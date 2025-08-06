- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
298
Gewinntrades:
151 (50.67%)
Verlusttrades:
147 (49.33%)
Bester Trade:
571.90 USD
Schlechtester Trade:
-666.50 USD
Bruttoprofit:
12 203.12 USD (266 078 pips)
Bruttoverlust:
-11 014.51 USD (205 274 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
26 (921.25 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
1 048.20 USD (2)
Sharpe Ratio:
0.04
Trading-Aktivität:
100.00%
Max deposit load:
58.01%
Letzter Trade:
28 Minuten
Trades pro Woche:
17
Durchschn. Haltezeit:
9 Tage
Erholungsfaktor:
0.57
Long-Positionen:
139 (46.64%)
Short-Positionen:
159 (53.36%)
Profit-Faktor:
1.11
Mathematische Gewinnerwartung:
3.99 USD
Durchschnittlicher Profit:
80.82 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-74.93 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
18 (-1 397.87 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-1 511.71 USD (14)
Wachstum pro Monat :
19.74%
Jahresprognose:
239.46%
Algo-Trading:
19%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
1 594.14 USD
Maximaler:
2 080.41 USD (37.58%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
35.46% (1 333.73 USD)
Kapital:
41.42% (2 118.53 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|GOLD
|123
|EURUSD
|26
|CHFJPY
|25
|EURJPY
|22
|USDJPY
|17
|GBPCAD
|12
|NZDCHF
|11
|EURGBP
|8
|GBPNZD
|5
|EURCAD
|5
|GBPCHF
|5
|NZDUSD
|5
|GBPJPY
|5
|AUDCAD
|5
|GBPUSD
|4
|AUDJPY
|4
|CADJPY
|3
|USDCHF
|3
|GBPAUD
|2
|NZDCAD
|2
|CADCHF
|2
|AUDCHF
|1
|EURCHF
|1
|NZDJPY
|1
|USDCAD
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|GOLD
|114
|EURUSD
|-1.8K
|CHFJPY
|785
|EURJPY
|-611
|USDJPY
|399
|GBPCAD
|368
|NZDCHF
|140
|EURGBP
|-70
|GBPNZD
|322
|EURCAD
|259
|GBPCHF
|156
|NZDUSD
|210
|GBPJPY
|144
|AUDCAD
|135
|GBPUSD
|84
|AUDJPY
|99
|CADJPY
|65
|USDCHF
|197
|GBPAUD
|68
|NZDCAD
|67
|CADCHF
|-29
|AUDCHF
|9
|EURCHF
|52
|NZDJPY
|28
|USDCAD
|18
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|GOLD
|23K
|EURUSD
|-41K
|CHFJPY
|21K
|EURJPY
|-24K
|USDJPY
|22K
|GBPCAD
|11K
|NZDCHF
|-1.2K
|EURGBP
|-2.3K
|GBPNZD
|15K
|EURCAD
|6.9K
|GBPCHF
|3.6K
|NZDUSD
|4.4K
|GBPJPY
|4.3K
|AUDCAD
|2.7K
|GBPUSD
|2.4K
|AUDJPY
|2K
|CADJPY
|3.5K
|USDCHF
|2.2K
|GBPAUD
|2K
|NZDCAD
|1.7K
|CADCHF
|-519
|AUDCHF
|357
|EURCHF
|602
|NZDJPY
|599
|USDCAD
|607
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +571.90 USD
Schlechtester Trade: -667 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 2
Max. aufeinandergehende Verluste: 14
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +921.25 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -1 397.87 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "XMGlobal-Real 41" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
Exness-Real17
|0.00 × 110
|
XMGlobal-Real 17
|0.09 × 77
|
XMGlobal-Real 30
|0.17 × 198
|
XMGlobal-Real 26
|0.27 × 157
|
Alpari-Pro.ECN
|0.43 × 194
|
XMGlobal-Real 35
|0.53 × 332
|
XMGlobal-Real 32
|0.66 × 369
|
XMGlobal-Real 43
|0.66 × 411
|
XMGlobal-Real 41
|0.73 × 199
|
XMGlobal-Real 38
|1.22 × 117
|
VantageFXInternational-Live 2
|1.88 × 8
|
RoboForex-Pro-2
|3.62 × 13
|
XMGlobal-Real 24
|6.50 × 6
Keine Bewertungen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
30 USD pro Monat
-6%
0
0
USD
USD
8.2K
USD
USD
78
19%
298
50%
100%
1.10
3.99
USD
USD
41%
1:500