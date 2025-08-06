- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
292
Negociações com lucro:
150 (51.36%)
Negociações com perda:
142 (48.63%)
Melhor negociação:
540.65 USD
Pior negociação:
-666.50 USD
Lucro bruto:
11 631.22 USD (260 359 pips)
Perda bruta:
-10 739.66 USD (200 165 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
26 (921.25 USD)
Máximo lucro consecutivo:
1 048.20 USD (2)
Índice de Sharpe:
0.04
Atividade de negociação:
100.00%
Depósito máximo carregado:
58.01%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
20
Tempo médio de espera:
10 dias
Fator de recuperação:
0.43
Negociações longas:
134 (45.89%)
Negociações curtas:
158 (54.11%)
Fator de lucro:
1.08
Valor esperado:
3.05 USD
Lucro médio:
77.54 USD
Perda média:
-75.63 USD
Máximo de perdas consecutivas:
18 (-1 397.87 USD)
Máxima perda consecutiva:
-1 511.71 USD (14)
Crescimento mensal:
13.74%
Previsão anual:
166.72%
Algotrading:
20%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
1 594.14 USD
Máximo:
2 080.41 USD (37.58%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
35.46% (1 333.73 USD)
Pelo Capital Líquido:
41.42% (2 118.53 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|GOLD
|117
|EURUSD
|26
|CHFJPY
|25
|EURJPY
|22
|USDJPY
|17
|GBPCAD
|12
|NZDCHF
|11
|EURGBP
|8
|GBPNZD
|5
|EURCAD
|5
|GBPCHF
|5
|NZDUSD
|5
|GBPJPY
|5
|AUDCAD
|5
|GBPUSD
|4
|AUDJPY
|4
|CADJPY
|3
|USDCHF
|3
|GBPAUD
|2
|NZDCAD
|2
|CADCHF
|2
|AUDCHF
|1
|EURCHF
|1
|NZDJPY
|1
|USDCAD
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|GOLD
|-183
|EURUSD
|-1.8K
|CHFJPY
|785
|EURJPY
|-611
|USDJPY
|399
|GBPCAD
|368
|NZDCHF
|140
|EURGBP
|-70
|GBPNZD
|322
|EURCAD
|259
|GBPCHF
|156
|NZDUSD
|210
|GBPJPY
|144
|AUDCAD
|135
|GBPUSD
|84
|AUDJPY
|99
|CADJPY
|65
|USDCHF
|197
|GBPAUD
|68
|NZDCAD
|67
|CADCHF
|-29
|AUDCHF
|9
|EURCHF
|52
|NZDJPY
|28
|USDCAD
|18
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|GOLD
|22K
|EURUSD
|-41K
|CHFJPY
|21K
|EURJPY
|-24K
|USDJPY
|22K
|GBPCAD
|11K
|NZDCHF
|-1.2K
|EURGBP
|-2.3K
|GBPNZD
|15K
|EURCAD
|6.9K
|GBPCHF
|3.6K
|NZDUSD
|4.4K
|GBPJPY
|4.3K
|AUDCAD
|2.7K
|GBPUSD
|2.4K
|AUDJPY
|2K
|CADJPY
|3.5K
|USDCHF
|2.2K
|GBPAUD
|2K
|NZDCAD
|1.7K
|CADCHF
|-519
|AUDCHF
|357
|EURCHF
|602
|NZDJPY
|599
|USDCAD
|607
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +540.65 USD
Pior negociação: -667 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 2
Máximo de perdas consecutivas: 14
Máximo lucro consecutivo: +921.25 USD
Máxima perda consecutiva: -1 397.87 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "XMGlobal-Real 41" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
Exness-Real17
|0.00 × 110
|
XMGlobal-Real 17
|0.09 × 77
|
XMGlobal-Real 30
|0.17 × 198
|
XMGlobal-Real 26
|0.27 × 157
|
Alpari-Pro.ECN
|0.43 × 194
|
XMGlobal-Real 35
|0.53 × 332
|
XMGlobal-Real 32
|0.66 × 369
|
XMGlobal-Real 43
|0.66 × 411
|
XMGlobal-Real 41
|0.73 × 199
|
XMGlobal-Real 38
|1.22 × 117
|
VantageFXInternational-Live 2
|1.88 × 8
|
RoboForex-Pro-2
|3.62 × 13
|
XMGlobal-Real 24
|6.50 × 6
Sem comentários
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
30 USD por mês
-9%
0
0
USD
USD
8K
USD
USD
77
20%
292
51%
100%
1.08
3.05
USD
USD
41%
1:500