングストップ・経過時間・ロジックルール等で決済。

多数のエントリーをしますが、資金の約４０％のドローダウンで収まるように調整。

余剰証拠金 約7.7USDごとに0.1ロット増やす複利運用。（一度増えたロットはドローダウンでは減らないアグレッシブロット）

確認はしていませんが、不測の事態を避けるため以下の口座での稼働を推奨します。

・契約サイズ：1.0 （小数点以下の桁数は問題ないと思われます）

・commission・手数料なし （マイナススワップは考慮済みですが、commission・手数料が運用のさまたげとなります）

・レバレッジ 1：100 以上 （1：25の口座でも検証中で、半年間問題無し）


没有评论
2025.12.10 00:19
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.07 19:11
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.05 03:20
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.21 13:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.21 12:14
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.11.21 11:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.21 10:14
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.11.21 00:21
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.20 22:21
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.11.12 01:20
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.10 03:55
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.04 02:40
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.10.21 22:40
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.05 23:14
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.38% of days out of 42 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.05 09:41
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.08.28 08:16
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.26 01:43
Share of trading days is too low
2025.08.26 01:43
Share of days for 80% of trades is too low
2025.08.26 00:43
Share of trading days is too low
2025.08.26 00:43
Share of days for 80% of trades is too low
