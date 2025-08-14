- Incremento
- Balance
El estilo de trading ha cambiado, las estadísticas se calcularán excluyendo parte de la historia ¿Cómo se calcula el Crecimiento en las Señales?
- Equidad
- Reducción
Total de Trades:
7 273
Transacciones Rentables:
3 925 (53.96%)
Transacciones Irrentables:
3 348 (46.03%)
Mejor transacción:
265.55 USD
Peor transacción:
-392.66 USD
Beneficio Bruto:
62 311.46 USD (26 789 078 pips)
Pérdidas Brutas:
-52 959.01 USD (20 359 656 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
20 (82.83 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
790.97 USD (10)
Ratio de Sharpe:
0.06
Actividad comercial:
77.46%
Carga máxima del depósito:
7.91%
Último trade:
8 horas
Trades a la semana:
29
Tiempo medio de espera:
2 horas
Factor de Recuperación:
2.16
Transacciones Largas:
3 661 (50.34%)
Transacciones Cortas:
3 612 (49.66%)
Factor de Beneficio:
1.18
Beneficio Esperado:
1.29 USD
Beneficio medio:
15.88 USD
Pérdidas medias:
-15.82 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
24 (-141.70 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-1 077.24 USD (9)
Crecimiento al mes:
5.75%
Pronóstico anual:
69.77%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
52.30 USD
Máxima:
4 320.19 USD (40.79%)
Reducción relativa:
De balance:
50.28% (4 320.19 USD)
De fondos:
10.18% (533.66 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|BRTBTC
|1825
|ETHJPY
|1537
|ETHUSD
|1045
|BRTUSD
|501
|XAGBTC
|415
|WTIBTC
|392
|XAUETH
|352
|BTCJPY
|298
|WTIUSD
|232
|BTCEUR
|174
|XAUBTC
|161
|BTCGBP
|149
|XAUUSD
|77
|BTCUSD
|76
|XAGUSD
|39
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|BRTBTC
|5.7K
|ETHJPY
|369
|ETHUSD
|-32
|BRTUSD
|-3.5K
|XAGBTC
|1.3K
|WTIBTC
|99
|XAUETH
|3.3K
|BTCJPY
|135
|WTIUSD
|101
|BTCEUR
|222
|XAUBTC
|1.4K
|BTCGBP
|284
|XAUUSD
|-8
|BTCUSD
|-21
|XAGUSD
|24
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|BRTBTC
|60K
|ETHJPY
|535K
|ETHUSD
|-17K
|BRTUSD
|20K
|XAGBTC
|24K
|WTIBTC
|10K
|XAUETH
|11K
|BTCJPY
|2M
|WTIUSD
|10K
|BTCEUR
|1.9M
|XAUBTC
|13K
|BTCGBP
|2.1M
|XAUUSD
|-766
|BTCUSD
|-206K
|XAGUSD
|494
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +265.55 USD
Peor transacción: -393 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 10
Máximo de pérdidas consecutivas: 9
Beneficio máximo consecutivo: +82.83 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -141.70 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "NCESC-Live" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
Exness-MT5Real32
|0.00 × 2
|
FxPro-MT5 Live02
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real31
|0.00 × 5
|
STARTRADERFinancial-Live
|0.00 × 1
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|2.70 × 40
|
NCESC-Live
|3.81 × 1094
|
Ava-Real 1-MT5
|12.00 × 2
|
Bybit-Live
|23.60 × 20
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
50 USD al mes
88%
0
0
USD
USD
8.4K
USD
USD
30
0%
7 273
53%
77%
1.17
1.29
USD
USD
50%
1:100