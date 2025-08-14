シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 5 / THPX16
Ai Jing Gao

THPX16

Ai Jing Gao
レビュー0件
信頼性
30週間
0 / 0 USD
月額  50  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 88%
NCESC-Live
1:100
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
  • 成長
  • 残高
Trading style has changed. Part of history is not included in statistics. 経済成長率はどうやって計算するのですか？
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
7 273
利益トレード:
3 925 (53.96%)
損失トレード:
3 348 (46.03%)
ベストトレード:
265.55 USD
最悪のトレード:
-392.66 USD
総利益:
62 311.46 USD (26 789 078 pips)
総損失:
-52 959.01 USD (20 359 656 pips)
最大連続の勝ち:
20 (82.83 USD)
最大連続利益:
790.97 USD (10)
シャープレシオ:
0.06
取引アクティビティ:
77.46%
最大入金額:
7.91%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
29
平均保有時間:
2 時間
リカバリーファクター:
2.16
長いトレード:
3 661 (50.34%)
短いトレード:
3 612 (49.66%)
プロフィットファクター:
1.18
期待されたペイオフ:
1.29 USD
平均利益:
15.88 USD
平均損失:
-15.82 USD
最大連続の負け:
24 (-141.70 USD)
最大連続損失:
-1 077.24 USD (9)
月間成長:
5.75%
年間予想:
69.77%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
52.30 USD
最大の:
4 320.19 USD (40.79%)
比較ドローダウン:
残高による:
50.28% (4 320.19 USD)
エクイティによる:
10.18% (533.66 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
BRTBTC 1825
ETHJPY 1537
ETHUSD 1045
BRTUSD 501
XAGBTC 415
WTIBTC 392
XAUETH 352
BTCJPY 298
WTIUSD 232
BTCEUR 174
XAUBTC 161
BTCGBP 149
XAUUSD 77
BTCUSD 76
XAGUSD 39
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
BRTBTC 5.7K
ETHJPY 369
ETHUSD -32
BRTUSD -3.5K
XAGBTC 1.3K
WTIBTC 99
XAUETH 3.3K
BTCJPY 135
WTIUSD 101
BTCEUR 222
XAUBTC 1.4K
BTCGBP 284
XAUUSD -8
BTCUSD -21
XAGUSD 24
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
BRTBTC 60K
ETHJPY 535K
ETHUSD -17K
BRTUSD 20K
XAGBTC 24K
WTIBTC 10K
XAUETH 11K
BTCJPY 2M
WTIUSD 10K
BTCEUR 1.9M
XAUBTC 13K
BTCGBP 2.1M
XAUUSD -766
BTCUSD -206K
XAGUSD 494
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +265.55 USD
最悪のトレード: -393 USD
最大連続の勝ち: 10
最大連続の負け: 9
最大連続利益: +82.83 USD
最大連続損失: -141.70 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"NCESC-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

Exness-MT5Real32
0.00 × 2
FxPro-MT5 Live02
0.00 × 1
Exness-MT5Real31
0.00 × 5
STARTRADERFinancial-Live
0.00 × 1
CapitalPointTrading-MT5-4
2.70 × 40
NCESC-Live
3.81 × 1094
Ava-Real 1-MT5
12.00 × 2
Bybit-Live
23.60 × 20
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
レビューなし
2025.11.21 15:23
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.21 14:23
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.21 03:31
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.20 17:01
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.19 15:59
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.19 10:49
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.18 15:53
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.15 00:58
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.11 16:50
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.09 23:35
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.04 23:38
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.04 01:30
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.18 01:14
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.10 21:52
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.10 21:52
A large drawdown may occur on the account again
2025.09.07 23:29
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.07 09:24
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.05 07:33
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.04 23:11
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.04 13:56
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
THPX16
50 USD/月
88%
0
0
USD
8.4K
USD
30
0%
7 273
53%
77%
1.17
1.29
USD
50%
1:100
コピー

MetaTraderの中でｄじょのように取引コピーがおこなわれるのでしょうか？チュートリアルビデオをご覧ください

シグナルを購読すれば、あなたは1ヶ月間プロバイダーの取引をコピーすることができます。購読するためには、あなたはMetaTrader 5トレーディングターミナルが必要です。

プラットフォームをまだインストールしていない場合は、ここでダウンロードしてください