Ai Jing Gao

THPX16

Ai Jing Gao
0 inceleme
Güvenilirlik
16 hafta
0 / 0 USD
Ayda 50 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 57%
NCESC-Live
1:100
  • Büyüme
  • Bakiye
Alım-satım stili değişti. Geçmişin bir kısmı istatistiklerden çıkarıldı. Sinyallerde büyüme nasıl hesaplanmaktadır?
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
6 654
Kârla kapanan işlemler:
3 576 (53.74%)
Zararla kapanan işlemler:
3 078 (46.26%)
En iyi işlem:
190.02 USD
En kötü işlem:
-392.66 USD
Brüt kâr:
38 148.41 USD (26 662 042 pips)
Brüt zarar:
-30 147.12 USD (20 268 400 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
20 (82.83 USD)
Maksimum ardışık kâr:
790.97 USD (10)
Sharpe oranı:
0.07
Alım-satım etkinliği:
84.57%
Maks. mevduat yükü:
6.24%
En son işlem:
1 gün önce
Hafta başına işlemler:
35
Ort. tutma süresi:
2 saat
Düzelme faktörü:
3.33
Alış işlemleri:
3 334 (50.11%)
Satış işlemleri:
3 320 (49.89%)
Kâr faktörü:
1.27
Beklenen getiri:
1.20 USD
Ortalama kâr:
10.67 USD
Ortalama zarar:
-9.79 USD
Maksimum ardışık kayıp:
24 (-141.70 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-1 077.24 USD (9)
Aylık büyüme:
-16.63%
Yıllık tahmin:
-100.00%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
52.30 USD
Maksimum:
2 404.81 USD (22.70%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
41.90% (782.56 USD)
Varlığa göre:
5.92% (446.41 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
ETHJPY 1537
BRTBTC 1376
ETHUSD 1045
XAGBTC 415
WTIBTC 392
XAUETH 352
BRTUSD 331
BTCJPY 298
WTIUSD 232
BTCEUR 174
XAUBTC 161
BTCGBP 149
XAUUSD 77
BTCUSD 76
XAGUSD 39
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
ETHJPY 369
BRTBTC 1.4K
ETHUSD -32
XAGBTC 1.3K
WTIBTC 99
XAUETH 3.3K
BRTUSD -549
BTCJPY 135
WTIUSD 101
BTCEUR 222
XAUBTC 1.4K
BTCGBP 284
XAUUSD -8
BTCUSD -21
XAGUSD 24
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
ETHJPY 535K
BRTBTC 37K
ETHUSD -17K
XAGBTC 24K
WTIBTC 10K
XAUETH 11K
BRTUSD 7.1K
BTCJPY 2M
WTIUSD 10K
BTCEUR 1.9M
XAUBTC 13K
BTCGBP 2.1M
XAUUSD -766
BTCUSD -206K
XAGUSD 494
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +190.02 USD
En kötü işlem: -393 USD
Maksimum ardışık kazanç: 10
Maksimum ardışık kayıp: 9
Maksimum ardışık kâr: +82.83 USD
Maksimum ardışık zarar: -141.70 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "NCESC-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Exness-MT5Real32
0.00 × 2
FxPro-MT5 Live02
0.00 × 1
CapitalPointTrading-MT5-4
2.23 × 22
NCESC-Live
5.39 × 337
Ava-Real 1-MT5
12.00 × 2
Bybit-Live
23.33 × 18
İnceleme yok
2025.09.07 23:29
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.07 09:24
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.05 07:33
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.04 23:11
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.04 13:56
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.04 12:47
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.15 17:24
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.08.14 14:14
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
