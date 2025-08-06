- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
233
Profit Trade:
133 (57.08%)
Loss Trade:
100 (42.92%)
Best Trade:
457.00 USD
Worst Trade:
-666.50 USD
Profitto lordo:
8 821.50 USD (212 862 pips)
Perdita lorda:
-8 610.62 USD (166 621 pips)
Vincite massime consecutive:
26 (921.25 USD)
Massimo profitto consecutivo:
925.62 USD (8)
Indice di Sharpe:
0.02
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
58.01%
Ultimo trade:
3 ore fa
Trade a settimana:
21
Tempo di attesa medio:
12 giorni
Fattore di recupero:
0.10
Long Trade:
118 (50.64%)
Short Trade:
115 (49.36%)
Fattore di profitto:
1.02
Profitto previsto:
0.91 USD
Profitto medio:
66.33 USD
Perdita media:
-86.11 USD
Massime perdite consecutive:
18 (-1 397.87 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1 511.71 USD (14)
Crescita mensile:
1.62%
Previsione annuale:
19.71%
Algo trading:
22%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
1 594.14 USD
Massimale:
2 080.41 USD (37.58%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
32.98% (2 080.41 USD)
Per equità:
41.42% (2 118.53 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|GOLD
|69
|EURUSD
|22
|CHFJPY
|22
|EURJPY
|19
|USDJPY
|17
|GBPCAD
|12
|NZDCHF
|11
|EURGBP
|8
|GBPNZD
|5
|EURCAD
|5
|GBPCHF
|5
|NZDUSD
|5
|GBPJPY
|5
|AUDCAD
|5
|GBPUSD
|4
|AUDJPY
|4
|CADJPY
|3
|USDCHF
|3
|GBPAUD
|2
|NZDCAD
|2
|CADCHF
|2
|AUDCHF
|1
|EURCHF
|1
|NZDJPY
|1
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|GOLD
|-826
|EURUSD
|-1.7K
|CHFJPY
|723
|EURJPY
|-644
|USDJPY
|399
|GBPCAD
|368
|NZDCHF
|140
|EURGBP
|-70
|GBPNZD
|322
|EURCAD
|259
|GBPCHF
|156
|NZDUSD
|210
|GBPJPY
|144
|AUDCAD
|135
|GBPUSD
|84
|AUDJPY
|99
|CADJPY
|65
|USDCHF
|197
|GBPAUD
|68
|NZDCAD
|67
|CADCHF
|-29
|AUDCHF
|9
|EURCHF
|52
|NZDJPY
|28
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|GOLD
|12K
|EURUSD
|-40K
|CHFJPY
|19K
|EURJPY
|-25K
|USDJPY
|22K
|GBPCAD
|11K
|NZDCHF
|-1.2K
|EURGBP
|-2.3K
|GBPNZD
|15K
|EURCAD
|6.9K
|GBPCHF
|3.6K
|NZDUSD
|4.4K
|GBPJPY
|4.3K
|AUDCAD
|2.7K
|GBPUSD
|2.4K
|AUDJPY
|2K
|CADJPY
|3.5K
|USDCHF
|2.2K
|GBPAUD
|2K
|NZDCAD
|1.7K
|CADCHF
|-519
|AUDCHF
|357
|EURCHF
|602
|NZDJPY
|599
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +457.00 USD
Worst Trade: -667 USD
Vincite massime consecutive: 8
Massime perdite consecutive: 14
Massimo profitto consecutivo: +921.25 USD
Massima perdita consecutiva: -1 397.87 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "XMGlobal-Real 41" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Exness-Real17
|0.00 × 110
|
XMGlobal-Real 17
|0.09 × 77
|
XMGlobal-Real 30
|0.17 × 198
|
XMGlobal-Real 26
|0.27 × 156
|
Alpari-Pro.ECN
|0.43 × 194
|
XMGlobal-Real 35
|0.53 × 332
|
XMGlobal-Real 43
|0.67 × 397
|
XMGlobal-Real 32
|0.69 × 356
|
XMGlobal-Real 41
|0.75 × 194
|
XMGlobal-Real 38
|1.22 × 117
|
VantageFXInternational-Live 2
|1.88 × 8
|
RoboForex-Pro-2
|3.62 × 13
|
XMGlobal-Real 24
|6.50 × 6
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
-17%
0
0
USD
USD
5.8K
USD
USD
74
22%
233
57%
100%
1.02
0.91
USD
USD
41%
1:500