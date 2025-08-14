信号部分
信号 / MetaTrader 5 / THPX16
Ai Jing Gao

THPX16

Ai Jing Gao
0条评论
可靠性
29
0 / 0 USD
每月复制 50 USD per 
增长自 2025 89%
NCESC-Live
1:100
查看详细统计，请 登录 或者 注册
  • 成长
  • 结余
交易样式已更改。统计数据中不包含部分历史记录。 信号中的增长率是怎样计算的?
  • 净值
  • 提取
交易:
7 265
盈利交易:
3 920 (53.95%)
亏损交易:
3 345 (46.04%)
最好交易:
265.55 USD
最差交易:
-392.66 USD
毛利:
62 080.06 USD (26 787 366 pips)
毛利亏损:
-52 662.61 USD (20 358 176 pips)
最大连续赢利:
20 (82.83 USD)
最大连续盈利:
790.97 USD (10)
夏普比率:
0.06
交易活动:
77.46%
最大入金加载:
7.91%
最近交易:
15 几小时前
每周交易:
29
平均持有时间:
2 小时
采收率:
2.18
长期交易:
3 656 (50.32%)
短期交易:
3 609 (49.68%)
利润因子:
1.18
预期回报:
1.30 USD
平均利润:
15.84 USD
平均损失:
-15.74 USD
最大连续失误:
24 (-141.70 USD)
最大连续亏损:
-1 077.24 USD (9)
每月增长:
8.58%
年度预测:
104.10%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
52.30 USD
最大值:
4 320.19 USD (40.79%)
相对跌幅:
结余:
50.28% (4 320.19 USD)
净值:
10.18% (533.66 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
BRTBTC 1821
ETHJPY 1537
ETHUSD 1045
BRTUSD 497
XAGBTC 415
WTIBTC 392
XAUETH 352
BTCJPY 298
WTIUSD 232
BTCEUR 174
XAUBTC 161
BTCGBP 149
XAUUSD 77
BTCUSD 76
XAGUSD 39
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
BRTBTC 5.4K
ETHJPY 369
ETHUSD -32
BRTUSD -3.2K
XAGBTC 1.3K
WTIBTC 99
XAUETH 3.3K
BTCJPY 135
WTIUSD 101
BTCEUR 222
XAUBTC 1.4K
BTCGBP 284
XAUUSD -8
BTCUSD -21
XAGUSD 24
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
BRTBTC 58K
ETHJPY 535K
ETHUSD -17K
BRTUSD 21K
XAGBTC 24K
WTIBTC 10K
XAUETH 11K
BTCJPY 2M
WTIUSD 10K
BTCEUR 1.9M
XAUBTC 13K
BTCGBP 2.1M
XAUUSD -766
BTCUSD -206K
XAGUSD 494
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +265.55 USD
最差交易: -393 USD
最大连续赢利: 10
最大连续失误: 9
最大连续盈利: +82.83 USD
最大连续亏损: -141.70 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 NCESC-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

Exness-MT5Real32
0.00 × 2
FxPro-MT5 Live02
0.00 × 1
Exness-MT5Real31
0.00 × 5
STARTRADERFinancial-Live
0.00 × 1
CapitalPointTrading-MT5-4
2.70 × 40
NCESC-Live
4.48 × 1094
Ava-Real 1-MT5
12.00 × 2
Bybit-Live
23.60 × 20
查看详细统计，请 登录 或者 注册
没有评论
2025.11.21 15:23
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.21 14:23
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.21 03:31
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.20 17:01
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.19 15:59
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.19 10:49
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.18 15:53
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.15 00:58
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.11 16:50
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.09 23:35
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.04 23:38
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.04 01:30
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.18 01:14
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.10 21:52
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.10 21:52
A large drawdown may occur on the account again
2025.09.07 23:29
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.07 09:24
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.05 07:33
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.04 23:11
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.04 13:56
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
查看详细统计，请 登录 或者 注册
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
THPX16
每月50 USD
89%
0
0
USD
8.4K
USD
29
0%
7 265
53%
77%
1.17
1.30
USD
50%
1:100
复制

在MetaTrader中如何执行复制交易？请看视频教程

信号订阅允许您在一个月内复制提供商的交易。若要进行订阅工作，您应该使用MetaTrader 5交易程序端。

如果您还没有安装平台，您可以在这里下载