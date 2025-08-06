信号部分
信号 / MetaTrader 4 / SenoFX
Aditya Bayu Wicaksono

SenoFX

Aditya Bayu Wicaksono
0条评论
77
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2024 -7%
XMGlobal-Real 41
1:500
查看详细统计，请 登录 或者 注册
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
288
盈利交易:
150 (52.08%)
亏损交易:
138 (47.92%)
最好交易:
540.65 USD
最差交易:
-666.50 USD
毛利:
11 631.22 USD (260 359 pips)
毛利亏损:
-10 553.55 USD (196 575 pips)
最大连续赢利:
26 (921.25 USD)
最大连续盈利:
1 048.20 USD (2)
夏普比率:
0.04
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
58.01%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
20
平均持有时间:
10 天
采收率:
0.52
长期交易:
134 (46.53%)
短期交易:
154 (53.47%)
利润因子:
1.10
预期回报:
3.74 USD
平均利润:
77.54 USD
平均损失:
-76.48 USD
最大连续失误:
18 (-1 397.87 USD)
最大连续亏损:
-1 511.71 USD (14)
每月增长:
15.34%
年度预测:
186.14%
算法交易:
20%
结余跌幅:
绝对:
1 594.14 USD
最大值:
2 080.41 USD (37.58%)
相对跌幅:
结余:
35.46% (1 333.73 USD)
净值:
41.42% (2 118.53 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
GOLD 113
EURUSD 26
CHFJPY 25
EURJPY 22
USDJPY 17
GBPCAD 12
NZDCHF 11
EURGBP 8
GBPNZD 5
EURCAD 5
GBPCHF 5
NZDUSD 5
GBPJPY 5
AUDCAD 5
GBPUSD 4
AUDJPY 4
CADJPY 3
USDCHF 3
GBPAUD 2
NZDCAD 2
CADCHF 2
AUDCHF 1
EURCHF 1
NZDJPY 1
USDCAD 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
GOLD 3
EURUSD -1.8K
CHFJPY 785
EURJPY -611
USDJPY 399
GBPCAD 368
NZDCHF 140
EURGBP -70
GBPNZD 322
EURCAD 259
GBPCHF 156
NZDUSD 210
GBPJPY 144
AUDCAD 135
GBPUSD 84
AUDJPY 99
CADJPY 65
USDCHF 197
GBPAUD 68
NZDCAD 67
CADCHF -29
AUDCHF 9
EURCHF 52
NZDJPY 28
USDCAD 18
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
GOLD 26K
EURUSD -41K
CHFJPY 21K
EURJPY -24K
USDJPY 22K
GBPCAD 11K
NZDCHF -1.2K
EURGBP -2.3K
GBPNZD 15K
EURCAD 6.9K
GBPCHF 3.6K
NZDUSD 4.4K
GBPJPY 4.3K
AUDCAD 2.7K
GBPUSD 2.4K
AUDJPY 2K
CADJPY 3.5K
USDCHF 2.2K
GBPAUD 2K
NZDCAD 1.7K
CADCHF -519
AUDCHF 357
EURCHF 602
NZDJPY 599
USDCAD 607
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +540.65 USD
最差交易: -667 USD
最大连续赢利: 2
最大连续失误: 14
最大连续盈利: +921.25 USD
最大连续亏损: -1 397.87 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 XMGlobal-Real 41 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

Exness-Real17
0.00 × 110
XMGlobal-Real 17
0.09 × 77
XMGlobal-Real 30
0.17 × 198
XMGlobal-Real 26
0.27 × 157
Alpari-Pro.ECN
0.43 × 194
XMGlobal-Real 35
0.53 × 332
XMGlobal-Real 32
0.66 × 369
XMGlobal-Real 43
0.66 × 411
XMGlobal-Real 41
0.73 × 199
XMGlobal-Real 38
1.22 × 117
VantageFXInternational-Live 2
1.88 × 8
RoboForex-Pro-2
3.62 × 13
XMGlobal-Real 24
6.50 × 6
查看详细统计，请 登录 或者 注册
没有评论
2025.12.02 10:03
Share of days for 80% of trades is too low
2025.11.14 02:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.13 16:41
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.11.13 15:41
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.11.13 13:31
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.11.13 11:21
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.11.13 08:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.13 00:51
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.11.12 21:41
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.12 20:41
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.12 19:31
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.11.03 18:12
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.03 17:12
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.02 11:38
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.11.02 10:38
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.10.31 10:58
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.31 08:58
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.10.31 07:48
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.31 06:48
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.10.30 10:47
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
查看详细统计，请 登录 或者 注册
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
SenoFX
每月30 USD
-7%
0
0
USD
8.1K
USD
77
20%
288
52%
100%
1.10
3.74
USD
41%
1:500
复制

在MetaTrader中如何执行复制交易？请看视频教程

信号订阅允许您在一个月内复制提供商的交易。若要进行订阅工作，您应该使用MetaTrader 4交易程序端。

如果您还没有安装平台，您可以在这里下载