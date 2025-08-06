SignaleKategorien
Aditya Bayu Wicaksono

SenoFX

Aditya Bayu Wicaksono
0 Bewertungen
78 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2024 -6%
XMGlobal-Real 41
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
298
Gewinntrades:
151 (50.67%)
Verlusttrades:
147 (49.33%)
Bester Trade:
571.90 USD
Schlechtester Trade:
-666.50 USD
Bruttoprofit:
12 203.12 USD (266 078 pips)
Bruttoverlust:
-11 014.51 USD (205 274 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
26 (921.25 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
1 048.20 USD (2)
Sharpe Ratio:
0.04
Trading-Aktivität:
100.00%
Max deposit load:
58.01%
Letzter Trade:
28 Minuten
Trades pro Woche:
17
Durchschn. Haltezeit:
9 Tage
Erholungsfaktor:
0.57
Long-Positionen:
139 (46.64%)
Short-Positionen:
159 (53.36%)
Profit-Faktor:
1.11
Mathematische Gewinnerwartung:
3.99 USD
Durchschnittlicher Profit:
80.82 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-74.93 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
18 (-1 397.87 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-1 511.71 USD (14)
Wachstum pro Monat :
19.74%
Jahresprognose:
239.46%
Algo-Trading:
19%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
1 594.14 USD
Maximaler:
2 080.41 USD (37.58%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
35.46% (1 333.73 USD)
Kapital:
41.42% (2 118.53 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
GOLD 123
EURUSD 26
CHFJPY 25
EURJPY 22
USDJPY 17
GBPCAD 12
NZDCHF 11
EURGBP 8
GBPNZD 5
EURCAD 5
GBPCHF 5
NZDUSD 5
GBPJPY 5
AUDCAD 5
GBPUSD 4
AUDJPY 4
CADJPY 3
USDCHF 3
GBPAUD 2
NZDCAD 2
CADCHF 2
AUDCHF 1
EURCHF 1
NZDJPY 1
USDCAD 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
GOLD 114
EURUSD -1.8K
CHFJPY 785
EURJPY -611
USDJPY 399
GBPCAD 368
NZDCHF 140
EURGBP -70
GBPNZD 322
EURCAD 259
GBPCHF 156
NZDUSD 210
GBPJPY 144
AUDCAD 135
GBPUSD 84
AUDJPY 99
CADJPY 65
USDCHF 197
GBPAUD 68
NZDCAD 67
CADCHF -29
AUDCHF 9
EURCHF 52
NZDJPY 28
USDCAD 18
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
GOLD 23K
EURUSD -41K
CHFJPY 21K
EURJPY -24K
USDJPY 22K
GBPCAD 11K
NZDCHF -1.2K
EURGBP -2.3K
GBPNZD 15K
EURCAD 6.9K
GBPCHF 3.6K
NZDUSD 4.4K
GBPJPY 4.3K
AUDCAD 2.7K
GBPUSD 2.4K
AUDJPY 2K
CADJPY 3.5K
USDCHF 2.2K
GBPAUD 2K
NZDCAD 1.7K
CADCHF -519
AUDCHF 357
EURCHF 602
NZDJPY 599
USDCAD 607
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +571.90 USD
Schlechtester Trade: -667 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 2
Max. aufeinandergehende Verluste: 14
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +921.25 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -1 397.87 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "XMGlobal-Real 41" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Exness-Real17
0.00 × 110
XMGlobal-Real 17
0.09 × 77
XMGlobal-Real 30
0.17 × 198
XMGlobal-Real 26
0.27 × 157
Alpari-Pro.ECN
0.43 × 194
XMGlobal-Real 35
0.53 × 332
XMGlobal-Real 32
0.66 × 369
XMGlobal-Real 43
0.66 × 411
XMGlobal-Real 41
0.73 × 199
XMGlobal-Real 38
1.22 × 117
VantageFXInternational-Live 2
1.88 × 8
RoboForex-Pro-2
3.62 × 13
XMGlobal-Real 24
6.50 × 6
Keine Bewertungen
Wie werden Trades in MetaTrader kopiert? Schauen Sie das Lehrvideo an

Das Abonnement berechtigt Sie die Trades des Anbieters innerhalb eines Monats zu kopieren. Für das Abonnement wird das Terminal MetaTrader 4 benötigt.

Wenn Sie die Plattform noch nicht installiert haben, können Sie diese hier herunterladen.