Zheng Shu Zhai Teng

JPINDX225 XM v21

Zheng Shu Zhai Teng
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
18 Wochen
0 / 0 USD
Für 5000 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 173%
XMTrading-MT5 2
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
268
Gewinntrades:
135 (50.37%)
Verlusttrades:
133 (49.63%)
Bester Trade:
70.09 USD
Schlechtester Trade:
-76.43 USD
Bruttoprofit:
1 049.17 USD (45 208 pips)
Bruttoverlust:
-792.06 USD (31 918 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
7 (36.47 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
133.10 USD (4)
Sharpe Ratio:
0.11
Trading-Aktivität:
95.46%
Max deposit load:
6.35%
Letzter Trade:
4 Stunden
Trades pro Woche:
10
Durchschn. Haltezeit:
1 Tag
Erholungsfaktor:
1.32
Long-Positionen:
157 (58.58%)
Short-Positionen:
111 (41.42%)
Profit-Faktor:
1.32
Mathematische Gewinnerwartung:
0.96 USD
Durchschnittlicher Profit:
7.77 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-5.96 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
7 (-99.21 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-151.70 USD (6)
Wachstum pro Monat :
0.14%
Jahresprognose:
1.70%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
34.16 USD
Maximaler:
194.76 USD (39.19%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
43.63% (51.02 USD)
Kapital:
36.31% (197.72 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
JP225Cash 268
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
JP225Cash 257
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
JP225Cash 13K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +70.09 USD
Schlechtester Trade: -76 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 4
Max. aufeinandergehende Verluste: 6
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +36.47 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -99.21 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "XMTrading-MT5 2" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Angabe

XMの日経225cfdをベースに開発。

好調なｖ18シグナルと同じものでドル建て口座で再スタートしたものです。

日経225cfdのみの1ポジションx25ロジック戦略。

２２ロジックが４時間足、3ロジックが１時間足で稼働。

各時間足の始値でエントリー・クローズ・モディファイ等の確認をしています。

エントリーはストップ・リミット・マーケットプライスの3種類。

PT/SL・トレーリングストップ・経過時間・ロジックルール等で決済。

多数のエントリーをしますが、資金の約４０％のドローダウンで収まるように調整。

余剰証拠金 約7.7USDごとに0.1ロット増やす複利運用。（一度増えたロットはドローダウンでは減らないアグレッシブロット）

確認はしていませんが、不測の事態を避けるため以下の口座での稼働を推奨します。

・契約サイズ：1.0 （小数点以下の桁数は問題ないと思われます）

・commission・手数料なし （マイナススワップは考慮済みですが、commission・手数料が運用のさまたげとなります）

・レバレッジ 1：100 以上 （1：25の口座でも検証中で、半年間問題無し）


Keine Bewertungen
2025.12.10 00:19
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.07 19:11
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.05 03:20
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.21 13:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.21 12:14
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.11.21 11:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.21 10:14
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.11.21 00:21
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.20 22:21
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.11.12 01:20
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.10 03:55
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.04 02:40
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.10.21 22:40
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.05 23:14
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.38% of days out of 42 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.05 09:41
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.08.28 08:16
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.26 01:43
Share of trading days is too low
2025.08.26 01:43
Share of days for 80% of trades is too low
2025.08.26 00:43
Share of trading days is too low
2025.08.26 00:43
Share of days for 80% of trades is too low
