シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 4 / SenoFX
Aditya Bayu Wicaksono

SenoFX

Aditya Bayu Wicaksono
レビュー0件
77週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2024 -9%
XMGlobal-Real 41
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
292
利益トレード:
150 (51.36%)
損失トレード:
142 (48.63%)
ベストトレード:
540.65 USD
最悪のトレード:
-666.50 USD
総利益:
11 631.22 USD (260 359 pips)
総損失:
-10 739.66 USD (200 165 pips)
最大連続の勝ち:
26 (921.25 USD)
最大連続利益:
1 048.20 USD (2)
シャープレシオ:
0.04
取引アクティビティ:
100.00%
最大入金額:
58.01%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
20
平均保有時間:
10 日
リカバリーファクター:
0.43
長いトレード:
134 (45.89%)
短いトレード:
158 (54.11%)
プロフィットファクター:
1.08
期待されたペイオフ:
3.05 USD
平均利益:
77.54 USD
平均損失:
-75.63 USD
最大連続の負け:
18 (-1 397.87 USD)
最大連続損失:
-1 511.71 USD (14)
月間成長:
13.74%
年間予想:
166.72%
アルゴリズム取引:
20%
残高によるドローダウン:
絶対:
1 594.14 USD
最大の:
2 080.41 USD (37.58%)
比較ドローダウン:
残高による:
35.46% (1 333.73 USD)
エクイティによる:
41.42% (2 118.53 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
GOLD 117
EURUSD 26
CHFJPY 25
EURJPY 22
USDJPY 17
GBPCAD 12
NZDCHF 11
EURGBP 8
GBPNZD 5
EURCAD 5
GBPCHF 5
NZDUSD 5
GBPJPY 5
AUDCAD 5
GBPUSD 4
AUDJPY 4
CADJPY 3
USDCHF 3
GBPAUD 2
NZDCAD 2
CADCHF 2
AUDCHF 1
EURCHF 1
NZDJPY 1
USDCAD 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
GOLD -183
EURUSD -1.8K
CHFJPY 785
EURJPY -611
USDJPY 399
GBPCAD 368
NZDCHF 140
EURGBP -70
GBPNZD 322
EURCAD 259
GBPCHF 156
NZDUSD 210
GBPJPY 144
AUDCAD 135
GBPUSD 84
AUDJPY 99
CADJPY 65
USDCHF 197
GBPAUD 68
NZDCAD 67
CADCHF -29
AUDCHF 9
EURCHF 52
NZDJPY 28
USDCAD 18
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
GOLD 22K
EURUSD -41K
CHFJPY 21K
EURJPY -24K
USDJPY 22K
GBPCAD 11K
NZDCHF -1.2K
EURGBP -2.3K
GBPNZD 15K
EURCAD 6.9K
GBPCHF 3.6K
NZDUSD 4.4K
GBPJPY 4.3K
AUDCAD 2.7K
GBPUSD 2.4K
AUDJPY 2K
CADJPY 3.5K
USDCHF 2.2K
GBPAUD 2K
NZDCAD 1.7K
CADCHF -519
AUDCHF 357
EURCHF 602
NZDJPY 599
USDCAD 607
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +540.65 USD
最悪のトレード: -667 USD
最大連続の勝ち: 2
最大連続の負け: 14
最大連続利益: +921.25 USD
最大連続損失: -1 397.87 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"XMGlobal-Real 41"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

Exness-Real17
0.00 × 110
XMGlobal-Real 17
0.09 × 77
XMGlobal-Real 30
0.17 × 198
XMGlobal-Real 26
0.27 × 157
Alpari-Pro.ECN
0.43 × 194
XMGlobal-Real 35
0.53 × 332
XMGlobal-Real 32
0.66 × 369
XMGlobal-Real 43
0.66 × 411
XMGlobal-Real 41
0.73 × 199
XMGlobal-Real 38
1.22 × 117
VantageFXInternational-Live 2
1.88 × 8
RoboForex-Pro-2
3.62 × 13
XMGlobal-Real 24
6.50 × 6
レビューなし
2025.12.02 10:03
Share of days for 80% of trades is too low
2025.11.14 02:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.13 16:41
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.11.13 15:41
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.11.13 13:31
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.11.13 11:21
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.11.13 08:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.13 00:51
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.11.12 21:41
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.12 20:41
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.12 19:31
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.11.03 18:12
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.03 17:12
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.02 11:38
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.11.02 10:38
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.10.31 10:58
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.31 08:58
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.10.31 07:48
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.31 06:48
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.10.30 10:47
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
MetaTraderの中でｄじょのように取引コピーがおこなわれるのでしょうか？チュートリアルビデオをご覧ください

シグナルを購読すれば、あなたは1ヶ月間プロバイダーの取引をコピーすることができます。購読するためには、あなたはMetaTrader 4トレーディングターミナルが必要です。

プラットフォームをまだインストールしていない場合は、ここでダウンロードしてください