Ai Jing Gao

THPX16

Ai Jing Gao
0 recensioni
Affidabilità
16 settimane
0 / 0 USD
Copia per 50 USD al mese
crescita dal 2025 57%
NCESC-Live
1:100
  • Crescita
  • Saldo
Lo stile di trading è cambiato. Parte della cronologia non è inclusa nelle statistiche. Come viene calcolata la Crescita dei Segnali?
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
6 654
Profit Trade:
3 576 (53.74%)
Loss Trade:
3 078 (46.26%)
Best Trade:
190.02 USD
Worst Trade:
-392.66 USD
Profitto lordo:
38 148.41 USD (26 662 042 pips)
Perdita lorda:
-30 147.12 USD (20 268 400 pips)
Vincite massime consecutive:
20 (82.83 USD)
Massimo profitto consecutivo:
790.97 USD (10)
Indice di Sharpe:
0.07
Attività di trading:
83.50%
Massimo carico di deposito:
6.24%
Ultimo trade:
12 ore fa
Trade a settimana:
35
Tempo di attesa medio:
2 ore
Fattore di recupero:
3.33
Long Trade:
3 334 (50.11%)
Short Trade:
3 320 (49.89%)
Fattore di profitto:
1.27
Profitto previsto:
1.20 USD
Profitto medio:
10.67 USD
Perdita media:
-9.79 USD
Massime perdite consecutive:
24 (-141.70 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1 077.24 USD (9)
Crescita mensile:
-14.52%
Previsione annuale:
-100.00%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
52.30 USD
Massimale:
2 404.81 USD (22.70%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
41.90% (782.56 USD)
Per equità:
5.92% (446.41 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
ETHJPY 1537
BRTBTC 1376
ETHUSD 1045
XAGBTC 415
WTIBTC 392
XAUETH 352
BRTUSD 331
BTCJPY 298
WTIUSD 232
BTCEUR 174
XAUBTC 161
BTCGBP 149
XAUUSD 77
BTCUSD 76
XAGUSD 39
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
ETHJPY 369
BRTBTC 1.4K
ETHUSD -32
XAGBTC 1.3K
WTIBTC 99
XAUETH 3.3K
BRTUSD -549
BTCJPY 135
WTIUSD 101
BTCEUR 222
XAUBTC 1.4K
BTCGBP 284
XAUUSD -8
BTCUSD -21
XAGUSD 24
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
ETHJPY 535K
BRTBTC 37K
ETHUSD -17K
XAGBTC 24K
WTIBTC 10K
XAUETH 11K
BRTUSD 7.1K
BTCJPY 2M
WTIUSD 10K
BTCEUR 1.9M
XAUBTC 13K
BTCGBP 2.1M
XAUUSD -766
BTCUSD -206K
XAGUSD 494
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +190.02 USD
Worst Trade: -393 USD
Vincite massime consecutive: 10
Massime perdite consecutive: 9
Massimo profitto consecutivo: +82.83 USD
Massima perdita consecutiva: -141.70 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "NCESC-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Exness-MT5Real32
0.00 × 2
FxPro-MT5 Live02
0.00 × 1
CapitalPointTrading-MT5-4
2.23 × 22
NCESC-Live
5.39 × 337
Ava-Real 1-MT5
12.00 × 2
Bybit-Live
23.33 × 18
2025.09.07 23:29
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.07 09:24
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.05 07:33
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.04 23:11
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.04 13:56
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.04 12:47
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.15 17:24
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.08.14 14:14
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
