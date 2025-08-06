- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
288
盈利交易:
150 (52.08%)
亏损交易:
138 (47.92%)
最好交易:
540.65 USD
最差交易:
-666.50 USD
毛利:
11 631.22 USD (260 359 pips)
毛利亏损:
-10 553.55 USD (196 575 pips)
最大连续赢利:
26 (921.25 USD)
最大连续盈利:
1 048.20 USD (2)
夏普比率:
0.04
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
58.01%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
20
平均持有时间:
10 天
采收率:
0.52
长期交易:
134 (46.53%)
短期交易:
154 (53.47%)
利润因子:
1.10
预期回报:
3.74 USD
平均利润:
77.54 USD
平均损失:
-76.48 USD
最大连续失误:
18 (-1 397.87 USD)
最大连续亏损:
-1 511.71 USD (14)
每月增长:
15.34%
年度预测:
186.14%
算法交易:
20%
结余跌幅:
绝对:
1 594.14 USD
最大值:
2 080.41 USD (37.58%)
相对跌幅:
结余:
35.46% (1 333.73 USD)
净值:
41.42% (2 118.53 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|GOLD
|113
|EURUSD
|26
|CHFJPY
|25
|EURJPY
|22
|USDJPY
|17
|GBPCAD
|12
|NZDCHF
|11
|EURGBP
|8
|GBPNZD
|5
|EURCAD
|5
|GBPCHF
|5
|NZDUSD
|5
|GBPJPY
|5
|AUDCAD
|5
|GBPUSD
|4
|AUDJPY
|4
|CADJPY
|3
|USDCHF
|3
|GBPAUD
|2
|NZDCAD
|2
|CADCHF
|2
|AUDCHF
|1
|EURCHF
|1
|NZDJPY
|1
|USDCAD
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|GOLD
|3
|EURUSD
|-1.8K
|CHFJPY
|785
|EURJPY
|-611
|USDJPY
|399
|GBPCAD
|368
|NZDCHF
|140
|EURGBP
|-70
|GBPNZD
|322
|EURCAD
|259
|GBPCHF
|156
|NZDUSD
|210
|GBPJPY
|144
|AUDCAD
|135
|GBPUSD
|84
|AUDJPY
|99
|CADJPY
|65
|USDCHF
|197
|GBPAUD
|68
|NZDCAD
|67
|CADCHF
|-29
|AUDCHF
|9
|EURCHF
|52
|NZDJPY
|28
|USDCAD
|18
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|GOLD
|26K
|EURUSD
|-41K
|CHFJPY
|21K
|EURJPY
|-24K
|USDJPY
|22K
|GBPCAD
|11K
|NZDCHF
|-1.2K
|EURGBP
|-2.3K
|GBPNZD
|15K
|EURCAD
|6.9K
|GBPCHF
|3.6K
|NZDUSD
|4.4K
|GBPJPY
|4.3K
|AUDCAD
|2.7K
|GBPUSD
|2.4K
|AUDJPY
|2K
|CADJPY
|3.5K
|USDCHF
|2.2K
|GBPAUD
|2K
|NZDCAD
|1.7K
|CADCHF
|-519
|AUDCHF
|357
|EURCHF
|602
|NZDJPY
|599
|USDCAD
|607
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +540.65 USD
最差交易: -667 USD
最大连续赢利: 2
最大连续失误: 14
最大连续盈利: +921.25 USD
最大连续亏损: -1 397.87 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 XMGlobal-Real 41 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
Exness-Real17
|0.00 × 110
|
XMGlobal-Real 17
|0.09 × 77
|
XMGlobal-Real 30
|0.17 × 198
|
XMGlobal-Real 26
|0.27 × 157
|
Alpari-Pro.ECN
|0.43 × 194
|
XMGlobal-Real 35
|0.53 × 332
|
XMGlobal-Real 32
|0.66 × 369
|
XMGlobal-Real 43
|0.66 × 411
|
XMGlobal-Real 41
|0.73 × 199
|
XMGlobal-Real 38
|1.22 × 117
|
VantageFXInternational-Live 2
|1.88 × 8
|
RoboForex-Pro-2
|3.62 × 13
|
XMGlobal-Real 24
|6.50 × 6
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
-7%
0
0
USD
USD
8.1K
USD
USD
77
20%
288
52%
100%
1.10
3.74
USD
USD
41%
1:500