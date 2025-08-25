SinaisSeções
Zheng Shu Zhai Teng

JPINDX225 XM v21

Zheng Shu Zhai Teng
0 comentários
Confiabilidade
18 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 5000 USD por mês
crescimento desde 2025 175%
XMTrading-MT5 2
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
266
Negociações com lucro:
135 (50.75%)
Negociações com perda:
131 (49.25%)
Melhor negociação:
70.09 USD
Pior negociação:
-76.43 USD
Lucro bruto:
1 049.17 USD (45 208 pips)
Perda bruta:
-788.37 USD (31 855 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
7 (36.47 USD)
Máximo lucro consecutivo:
133.10 USD (4)
Índice de Sharpe:
0.11
Atividade de negociação:
95.46%
Depósito máximo carregado:
6.35%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
8
Tempo médio de espera:
1 dia
Fator de recuperação:
1.34
Negociações longas:
156 (58.65%)
Negociações curtas:
110 (41.35%)
Fator de lucro:
1.33
Valor esperado:
0.98 USD
Lucro médio:
7.77 USD
Perda média:
-6.02 USD
Máximo de perdas consecutivas:
7 (-99.21 USD)
Máxima perda consecutiva:
-151.70 USD (6)
Crescimento mensal:
0.77%
Previsão anual:
9.38%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
34.16 USD
Máximo:
194.76 USD (39.19%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
43.63% (51.02 USD)
Pelo Capital Líquido:
36.31% (197.72 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
JP225Cash 266
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
JP225Cash 261
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
JP225Cash 13K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +70.09 USD
Pior negociação: -76 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 4
Máximo de perdas consecutivas: 6
Máximo lucro consecutivo: +36.47 USD
Máxima perda consecutiva: -99.21 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "XMTrading-MT5 2" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

XMの日経225cfdをベースに開発。

好調なｖ18シグナルと同じものでドル建て口座で再スタートしたものです。

日経225cfdのみの1ポジションx25ロジック戦略。

２２ロジックが４時間足、3ロジックが１時間足で稼働。

各時間足の始値でエントリー・クローズ・モディファイ等の確認をしています。

エントリーはストップ・リミット・マーケットプライスの3種類。

PT/SL・トレーリングストップ・経過時間・ロジックルール等で決済。

多数のエントリーをしますが、資金の約４０％のドローダウンで収まるように調整。

余剰証拠金 約7.7USDごとに0.1ロット増やす複利運用。（一度増えたロットはドローダウンでは減らないアグレッシブロット）

確認はしていませんが、不測の事態を避けるため以下の口座での稼働を推奨します。

・契約サイズ：1.0 （小数点以下の桁数は問題ないと思われます）

・commission・手数料なし （マイナススワップは考慮済みですが、commission・手数料が運用のさまたげとなります）

・レバレッジ 1：100 以上 （1：25の口座でも検証中で、半年間問題無し）


Sem comentários
2025.12.10 00:19
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.07 19:11
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.05 03:20
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.21 13:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.21 12:14
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.11.21 11:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.21 10:14
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.11.21 00:21
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.20 22:21
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.11.12 01:20
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.10 03:55
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.04 02:40
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.10.21 22:40
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.05 23:14
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.38% of days out of 42 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.05 09:41
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.08.28 08:16
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.26 01:43
Share of trading days is too low
2025.08.26 01:43
Share of days for 80% of trades is too low
2025.08.26 00:43
Share of trading days is too low
2025.08.26 00:43
Share of days for 80% of trades is too low
