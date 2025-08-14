SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 5 / THPX16
Ai Jing Gao

THPX16

Ai Jing Gao
0 comentários
Confiabilidade
30 semanas
0 / 0 USD
crescimento desde 2025 88%
NCESC-Live
1:100
  • Crescimento
  • Saldo
O estilo de negociação mudou, parte do histórico é excluída do cálculo das estatísticas. Como o crescimento na Signals é calculado?
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
7 273
Negociações com lucro:
3 925 (53.96%)
Negociações com perda:
3 348 (46.03%)
Melhor negociação:
265.55 USD
Pior negociação:
-392.66 USD
Lucro bruto:
62 311.46 USD (26 789 078 pips)
Perda bruta:
-52 959.01 USD (20 359 656 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
20 (82.83 USD)
Máximo lucro consecutivo:
790.97 USD (10)
Índice de Sharpe:
0.06
Atividade de negociação:
77.46%
Depósito máximo carregado:
7.91%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
29
Tempo médio de espera:
2 horas
Fator de recuperação:
2.16
Negociações longas:
3 661 (50.34%)
Negociações curtas:
3 612 (49.66%)
Fator de lucro:
1.18
Valor esperado:
1.29 USD
Lucro médio:
15.88 USD
Perda média:
-15.82 USD
Máximo de perdas consecutivas:
24 (-141.70 USD)
Máxima perda consecutiva:
-1 077.24 USD (9)
Crescimento mensal:
5.75%
Previsão anual:
69.77%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
52.30 USD
Máximo:
4 320.19 USD (40.79%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
50.28% (4 320.19 USD)
Pelo Capital Líquido:
10.18% (533.66 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
BRTBTC 1825
ETHJPY 1537
ETHUSD 1045
BRTUSD 501
XAGBTC 415
WTIBTC 392
XAUETH 352
BTCJPY 298
WTIUSD 232
BTCEUR 174
XAUBTC 161
BTCGBP 149
XAUUSD 77
BTCUSD 76
XAGUSD 39
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
BRTBTC 5.7K
ETHJPY 369
ETHUSD -32
BRTUSD -3.5K
XAGBTC 1.3K
WTIBTC 99
XAUETH 3.3K
BTCJPY 135
WTIUSD 101
BTCEUR 222
XAUBTC 1.4K
BTCGBP 284
XAUUSD -8
BTCUSD -21
XAGUSD 24
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
BRTBTC 60K
ETHJPY 535K
ETHUSD -17K
BRTUSD 20K
XAGBTC 24K
WTIBTC 10K
XAUETH 11K
BTCJPY 2M
WTIUSD 10K
BTCEUR 1.9M
XAUBTC 13K
BTCGBP 2.1M
XAUUSD -766
BTCUSD -206K
XAGUSD 494
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +265.55 USD
Pior negociação: -393 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 10
Máximo de perdas consecutivas: 9
Máximo lucro consecutivo: +82.83 USD
Máxima perda consecutiva: -141.70 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "NCESC-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Exness-MT5Real32
0.00 × 2
FxPro-MT5 Live02
0.00 × 1
Exness-MT5Real31
0.00 × 5
STARTRADERFinancial-Live
0.00 × 1
CapitalPointTrading-MT5-4
2.70 × 40
NCESC-Live
3.81 × 1094
Ava-Real 1-MT5
12.00 × 2
Bybit-Live
23.60 × 20
Sem comentários
2025.11.21 15:23
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.21 14:23
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.21 03:31
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.20 17:01
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.19 15:59
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.19 10:49
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.18 15:53
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.15 00:58
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.11 16:50
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.09 23:35
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.04 23:38
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.04 01:30
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.18 01:14
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.10 21:52
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.10 21:52
A large drawdown may occur on the account again
2025.09.07 23:29
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.07 09:24
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.05 07:33
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.04 23:11
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.04 13:56
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
