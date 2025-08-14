- Wachstum
- Kontostand
Der Handelsstil hat sich verändert. Ein Teil der Historie wird nicht in die Statistik einbezogen. Wie wird der Zuwachs in Signalen gerechnet?
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
7 278
Gewinntrades:
3 925 (53.92%)
Verlusttrades:
3 353 (46.07%)
Bester Trade:
265.55 USD
Schlechtester Trade:
-392.66 USD
Bruttoprofit:
62 311.46 USD (26 789 078 pips)
Bruttoverlust:
-53 223.31 USD (20 361 148 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
20 (82.83 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
790.97 USD (10)
Sharpe Ratio:
0.06
Trading-Aktivität:
77.46%
Max deposit load:
7.91%
Letzter Trade:
1 Stunde
Trades pro Woche:
29
Durchschn. Haltezeit:
2 Stunden
Erholungsfaktor:
2.10
Long-Positionen:
3 661 (50.30%)
Short-Positionen:
3 617 (49.70%)
Profit-Faktor:
1.17
Mathematische Gewinnerwartung:
1.25 USD
Durchschnittlicher Profit:
15.88 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-15.87 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
24 (-141.70 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-1 077.24 USD (9)
Wachstum pro Monat :
-0.43%
Jahresprognose:
-5.22%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
52.30 USD
Maximaler:
4 320.19 USD (40.79%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
50.28% (4 320.19 USD)
Kapital:
10.18% (533.66 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|BRTBTC
|1830
|ETHJPY
|1537
|ETHUSD
|1045
|BRTUSD
|501
|XAGBTC
|415
|WTIBTC
|392
|XAUETH
|352
|BTCJPY
|298
|WTIUSD
|232
|BTCEUR
|174
|XAUBTC
|161
|BTCGBP
|149
|XAUUSD
|77
|BTCUSD
|76
|XAGUSD
|39
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|BRTBTC
|5.4K
|ETHJPY
|369
|ETHUSD
|-32
|BRTUSD
|-3.5K
|XAGBTC
|1.3K
|WTIBTC
|99
|XAUETH
|3.3K
|BTCJPY
|135
|WTIUSD
|101
|BTCEUR
|222
|XAUBTC
|1.4K
|BTCGBP
|284
|XAUUSD
|-8
|BTCUSD
|-21
|XAGUSD
|24
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|BRTBTC
|58K
|ETHJPY
|535K
|ETHUSD
|-17K
|BRTUSD
|20K
|XAGBTC
|24K
|WTIBTC
|10K
|XAUETH
|11K
|BTCJPY
|2M
|WTIUSD
|10K
|BTCEUR
|1.9M
|XAUBTC
|13K
|BTCGBP
|2.1M
|XAUUSD
|-766
|BTCUSD
|-206K
|XAGUSD
|494
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +265.55 USD
Schlechtester Trade: -393 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 10
Max. aufeinandergehende Verluste: 9
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +82.83 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -141.70 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "NCESC-Live" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
Exness-MT5Real32
|0.00 × 2
|
FxPro-MT5 Live02
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real31
|0.00 × 5
|
STARTRADERFinancial-Live
|0.00 × 1
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|2.70 × 40
|
NCESC-Live
|4.06 × 1108
|
Ava-Real 1-MT5
|12.00 × 2
|
Bybit-Live
|23.60 × 20
Keine Bewertungen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
50 USD pro Monat
82%
0
0
USD
USD
8.1K
USD
USD
30
0%
7 278
53%
77%
1.17
1.25
USD
USD
50%
1:100