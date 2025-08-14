- Croissance
- Solde
Le style de trading a changé. Une partie de l'histoire n'est pas incluse dans les statistiques. Comment la croissance des signaux est-elle calculée ?
- Fonds propres
- Prélèvement
Trades:
6 654
Bénéfice trades:
3 576 (53.74%)
Perte trades:
3 078 (46.26%)
Meilleure transaction:
190.02 USD
Pire transaction:
-392.66 USD
Bénéfice brut:
38 148.41 USD (26 662 042 pips)
Perte brute:
-30 147.12 USD (20 268 400 pips)
Gains consécutifs maximales:
20 (82.83 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
790.97 USD (10)
Ratio de Sharpe:
0.07
Activité de trading:
84.91%
Charge de dépôt maximale:
6.24%
Dernier trade:
6 il y a des heures
Trades par semaine:
38
Temps de détention moyen:
2 heures
Facteur de récupération:
3.33
Longs trades:
3 334 (50.11%)
Courts trades:
3 320 (49.89%)
Facteur de profit:
1.27
Rendement attendu:
1.20 USD
Bénéfice moyen:
10.67 USD
Perte moyenne:
-9.79 USD
Pertes consécutives maximales:
24 (-141.70 USD)
Perte consécutive maximale:
-1 077.24 USD (9)
Croissance mensuelle:
-10.93%
Prévision annuelle:
-100.00%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
52.30 USD
Maximal:
2 404.81 USD (22.70%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
41.90% (782.56 USD)
Par fonds propres:
5.92% (446.41 USD)
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|ETHJPY
|1537
|BRTBTC
|1376
|ETHUSD
|1045
|XAGBTC
|415
|WTIBTC
|392
|XAUETH
|352
|BRTUSD
|331
|BTCJPY
|298
|WTIUSD
|232
|BTCEUR
|174
|XAUBTC
|161
|BTCGBP
|149
|XAUUSD
|77
|BTCUSD
|76
|XAGUSD
|39
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|ETHJPY
|369
|BRTBTC
|1.4K
|ETHUSD
|-32
|XAGBTC
|1.3K
|WTIBTC
|99
|XAUETH
|3.3K
|BRTUSD
|-549
|BTCJPY
|135
|WTIUSD
|101
|BTCEUR
|222
|XAUBTC
|1.4K
|BTCGBP
|284
|XAUUSD
|-8
|BTCUSD
|-21
|XAGUSD
|24
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|ETHJPY
|535K
|BRTBTC
|37K
|ETHUSD
|-17K
|XAGBTC
|24K
|WTIBTC
|10K
|XAUETH
|11K
|BRTUSD
|7.1K
|BTCJPY
|2M
|WTIUSD
|10K
|BTCEUR
|1.9M
|XAUBTC
|13K
|BTCGBP
|2.1M
|XAUUSD
|-766
|BTCUSD
|-206K
|XAGUSD
|494
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
- Charge de dépôt
- Prélèvement
Meilleure transaction: +190.02 USD
Pire transaction: -393 USD
Gains consécutifs maximales: 10
Pertes consécutives maximales: 9
Bénéfice consécutif maximal: +82.83 USD
Perte consécutive maximale: -141.70 USD
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "NCESC-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
|
Exness-MT5Real32
|0.00 × 2
|
FxPro-MT5 Live02
|0.00 × 1
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|2.23 × 22
|
NCESC-Live
|5.44 × 334
|
Ava-Real 1-MT5
|12.00 × 2
|
Bybit-Live
|23.33 × 18
Aucun avis
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
50 USD par mois
57%
0
0
USD
USD
7K
USD
USD
16
0%
6 654
53%
85%
1.26
1.20
USD
USD
42%
1:100