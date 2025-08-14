- Crescita
Lo stile di trading è cambiato. Parte della cronologia non è inclusa nelle statistiche. Come viene calcolata la Crescita dei Segnali?
Trade:
6 654
Profit Trade:
3 576 (53.74%)
Loss Trade:
3 078 (46.26%)
Best Trade:
190.02 USD
Worst Trade:
-392.66 USD
Profitto lordo:
38 148.41 USD (26 662 042 pips)
Perdita lorda:
-30 147.12 USD (20 268 400 pips)
Vincite massime consecutive:
20 (82.83 USD)
Massimo profitto consecutivo:
790.97 USD (10)
Indice di Sharpe:
0.07
Attività di trading:
83.50%
Massimo carico di deposito:
6.24%
Ultimo trade:
12 ore fa
Trade a settimana:
35
Tempo di attesa medio:
2 ore
Fattore di recupero:
3.33
Long Trade:
3 334 (50.11%)
Short Trade:
3 320 (49.89%)
Fattore di profitto:
1.27
Profitto previsto:
1.20 USD
Profitto medio:
10.67 USD
Perdita media:
-9.79 USD
Massime perdite consecutive:
24 (-141.70 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1 077.24 USD (9)
Crescita mensile:
-14.52%
Previsione annuale:
-100.00%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
52.30 USD
Massimale:
2 404.81 USD (22.70%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
41.90% (782.56 USD)
Per equità:
5.92% (446.41 USD)
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|ETHJPY
|1537
|BRTBTC
|1376
|ETHUSD
|1045
|XAGBTC
|415
|WTIBTC
|392
|XAUETH
|352
|BRTUSD
|331
|BTCJPY
|298
|WTIUSD
|232
|BTCEUR
|174
|XAUBTC
|161
|BTCGBP
|149
|XAUUSD
|77
|BTCUSD
|76
|XAGUSD
|39
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|ETHJPY
|369
|BRTBTC
|1.4K
|ETHUSD
|-32
|XAGBTC
|1.3K
|WTIBTC
|99
|XAUETH
|3.3K
|BRTUSD
|-549
|BTCJPY
|135
|WTIUSD
|101
|BTCEUR
|222
|XAUBTC
|1.4K
|BTCGBP
|284
|XAUUSD
|-8
|BTCUSD
|-21
|XAGUSD
|24
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|ETHJPY
|535K
|BRTBTC
|37K
|ETHUSD
|-17K
|XAGBTC
|24K
|WTIBTC
|10K
|XAUETH
|11K
|BRTUSD
|7.1K
|BTCJPY
|2M
|WTIUSD
|10K
|BTCEUR
|1.9M
|XAUBTC
|13K
|BTCGBP
|2.1M
|XAUUSD
|-766
|BTCUSD
|-206K
|XAGUSD
|494
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
Best Trade: +190.02 USD
Worst Trade: -393 USD
Vincite massime consecutive: 10
Massime perdite consecutive: 9
Massimo profitto consecutivo: +82.83 USD
Massima perdita consecutiva: -141.70 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "NCESC-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Exness-MT5Real32
|0.00 × 2
FxPro-MT5 Live02
|0.00 × 1
CapitalPointTrading-MT5-4
|2.23 × 22
NCESC-Live
|5.39 × 337
Ava-Real 1-MT5
|12.00 × 2
Bybit-Live
|23.33 × 18
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
50USD al mese
57%
0
0
USD
USD
7K
USD
USD
16
0%
6 654
53%
84%
1.26
1.20
USD
USD
42%
1:100