Ai Jing Gao

THPX16

Ai Jing Gao
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
30 Wochen
0 / 0 USD
Für 50 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 82%
NCESC-Live
1:100
  • Wachstum
  • Kontostand
Der Handelsstil hat sich verändert. Ein Teil der Historie wird nicht in die Statistik einbezogen. Wie wird der Zuwachs in Signalen gerechnet?
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
7 278
Gewinntrades:
3 925 (53.92%)
Verlusttrades:
3 353 (46.07%)
Bester Trade:
265.55 USD
Schlechtester Trade:
-392.66 USD
Bruttoprofit:
62 311.46 USD (26 789 078 pips)
Bruttoverlust:
-53 223.31 USD (20 361 148 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
20 (82.83 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
790.97 USD (10)
Sharpe Ratio:
0.06
Trading-Aktivität:
77.46%
Max deposit load:
7.91%
Letzter Trade:
1 Stunde
Trades pro Woche:
29
Durchschn. Haltezeit:
2 Stunden
Erholungsfaktor:
2.10
Long-Positionen:
3 661 (50.30%)
Short-Positionen:
3 617 (49.70%)
Profit-Faktor:
1.17
Mathematische Gewinnerwartung:
1.25 USD
Durchschnittlicher Profit:
15.88 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-15.87 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
24 (-141.70 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-1 077.24 USD (9)
Wachstum pro Monat :
-0.43%
Jahresprognose:
-5.22%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
52.30 USD
Maximaler:
4 320.19 USD (40.79%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
50.28% (4 320.19 USD)
Kapital:
10.18% (533.66 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
BRTBTC 1830
ETHJPY 1537
ETHUSD 1045
BRTUSD 501
XAGBTC 415
WTIBTC 392
XAUETH 352
BTCJPY 298
WTIUSD 232
BTCEUR 174
XAUBTC 161
BTCGBP 149
XAUUSD 77
BTCUSD 76
XAGUSD 39
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
BRTBTC 5.4K
ETHJPY 369
ETHUSD -32
BRTUSD -3.5K
XAGBTC 1.3K
WTIBTC 99
XAUETH 3.3K
BTCJPY 135
WTIUSD 101
BTCEUR 222
XAUBTC 1.4K
BTCGBP 284
XAUUSD -8
BTCUSD -21
XAGUSD 24
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
BRTBTC 58K
ETHJPY 535K
ETHUSD -17K
BRTUSD 20K
XAGBTC 24K
WTIBTC 10K
XAUETH 11K
BTCJPY 2M
WTIUSD 10K
BTCEUR 1.9M
XAUBTC 13K
BTCGBP 2.1M
XAUUSD -766
BTCUSD -206K
XAGUSD 494
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +265.55 USD
Schlechtester Trade: -393 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 10
Max. aufeinandergehende Verluste: 9
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +82.83 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -141.70 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "NCESC-Live" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Exness-MT5Real32
0.00 × 2
FxPro-MT5 Live02
0.00 × 1
Exness-MT5Real31
0.00 × 5
STARTRADERFinancial-Live
0.00 × 1
CapitalPointTrading-MT5-4
2.70 × 40
NCESC-Live
4.06 × 1108
Ava-Real 1-MT5
12.00 × 2
Bybit-Live
23.60 × 20
Keine Bewertungen
2025.11.21 15:23
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.21 14:23
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.21 03:31
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.20 17:01
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.19 15:59
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.19 10:49
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.18 15:53
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.15 00:58
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.11 16:50
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.09 23:35
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.04 23:38
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.04 01:30
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.18 01:14
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.10 21:52
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.10 21:52
A large drawdown may occur on the account again
2025.09.07 23:29
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.07 09:24
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.05 07:33
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.04 23:11
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.04 13:56
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
