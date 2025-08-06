- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
288
Прибыльных трейдов:
150 (52.08%)
Убыточных трейдов:
138 (47.92%)
Лучший трейд:
540.65 USD
Худший трейд:
-666.50 USD
Общая прибыль:
11 631.22 USD (260 359 pips)
Общий убыток:
-10 553.55 USD (196 575 pips)
Макс. серия выигрышей:
26 (921.25 USD)
Макс. прибыль в серии:
1 048.20 USD (2)
Коэффициент Шарпа:
0.04
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
58.01%
Последний трейд:
16 часов
Трейдов в неделю:
20
Ср. время удержания:
10 дней
Фактор восстановления:
0.52
Длинных трейдов:
134 (46.53%)
Коротких трейдов:
154 (53.47%)
Профит фактор:
1.10
Мат. ожидание:
3.74 USD
Средняя прибыль:
77.54 USD
Средний убыток:
-76.48 USD
Макс. серия проигрышей:
18 (-1 397.87 USD)
Макс. убыток в серии:
-1 511.71 USD (14)
Прирост в месяц:
15.34%
Годовой прогноз:
186.14%
Алготрейдинг:
20%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
1 594.14 USD
Максимальная:
2 080.41 USD (37.58%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
35.46% (1 333.73 USD)
По эквити:
41.42% (2 118.53 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|GOLD
|113
|EURUSD
|26
|CHFJPY
|25
|EURJPY
|22
|USDJPY
|17
|GBPCAD
|12
|NZDCHF
|11
|EURGBP
|8
|GBPNZD
|5
|EURCAD
|5
|GBPCHF
|5
|NZDUSD
|5
|GBPJPY
|5
|AUDCAD
|5
|GBPUSD
|4
|AUDJPY
|4
|CADJPY
|3
|USDCHF
|3
|GBPAUD
|2
|NZDCAD
|2
|CADCHF
|2
|AUDCHF
|1
|EURCHF
|1
|NZDJPY
|1
|USDCAD
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|GOLD
|3
|EURUSD
|-1.8K
|CHFJPY
|785
|EURJPY
|-611
|USDJPY
|399
|GBPCAD
|368
|NZDCHF
|140
|EURGBP
|-70
|GBPNZD
|322
|EURCAD
|259
|GBPCHF
|156
|NZDUSD
|210
|GBPJPY
|144
|AUDCAD
|135
|GBPUSD
|84
|AUDJPY
|99
|CADJPY
|65
|USDCHF
|197
|GBPAUD
|68
|NZDCAD
|67
|CADCHF
|-29
|AUDCHF
|9
|EURCHF
|52
|NZDJPY
|28
|USDCAD
|18
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|GOLD
|26K
|EURUSD
|-41K
|CHFJPY
|21K
|EURJPY
|-24K
|USDJPY
|22K
|GBPCAD
|11K
|NZDCHF
|-1.2K
|EURGBP
|-2.3K
|GBPNZD
|15K
|EURCAD
|6.9K
|GBPCHF
|3.6K
|NZDUSD
|4.4K
|GBPJPY
|4.3K
|AUDCAD
|2.7K
|GBPUSD
|2.4K
|AUDJPY
|2K
|CADJPY
|3.5K
|USDCHF
|2.2K
|GBPAUD
|2K
|NZDCAD
|1.7K
|CADCHF
|-519
|AUDCHF
|357
|EURCHF
|602
|NZDJPY
|599
|USDCAD
|607
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +540.65 USD
Худший трейд: -667 USD
Макс. серия выигрышей: 2
Макс. серия проигрышей: 14
Макс. прибыль в серии: +921.25 USD
Макс. убыток в серии: -1 397.87 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "XMGlobal-Real 41" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
Exness-Real17
|0.00 × 110
|
XMGlobal-Real 17
|0.09 × 77
|
XMGlobal-Real 30
|0.17 × 198
|
XMGlobal-Real 26
|0.27 × 157
|
Alpari-Pro.ECN
|0.43 × 194
|
XMGlobal-Real 35
|0.53 × 332
|
XMGlobal-Real 32
|0.66 × 369
|
XMGlobal-Real 43
|0.66 × 411
|
XMGlobal-Real 41
|0.73 × 199
|
XMGlobal-Real 38
|1.22 × 117
|
VantageFXInternational-Live 2
|1.88 × 8
|
RoboForex-Pro-2
|3.62 × 13
|
XMGlobal-Real 24
|6.50 × 6
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
-7%
0
0
USD
USD
8.1K
USD
USD
77
20%
288
52%
100%
1.10
3.74
USD
USD
41%
1:500