- Incremento
- Balance
- Equidad
- Reducción
Total de Trades:
292
Transacciones Rentables:
150 (51.36%)
Transacciones Irrentables:
142 (48.63%)
Mejor transacción:
540.65 USD
Peor transacción:
-666.50 USD
Beneficio Bruto:
11 631.22 USD (260 359 pips)
Pérdidas Brutas:
-10 739.66 USD (200 165 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
26 (921.25 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
1 048.20 USD (2)
Ratio de Sharpe:
0.04
Actividad comercial:
100.00%
Carga máxima del depósito:
58.01%
Último trade:
12 horas
Trades a la semana:
20
Tiempo medio de espera:
10 días
Factor de Recuperación:
0.43
Transacciones Largas:
134 (45.89%)
Transacciones Cortas:
158 (54.11%)
Factor de Beneficio:
1.08
Beneficio Esperado:
3.05 USD
Beneficio medio:
77.54 USD
Pérdidas medias:
-75.63 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
18 (-1 397.87 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-1 511.71 USD (14)
Crecimiento al mes:
13.74%
Pronóstico anual:
166.72%
Trading algorítmico:
20%
Reducción de balance:
Absoluto:
1 594.14 USD
Máxima:
2 080.41 USD (37.58%)
Reducción relativa:
De balance:
35.46% (1 333.73 USD)
De fondos:
41.42% (2 118.53 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|GOLD
|117
|EURUSD
|26
|CHFJPY
|25
|EURJPY
|22
|USDJPY
|17
|GBPCAD
|12
|NZDCHF
|11
|EURGBP
|8
|GBPNZD
|5
|EURCAD
|5
|GBPCHF
|5
|NZDUSD
|5
|GBPJPY
|5
|AUDCAD
|5
|GBPUSD
|4
|AUDJPY
|4
|CADJPY
|3
|USDCHF
|3
|GBPAUD
|2
|NZDCAD
|2
|CADCHF
|2
|AUDCHF
|1
|EURCHF
|1
|NZDJPY
|1
|USDCAD
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|GOLD
|-183
|EURUSD
|-1.8K
|CHFJPY
|785
|EURJPY
|-611
|USDJPY
|399
|GBPCAD
|368
|NZDCHF
|140
|EURGBP
|-70
|GBPNZD
|322
|EURCAD
|259
|GBPCHF
|156
|NZDUSD
|210
|GBPJPY
|144
|AUDCAD
|135
|GBPUSD
|84
|AUDJPY
|99
|CADJPY
|65
|USDCHF
|197
|GBPAUD
|68
|NZDCAD
|67
|CADCHF
|-29
|AUDCHF
|9
|EURCHF
|52
|NZDJPY
|28
|USDCAD
|18
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|GOLD
|22K
|EURUSD
|-41K
|CHFJPY
|21K
|EURJPY
|-24K
|USDJPY
|22K
|GBPCAD
|11K
|NZDCHF
|-1.2K
|EURGBP
|-2.3K
|GBPNZD
|15K
|EURCAD
|6.9K
|GBPCHF
|3.6K
|NZDUSD
|4.4K
|GBPJPY
|4.3K
|AUDCAD
|2.7K
|GBPUSD
|2.4K
|AUDJPY
|2K
|CADJPY
|3.5K
|USDCHF
|2.2K
|GBPAUD
|2K
|NZDCAD
|1.7K
|CADCHF
|-519
|AUDCHF
|357
|EURCHF
|602
|NZDJPY
|599
|USDCAD
|607
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +540.65 USD
Peor transacción: -667 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 2
Máximo de pérdidas consecutivas: 14
Beneficio máximo consecutivo: +921.25 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -1 397.87 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "XMGlobal-Real 41" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
Exness-Real17
|0.00 × 110
|
XMGlobal-Real 17
|0.09 × 77
|
XMGlobal-Real 30
|0.17 × 198
|
XMGlobal-Real 26
|0.27 × 157
|
Alpari-Pro.ECN
|0.43 × 194
|
XMGlobal-Real 35
|0.53 × 332
|
XMGlobal-Real 32
|0.66 × 369
|
XMGlobal-Real 43
|0.66 × 411
|
XMGlobal-Real 41
|0.73 × 199
|
XMGlobal-Real 38
|1.22 × 117
|
VantageFXInternational-Live 2
|1.88 × 8
|
RoboForex-Pro-2
|3.62 × 13
|
XMGlobal-Real 24
|6.50 × 6
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
30 USD al mes
-9%
0
0
USD
USD
8K
USD
USD
77
20%
292
51%
100%
1.08
3.05
USD
USD
41%
1:500