SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / THPX16
Ai Jing Gao

THPX16

Ai Jing Gao
0 avis
Fiabilité
16 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 50 USD par mois
croissance depuis 2025 57%
NCESC-Live
1:100
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
Le style de trading a changé. Une partie de l'histoire n'est pas incluse dans les statistiques. Comment la croissance des signaux est-elle calculée ?
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
6 654
Bénéfice trades:
3 576 (53.74%)
Perte trades:
3 078 (46.26%)
Meilleure transaction:
190.02 USD
Pire transaction:
-392.66 USD
Bénéfice brut:
38 148.41 USD (26 662 042 pips)
Perte brute:
-30 147.12 USD (20 268 400 pips)
Gains consécutifs maximales:
20 (82.83 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
790.97 USD (10)
Ratio de Sharpe:
0.07
Activité de trading:
84.91%
Charge de dépôt maximale:
6.24%
Dernier trade:
6 il y a des heures
Trades par semaine:
38
Temps de détention moyen:
2 heures
Facteur de récupération:
3.33
Longs trades:
3 334 (50.11%)
Courts trades:
3 320 (49.89%)
Facteur de profit:
1.27
Rendement attendu:
1.20 USD
Bénéfice moyen:
10.67 USD
Perte moyenne:
-9.79 USD
Pertes consécutives maximales:
24 (-141.70 USD)
Perte consécutive maximale:
-1 077.24 USD (9)
Croissance mensuelle:
-10.93%
Prévision annuelle:
-100.00%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
52.30 USD
Maximal:
2 404.81 USD (22.70%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
41.90% (782.56 USD)
Par fonds propres:
5.92% (446.41 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
ETHJPY 1537
BRTBTC 1376
ETHUSD 1045
XAGBTC 415
WTIBTC 392
XAUETH 352
BRTUSD 331
BTCJPY 298
WTIUSD 232
BTCEUR 174
XAUBTC 161
BTCGBP 149
XAUUSD 77
BTCUSD 76
XAGUSD 39
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
ETHJPY 369
BRTBTC 1.4K
ETHUSD -32
XAGBTC 1.3K
WTIBTC 99
XAUETH 3.3K
BRTUSD -549
BTCJPY 135
WTIUSD 101
BTCEUR 222
XAUBTC 1.4K
BTCGBP 284
XAUUSD -8
BTCUSD -21
XAGUSD 24
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
ETHJPY 535K
BRTBTC 37K
ETHUSD -17K
XAGBTC 24K
WTIBTC 10K
XAUETH 11K
BRTUSD 7.1K
BTCJPY 2M
WTIUSD 10K
BTCEUR 1.9M
XAUBTC 13K
BTCGBP 2.1M
XAUUSD -766
BTCUSD -206K
XAGUSD 494
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +190.02 USD
Pire transaction: -393 USD
Gains consécutifs maximales: 10
Pertes consécutives maximales: 9
Bénéfice consécutif maximal: +82.83 USD
Perte consécutive maximale: -141.70 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "NCESC-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Exness-MT5Real32
0.00 × 2
FxPro-MT5 Live02
0.00 × 1
CapitalPointTrading-MT5-4
2.23 × 22
NCESC-Live
5.44 × 334
Ava-Real 1-MT5
12.00 × 2
Bybit-Live
23.33 × 18
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Aucun avis
2025.09.07 23:29
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.07 09:24
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.05 07:33
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.04 23:11
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.04 13:56
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.04 12:47
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.15 17:24
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.08.14 14:14
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
THPX16
50 USD par mois
57%
0
0
USD
7K
USD
16
0%
6 654
53%
85%
1.26
1.20
USD
42%
1:100
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 5 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.