Aditya Bayu Wicaksono

SenoFX

Aditya Bayu Wicaksono
0 отзывов
77 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2024 -7%
XMGlobal-Real 41
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
288
Прибыльных трейдов:
150 (52.08%)
Убыточных трейдов:
138 (47.92%)
Лучший трейд:
540.65 USD
Худший трейд:
-666.50 USD
Общая прибыль:
11 631.22 USD (260 359 pips)
Общий убыток:
-10 553.55 USD (196 575 pips)
Макс. серия выигрышей:
26 (921.25 USD)
Макс. прибыль в серии:
1 048.20 USD (2)
Коэффициент Шарпа:
0.04
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
58.01%
Последний трейд:
16 часов
Трейдов в неделю:
20
Ср. время удержания:
10 дней
Фактор восстановления:
0.52
Длинных трейдов:
134 (46.53%)
Коротких трейдов:
154 (53.47%)
Профит фактор:
1.10
Мат. ожидание:
3.74 USD
Средняя прибыль:
77.54 USD
Средний убыток:
-76.48 USD
Макс. серия проигрышей:
18 (-1 397.87 USD)
Макс. убыток в серии:
-1 511.71 USD (14)
Прирост в месяц:
15.34%
Годовой прогноз:
186.14%
Алготрейдинг:
20%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
1 594.14 USD
Максимальная:
2 080.41 USD (37.58%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
35.46% (1 333.73 USD)
По эквити:
41.42% (2 118.53 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
GOLD 113
EURUSD 26
CHFJPY 25
EURJPY 22
USDJPY 17
GBPCAD 12
NZDCHF 11
EURGBP 8
GBPNZD 5
EURCAD 5
GBPCHF 5
NZDUSD 5
GBPJPY 5
AUDCAD 5
GBPUSD 4
AUDJPY 4
CADJPY 3
USDCHF 3
GBPAUD 2
NZDCAD 2
CADCHF 2
AUDCHF 1
EURCHF 1
NZDJPY 1
USDCAD 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
GOLD 3
EURUSD -1.8K
CHFJPY 785
EURJPY -611
USDJPY 399
GBPCAD 368
NZDCHF 140
EURGBP -70
GBPNZD 322
EURCAD 259
GBPCHF 156
NZDUSD 210
GBPJPY 144
AUDCAD 135
GBPUSD 84
AUDJPY 99
CADJPY 65
USDCHF 197
GBPAUD 68
NZDCAD 67
CADCHF -29
AUDCHF 9
EURCHF 52
NZDJPY 28
USDCAD 18
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
GOLD 26K
EURUSD -41K
CHFJPY 21K
EURJPY -24K
USDJPY 22K
GBPCAD 11K
NZDCHF -1.2K
EURGBP -2.3K
GBPNZD 15K
EURCAD 6.9K
GBPCHF 3.6K
NZDUSD 4.4K
GBPJPY 4.3K
AUDCAD 2.7K
GBPUSD 2.4K
AUDJPY 2K
CADJPY 3.5K
USDCHF 2.2K
GBPAUD 2K
NZDCAD 1.7K
CADCHF -519
AUDCHF 357
EURCHF 602
NZDJPY 599
USDCAD 607
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +540.65 USD
Худший трейд: -667 USD
Макс. серия выигрышей: 2
Макс. серия проигрышей: 14
Макс. прибыль в серии: +921.25 USD
Макс. убыток в серии: -1 397.87 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "XMGlobal-Real 41" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Exness-Real17
0.00 × 110
XMGlobal-Real 17
0.09 × 77
XMGlobal-Real 30
0.17 × 198
XMGlobal-Real 26
0.27 × 157
Alpari-Pro.ECN
0.43 × 194
XMGlobal-Real 35
0.53 × 332
XMGlobal-Real 32
0.66 × 369
XMGlobal-Real 43
0.66 × 411
XMGlobal-Real 41
0.73 × 199
XMGlobal-Real 38
1.22 × 117
VantageFXInternational-Live 2
1.88 × 8
RoboForex-Pro-2
3.62 × 13
XMGlobal-Real 24
6.50 × 6
Нет отзывов
Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 4.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.