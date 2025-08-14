- Crescimento
Negociações:
7 273
Negociações com lucro:
3 925 (53.96%)
Negociações com perda:
3 348 (46.03%)
Melhor negociação:
265.55 USD
Pior negociação:
-392.66 USD
Lucro bruto:
62 311.46 USD (26 789 078 pips)
Perda bruta:
-52 959.01 USD (20 359 656 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
20 (82.83 USD)
Máximo lucro consecutivo:
790.97 USD (10)
Índice de Sharpe:
0.06
Atividade de negociação:
77.46%
Depósito máximo carregado:
7.91%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
29
Tempo médio de espera:
2 horas
Fator de recuperação:
2.16
Negociações longas:
3 661 (50.34%)
Negociações curtas:
3 612 (49.66%)
Fator de lucro:
1.18
Valor esperado:
1.29 USD
Lucro médio:
15.88 USD
Perda média:
-15.82 USD
Máximo de perdas consecutivas:
24 (-141.70 USD)
Máxima perda consecutiva:
-1 077.24 USD (9)
Crescimento mensal:
5.75%
Previsão anual:
69.77%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
52.30 USD
Máximo:
4 320.19 USD (40.79%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
50.28% (4 320.19 USD)
Pelo Capital Líquido:
10.18% (533.66 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|BRTBTC
|1825
|ETHJPY
|1537
|ETHUSD
|1045
|BRTUSD
|501
|XAGBTC
|415
|WTIBTC
|392
|XAUETH
|352
|BTCJPY
|298
|WTIUSD
|232
|BTCEUR
|174
|XAUBTC
|161
|BTCGBP
|149
|XAUUSD
|77
|BTCUSD
|76
|XAGUSD
|39
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|BRTBTC
|5.7K
|ETHJPY
|369
|ETHUSD
|-32
|BRTUSD
|-3.5K
|XAGBTC
|1.3K
|WTIBTC
|99
|XAUETH
|3.3K
|BTCJPY
|135
|WTIUSD
|101
|BTCEUR
|222
|XAUBTC
|1.4K
|BTCGBP
|284
|XAUUSD
|-8
|BTCUSD
|-21
|XAGUSD
|24
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|BRTBTC
|60K
|ETHJPY
|535K
|ETHUSD
|-17K
|BRTUSD
|20K
|XAGBTC
|24K
|WTIBTC
|10K
|XAUETH
|11K
|BTCJPY
|2M
|WTIUSD
|10K
|BTCEUR
|1.9M
|XAUBTC
|13K
|BTCGBP
|2.1M
|XAUUSD
|-766
|BTCUSD
|-206K
|XAGUSD
|494
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +265.55 USD
Pior negociação: -393 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 10
Máximo de perdas consecutivas: 9
Máximo lucro consecutivo: +82.83 USD
Máxima perda consecutiva: -141.70 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "NCESC-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Exness-MT5Real32
|0.00 × 2
FxPro-MT5 Live02
|0.00 × 1
Exness-MT5Real31
|0.00 × 5
STARTRADERFinancial-Live
|0.00 × 1
CapitalPointTrading-MT5-4
|2.70 × 40
NCESC-Live
|3.81 × 1094
Ava-Real 1-MT5
|12.00 × 2
Bybit-Live
|23.60 × 20
