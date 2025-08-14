- Прирост
- Баланс
Стиль торговли изменился, часть истории исключена из расчета статистики. Как рассчитывается Прирост в сигналах?
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
7 264
Прибыльных трейдов:
3 919 (53.95%)
Убыточных трейдов:
3 345 (46.05%)
Лучший трейд:
265.55 USD
Худший трейд:
-392.66 USD
Общая прибыль:
62 030.72 USD (26 787 085 pips)
Общий убыток:
-52 662.61 USD (20 358 176 pips)
Макс. серия выигрышей:
20 (82.83 USD)
Макс. прибыль в серии:
790.97 USD (10)
Коэффициент Шарпа:
0.06
Торговая активность:
77.46%
Макс. загрузка депозита:
7.91%
Последний трейд:
1 час
Трейдов в неделю:
31
Ср. время удержания:
2 часа
Фактор восстановления:
2.17
Длинных трейдов:
3 656 (50.33%)
Коротких трейдов:
3 608 (49.67%)
Профит фактор:
1.18
Мат. ожидание:
1.29 USD
Средняя прибыль:
15.83 USD
Средний убыток:
-15.74 USD
Макс. серия проигрышей:
24 (-141.70 USD)
Макс. убыток в серии:
-1 077.24 USD (9)
Прирост в месяц:
7.86%
Годовой прогноз:
95.34%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
52.30 USD
Максимальная:
4 320.19 USD (40.79%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
50.28% (4 320.19 USD)
По эквити:
10.18% (533.66 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|BRTBTC
|1820
|ETHJPY
|1537
|ETHUSD
|1045
|BRTUSD
|497
|XAGBTC
|415
|WTIBTC
|392
|XAUETH
|352
|BTCJPY
|298
|WTIUSD
|232
|BTCEUR
|174
|XAUBTC
|161
|BTCGBP
|149
|XAUUSD
|77
|BTCUSD
|76
|XAGUSD
|39
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|BRTBTC
|5.4K
|ETHJPY
|369
|ETHUSD
|-32
|BRTUSD
|-3.2K
|XAGBTC
|1.3K
|WTIBTC
|99
|XAUETH
|3.3K
|BTCJPY
|135
|WTIUSD
|101
|BTCEUR
|222
|XAUBTC
|1.4K
|BTCGBP
|284
|XAUUSD
|-8
|BTCUSD
|-21
|XAGUSD
|24
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|BRTBTC
|58K
|ETHJPY
|535K
|ETHUSD
|-17K
|BRTUSD
|21K
|XAGBTC
|24K
|WTIBTC
|10K
|XAUETH
|11K
|BTCJPY
|2M
|WTIUSD
|10K
|BTCEUR
|1.9M
|XAUBTC
|13K
|BTCGBP
|2.1M
|XAUUSD
|-766
|BTCUSD
|-206K
|XAGUSD
|494
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +265.55 USD
Худший трейд: -393 USD
Макс. серия выигрышей: 10
Макс. серия проигрышей: 9
Макс. прибыль в серии: +82.83 USD
Макс. убыток в серии: -141.70 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "NCESC-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
Exness-MT5Real32
|0.00 × 2
|
FxPro-MT5 Live02
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real31
|0.00 × 5
|
STARTRADERFinancial-Live
|0.00 × 1
|
CapitalPointTrading-MT5-4
|2.70 × 40
|
NCESC-Live
|4.48 × 1094
|
Ava-Real 1-MT5
|12.00 × 2
|
Bybit-Live
|23.60 × 20
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
50 USD в месяц
88%
0
0
USD
USD
8.4K
USD
USD
29
0%
7 264
53%
77%
1.17
1.29
USD
USD
50%
1:100