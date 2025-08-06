SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 4 / SenoFX
Aditya Bayu Wicaksono

SenoFX

Aditya Bayu Wicaksono
0 comentarios
77 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD al mes
incremento desde 2024 -9%
XMGlobal-Real 41
1:500
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
292
Transacciones Rentables:
150 (51.36%)
Transacciones Irrentables:
142 (48.63%)
Mejor transacción:
540.65 USD
Peor transacción:
-666.50 USD
Beneficio Bruto:
11 631.22 USD (260 359 pips)
Pérdidas Brutas:
-10 739.66 USD (200 165 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
26 (921.25 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
1 048.20 USD (2)
Ratio de Sharpe:
0.04
Actividad comercial:
100.00%
Carga máxima del depósito:
58.01%
Último trade:
12 horas
Trades a la semana:
20
Tiempo medio de espera:
10 días
Factor de Recuperación:
0.43
Transacciones Largas:
134 (45.89%)
Transacciones Cortas:
158 (54.11%)
Factor de Beneficio:
1.08
Beneficio Esperado:
3.05 USD
Beneficio medio:
77.54 USD
Pérdidas medias:
-75.63 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
18 (-1 397.87 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-1 511.71 USD (14)
Crecimiento al mes:
13.74%
Pronóstico anual:
166.72%
Trading algorítmico:
20%
Reducción de balance:
Absoluto:
1 594.14 USD
Máxima:
2 080.41 USD (37.58%)
Reducción relativa:
De balance:
35.46% (1 333.73 USD)
De fondos:
41.42% (2 118.53 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
GOLD 117
EURUSD 26
CHFJPY 25
EURJPY 22
USDJPY 17
GBPCAD 12
NZDCHF 11
EURGBP 8
GBPNZD 5
EURCAD 5
GBPCHF 5
NZDUSD 5
GBPJPY 5
AUDCAD 5
GBPUSD 4
AUDJPY 4
CADJPY 3
USDCHF 3
GBPAUD 2
NZDCAD 2
CADCHF 2
AUDCHF 1
EURCHF 1
NZDJPY 1
USDCAD 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
GOLD -183
EURUSD -1.8K
CHFJPY 785
EURJPY -611
USDJPY 399
GBPCAD 368
NZDCHF 140
EURGBP -70
GBPNZD 322
EURCAD 259
GBPCHF 156
NZDUSD 210
GBPJPY 144
AUDCAD 135
GBPUSD 84
AUDJPY 99
CADJPY 65
USDCHF 197
GBPAUD 68
NZDCAD 67
CADCHF -29
AUDCHF 9
EURCHF 52
NZDJPY 28
USDCAD 18
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
GOLD 22K
EURUSD -41K
CHFJPY 21K
EURJPY -24K
USDJPY 22K
GBPCAD 11K
NZDCHF -1.2K
EURGBP -2.3K
GBPNZD 15K
EURCAD 6.9K
GBPCHF 3.6K
NZDUSD 4.4K
GBPJPY 4.3K
AUDCAD 2.7K
GBPUSD 2.4K
AUDJPY 2K
CADJPY 3.5K
USDCHF 2.2K
GBPAUD 2K
NZDCAD 1.7K
CADCHF -519
AUDCHF 357
EURCHF 602
NZDJPY 599
USDCAD 607
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +540.65 USD
Peor transacción: -667 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 2
Máximo de pérdidas consecutivas: 14
Beneficio máximo consecutivo: +921.25 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -1 397.87 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "XMGlobal-Real 41" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

Exness-Real17
0.00 × 110
XMGlobal-Real 17
0.09 × 77
XMGlobal-Real 30
0.17 × 198
XMGlobal-Real 26
0.27 × 157
Alpari-Pro.ECN
0.43 × 194
XMGlobal-Real 35
0.53 × 332
XMGlobal-Real 32
0.66 × 369
XMGlobal-Real 43
0.66 × 411
XMGlobal-Real 41
0.73 × 199
XMGlobal-Real 38
1.22 × 117
VantageFXInternational-Live 2
1.88 × 8
RoboForex-Pro-2
3.62 × 13
XMGlobal-Real 24
6.50 × 6
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
No hay comentarios
2025.12.02 10:03
Share of days for 80% of trades is too low
2025.11.14 02:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.13 16:41
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.11.13 15:41
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.11.13 13:31
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.11.13 11:21
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.11.13 08:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.13 00:51
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.11.12 21:41
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.12 20:41
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.12 19:31
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.11.03 18:12
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.03 17:12
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.02 11:38
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.11.02 10:38
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.10.31 10:58
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.31 08:58
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.10.31 07:48
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.31 06:48
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.10.30 10:47
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
SenoFX
30 USD al mes
-9%
0
0
USD
8K
USD
77
20%
292
51%
100%
1.08
3.05
USD
41%
1:500
Copiar

¿Cómo se realiza el copiado de las transacciones en MetaTrader? Mire el vídeo tutorial

La suscripción a la señal le da derecho a copiar las transacciones del proveedor durante 1 mes. Para que la suscripción tenga efecto, hay que utilizar el terminal MetaTrader 4.

Si no tiene la plataforma instalada, puede descargarla aquí.