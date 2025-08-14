СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / THPX16
Ai Jing Gao

THPX16

Ai Jing Gao
0 отзывов
Надежность
29 недель
0 / 0 USD
Копировать за 50 USD в месяц
прирост с 2025 88%
NCESC-Live
1:100
  • Прирост
  • Баланс
Стиль торговли изменился, часть истории исключена из расчета статистики. Как рассчитывается Прирост в сигналах?
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
7 264
Прибыльных трейдов:
3 919 (53.95%)
Убыточных трейдов:
3 345 (46.05%)
Лучший трейд:
265.55 USD
Худший трейд:
-392.66 USD
Общая прибыль:
62 030.72 USD (26 787 085 pips)
Общий убыток:
-52 662.61 USD (20 358 176 pips)
Макс. серия выигрышей:
20 (82.83 USD)
Макс. прибыль в серии:
790.97 USD (10)
Коэффициент Шарпа:
0.06
Торговая активность:
77.46%
Макс. загрузка депозита:
7.91%
Последний трейд:
1 час
Трейдов в неделю:
31
Ср. время удержания:
2 часа
Фактор восстановления:
2.17
Длинных трейдов:
3 656 (50.33%)
Коротких трейдов:
3 608 (49.67%)
Профит фактор:
1.18
Мат. ожидание:
1.29 USD
Средняя прибыль:
15.83 USD
Средний убыток:
-15.74 USD
Макс. серия проигрышей:
24 (-141.70 USD)
Макс. убыток в серии:
-1 077.24 USD (9)
Прирост в месяц:
7.86%
Годовой прогноз:
95.34%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
52.30 USD
Максимальная:
4 320.19 USD (40.79%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
50.28% (4 320.19 USD)
По эквити:
10.18% (533.66 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
BRTBTC 1820
ETHJPY 1537
ETHUSD 1045
BRTUSD 497
XAGBTC 415
WTIBTC 392
XAUETH 352
BTCJPY 298
WTIUSD 232
BTCEUR 174
XAUBTC 161
BTCGBP 149
XAUUSD 77
BTCUSD 76
XAGUSD 39
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
BRTBTC 5.4K
ETHJPY 369
ETHUSD -32
BRTUSD -3.2K
XAGBTC 1.3K
WTIBTC 99
XAUETH 3.3K
BTCJPY 135
WTIUSD 101
BTCEUR 222
XAUBTC 1.4K
BTCGBP 284
XAUUSD -8
BTCUSD -21
XAGUSD 24
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
BRTBTC 58K
ETHJPY 535K
ETHUSD -17K
BRTUSD 21K
XAGBTC 24K
WTIBTC 10K
XAUETH 11K
BTCJPY 2M
WTIUSD 10K
BTCEUR 1.9M
XAUBTC 13K
BTCGBP 2.1M
XAUUSD -766
BTCUSD -206K
XAGUSD 494
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +265.55 USD
Худший трейд: -393 USD
Макс. серия выигрышей: 10
Макс. серия проигрышей: 9
Макс. прибыль в серии: +82.83 USD
Макс. убыток в серии: -141.70 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "NCESC-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Exness-MT5Real32
0.00 × 2
FxPro-MT5 Live02
0.00 × 1
Exness-MT5Real31
0.00 × 5
STARTRADERFinancial-Live
0.00 × 1
CapitalPointTrading-MT5-4
2.70 × 40
NCESC-Live
4.48 × 1094
Ava-Real 1-MT5
12.00 × 2
Bybit-Live
23.60 × 20
Нет отзывов
2025.11.21 15:23
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.21 14:23
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.21 03:31
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.20 17:01
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.19 15:59
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.19 10:49
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.18 15:53
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.15 00:58
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.11 16:50
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.09 23:35
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.04 23:38
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.04 01:30
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.18 01:14
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.10 21:52
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.10 21:52
A large drawdown may occur on the account again
2025.09.07 23:29
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.07 09:24
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.05 07:33
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.04 23:11
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.04 13:56
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 5.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.