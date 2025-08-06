- Growth
- Balance
- Equity
- Drawdown
Trades:
286
Profit Trades:
150 (52.44%)
Loss Trades:
136 (47.55%)
Best trade:
540.65 USD
Worst trade:
-666.50 USD
Gross Profit:
11 631.22 USD (260 359 pips)
Gross Loss:
-10 458.85 USD (195 202 pips)
Maximum consecutive wins:
26 (921.25 USD)
Maximal consecutive profit:
1 048.20 USD (2)
Sharpe Ratio:
0.04
Trading activity:
100.00%
Max deposit load:
58.01%
Latest trade:
9 hours ago
Trades per week:
18
Avg holding time:
10 days
Recovery Factor:
0.56
Long Trades:
133 (46.50%)
Short Trades:
153 (53.50%)
Profit Factor:
1.11
Expected Payoff:
4.10 USD
Average Profit:
77.54 USD
Average Loss:
-76.90 USD
Maximum consecutive losses:
18 (-1 397.87 USD)
Maximal consecutive loss:
-1 511.71 USD (14)
Monthly growth:
17.22%
Annual Forecast:
208.94%
Algo trading:
20%
Drawdown by balance:
Absolute:
1 594.14 USD
Maximal:
2 080.41 USD (37.58%)
Relative drawdown:
By Balance:
35.46% (1 333.73 USD)
By Equity:
41.42% (2 118.53 USD)
Distribution
|Symbol
|Deals
|Sell
|Buy
|GOLD
|111
|EURUSD
|26
|CHFJPY
|25
|EURJPY
|22
|USDJPY
|17
|GBPCAD
|12
|NZDCHF
|11
|EURGBP
|8
|GBPNZD
|5
|EURCAD
|5
|GBPCHF
|5
|NZDUSD
|5
|GBPJPY
|5
|AUDCAD
|5
|GBPUSD
|4
|AUDJPY
|4
|CADJPY
|3
|USDCHF
|3
|GBPAUD
|2
|NZDCAD
|2
|CADCHF
|2
|AUDCHF
|1
|EURCHF
|1
|NZDJPY
|1
|USDCAD
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Symbol
|Gross Profit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|GOLD
|97
|EURUSD
|-1.8K
|CHFJPY
|785
|EURJPY
|-611
|USDJPY
|399
|GBPCAD
|368
|NZDCHF
|140
|EURGBP
|-70
|GBPNZD
|322
|EURCAD
|259
|GBPCHF
|156
|NZDUSD
|210
|GBPJPY
|144
|AUDCAD
|135
|GBPUSD
|84
|AUDJPY
|99
|CADJPY
|65
|USDCHF
|197
|GBPAUD
|68
|NZDCAD
|67
|CADCHF
|-29
|AUDCHF
|9
|EURCHF
|52
|NZDJPY
|28
|USDCAD
|18
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Symbol
|Gross Profit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|GOLD
|27K
|EURUSD
|-41K
|CHFJPY
|21K
|EURJPY
|-24K
|USDJPY
|22K
|GBPCAD
|11K
|NZDCHF
|-1.2K
|EURGBP
|-2.3K
|GBPNZD
|15K
|EURCAD
|6.9K
|GBPCHF
|3.6K
|NZDUSD
|4.4K
|GBPJPY
|4.3K
|AUDCAD
|2.7K
|GBPUSD
|2.4K
|AUDJPY
|2K
|CADJPY
|3.5K
|USDCHF
|2.2K
|GBPAUD
|2K
|NZDCAD
|1.7K
|CADCHF
|-519
|AUDCHF
|357
|EURCHF
|602
|NZDJPY
|599
|USDCAD
|607
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Deposit load
- Drawdown
Best trade: +540.65 USD
Worst trade: -667 USD
Maximum consecutive wins: 2
Maximum consecutive losses: 14
Maximal consecutive profit: +921.25 USD
Maximal consecutive loss: -1 397.87 USD
The average slippage based on execution statistics on real accounts of various brokers is specified in pips. It depends on the difference between the provider's quotes from "XMGlobal-Real 41" and the subscriber's quotes, as well as on order execution delays. Lower values mean better quality of copying.
|
Exness-Real17
|0.00 × 110
|
XMGlobal-Real 17
|0.09 × 77
|
XMGlobal-Real 30
|0.17 × 198
|
XMGlobal-Real 26
|0.27 × 157
|
Alpari-Pro.ECN
|0.43 × 194
|
XMGlobal-Real 35
|0.53 × 332
|
XMGlobal-Real 32
|0.66 × 369
|
XMGlobal-Real 43
|0.66 × 411
|
XMGlobal-Real 41
|0.73 × 199
|
XMGlobal-Real 38
|1.22 × 117
|
VantageFXInternational-Live 2
|1.88 × 8
|
RoboForex-Pro-2
|3.62 × 13
|
XMGlobal-Real 24
|6.50 × 6
No reviews
Signal
Price
Growth
Subscribers
Funds
Balance
Weeks
Expert Advisors
Trades
Win %
Activity
PF
Expected Payoff
Drawdown
Leverage
30 USD per month
-6%
0
0
USD
USD
8.2K
USD
USD
77
20%
286
52%
100%
1.11
4.10
USD
USD
41%
1:500