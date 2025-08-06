SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 4 / SenoFX
Aditya Bayu Wicaksono

SenoFX

Aditya Bayu Wicaksono
0 comentários
77 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2024 -9%
XMGlobal-Real 41
1:500
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
292
Negociações com lucro:
150 (51.36%)
Negociações com perda:
142 (48.63%)
Melhor negociação:
540.65 USD
Pior negociação:
-666.50 USD
Lucro bruto:
11 631.22 USD (260 359 pips)
Perda bruta:
-10 739.66 USD (200 165 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
26 (921.25 USD)
Máximo lucro consecutivo:
1 048.20 USD (2)
Índice de Sharpe:
0.04
Atividade de negociação:
100.00%
Depósito máximo carregado:
58.01%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
20
Tempo médio de espera:
10 dias
Fator de recuperação:
0.43
Negociações longas:
134 (45.89%)
Negociações curtas:
158 (54.11%)
Fator de lucro:
1.08
Valor esperado:
3.05 USD
Lucro médio:
77.54 USD
Perda média:
-75.63 USD
Máximo de perdas consecutivas:
18 (-1 397.87 USD)
Máxima perda consecutiva:
-1 511.71 USD (14)
Crescimento mensal:
13.74%
Previsão anual:
166.72%
Algotrading:
20%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
1 594.14 USD
Máximo:
2 080.41 USD (37.58%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
35.46% (1 333.73 USD)
Pelo Capital Líquido:
41.42% (2 118.53 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
GOLD 117
EURUSD 26
CHFJPY 25
EURJPY 22
USDJPY 17
GBPCAD 12
NZDCHF 11
EURGBP 8
GBPNZD 5
EURCAD 5
GBPCHF 5
NZDUSD 5
GBPJPY 5
AUDCAD 5
GBPUSD 4
AUDJPY 4
CADJPY 3
USDCHF 3
GBPAUD 2
NZDCAD 2
CADCHF 2
AUDCHF 1
EURCHF 1
NZDJPY 1
USDCAD 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
GOLD -183
EURUSD -1.8K
CHFJPY 785
EURJPY -611
USDJPY 399
GBPCAD 368
NZDCHF 140
EURGBP -70
GBPNZD 322
EURCAD 259
GBPCHF 156
NZDUSD 210
GBPJPY 144
AUDCAD 135
GBPUSD 84
AUDJPY 99
CADJPY 65
USDCHF 197
GBPAUD 68
NZDCAD 67
CADCHF -29
AUDCHF 9
EURCHF 52
NZDJPY 28
USDCAD 18
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
GOLD 22K
EURUSD -41K
CHFJPY 21K
EURJPY -24K
USDJPY 22K
GBPCAD 11K
NZDCHF -1.2K
EURGBP -2.3K
GBPNZD 15K
EURCAD 6.9K
GBPCHF 3.6K
NZDUSD 4.4K
GBPJPY 4.3K
AUDCAD 2.7K
GBPUSD 2.4K
AUDJPY 2K
CADJPY 3.5K
USDCHF 2.2K
GBPAUD 2K
NZDCAD 1.7K
CADCHF -519
AUDCHF 357
EURCHF 602
NZDJPY 599
USDCAD 607
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +540.65 USD
Pior negociação: -667 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 2
Máximo de perdas consecutivas: 14
Máximo lucro consecutivo: +921.25 USD
Máxima perda consecutiva: -1 397.87 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "XMGlobal-Real 41" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Exness-Real17
0.00 × 110
XMGlobal-Real 17
0.09 × 77
XMGlobal-Real 30
0.17 × 198
XMGlobal-Real 26
0.27 × 157
Alpari-Pro.ECN
0.43 × 194
XMGlobal-Real 35
0.53 × 332
XMGlobal-Real 32
0.66 × 369
XMGlobal-Real 43
0.66 × 411
XMGlobal-Real 41
0.73 × 199
XMGlobal-Real 38
1.22 × 117
VantageFXInternational-Live 2
1.88 × 8
RoboForex-Pro-2
3.62 × 13
XMGlobal-Real 24
6.50 × 6
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Sem comentários
2025.12.02 10:03
Share of days for 80% of trades is too low
2025.11.14 02:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.13 16:41
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.11.13 15:41
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.11.13 13:31
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.11.13 11:21
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.11.13 08:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.13 00:51
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.11.12 21:41
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.12 20:41
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.12 19:31
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.11.03 18:12
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.03 17:12
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.02 11:38
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.11.02 10:38
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.10.31 10:58
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.31 08:58
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.10.31 07:48
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.31 06:48
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.10.30 10:47
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
SenoFX
30 USD por mês
-9%
0
0
USD
8K
USD
77
20%
292
51%
100%
1.08
3.05
USD
41%
1:500
Copiar

Como é realizada a cópia de negociação em MetaTrader? Veja o vídeo tutorial

Assinatura de um sinal permite copiar negociações do provedor pelo período de um 1 mês. Para assinar um sinal você deve usar terminal de negociação MetaTrader 4 .

Se você ainda não tem plataforma instalada, faça o download aqui.