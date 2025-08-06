SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / SenoFX
Aditya Bayu Wicaksono

SenoFX

Aditya Bayu Wicaksono
0 inceleme
74 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2024 -17%
XMGlobal-Real 41
1:500
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
233
Kârla kapanan işlemler:
133 (57.08%)
Zararla kapanan işlemler:
100 (42.92%)
En iyi işlem:
457.00 USD
En kötü işlem:
-666.50 USD
Brüt kâr:
8 821.50 USD (212 862 pips)
Brüt zarar:
-8 610.62 USD (166 621 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
26 (921.25 USD)
Maksimum ardışık kâr:
925.62 USD (8)
Sharpe oranı:
0.02
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
58.01%
En son işlem:
2 saat önce
Hafta başına işlemler:
21
Ort. tutma süresi:
12 gün
Düzelme faktörü:
0.10
Alış işlemleri:
118 (50.64%)
Satış işlemleri:
115 (49.36%)
Kâr faktörü:
1.02
Beklenen getiri:
0.91 USD
Ortalama kâr:
66.33 USD
Ortalama zarar:
-86.11 USD
Maksimum ardışık kayıp:
18 (-1 397.87 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-1 511.71 USD (14)
Aylık büyüme:
1.62%
Yıllık tahmin:
19.71%
Algo alım-satım:
22%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
1 594.14 USD
Maksimum:
2 080.41 USD (37.58%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
32.98% (2 080.41 USD)
Varlığa göre:
41.42% (2 118.53 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
GOLD 69
EURUSD 22
CHFJPY 22
EURJPY 19
USDJPY 17
GBPCAD 12
NZDCHF 11
EURGBP 8
GBPNZD 5
EURCAD 5
GBPCHF 5
NZDUSD 5
GBPJPY 5
AUDCAD 5
GBPUSD 4
AUDJPY 4
CADJPY 3
USDCHF 3
GBPAUD 2
NZDCAD 2
CADCHF 2
AUDCHF 1
EURCHF 1
NZDJPY 1
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
GOLD -826
EURUSD -1.7K
CHFJPY 723
EURJPY -644
USDJPY 399
GBPCAD 368
NZDCHF 140
EURGBP -70
GBPNZD 322
EURCAD 259
GBPCHF 156
NZDUSD 210
GBPJPY 144
AUDCAD 135
GBPUSD 84
AUDJPY 99
CADJPY 65
USDCHF 197
GBPAUD 68
NZDCAD 67
CADCHF -29
AUDCHF 9
EURCHF 52
NZDJPY 28
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
GOLD 12K
EURUSD -40K
CHFJPY 19K
EURJPY -25K
USDJPY 22K
GBPCAD 11K
NZDCHF -1.2K
EURGBP -2.3K
GBPNZD 15K
EURCAD 6.9K
GBPCHF 3.6K
NZDUSD 4.4K
GBPJPY 4.3K
AUDCAD 2.7K
GBPUSD 2.4K
AUDJPY 2K
CADJPY 3.5K
USDCHF 2.2K
GBPAUD 2K
NZDCAD 1.7K
CADCHF -519
AUDCHF 357
EURCHF 602
NZDJPY 599
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +457.00 USD
En kötü işlem: -667 USD
Maksimum ardışık kazanç: 8
Maksimum ardışık kayıp: 14
Maksimum ardışık kâr: +921.25 USD
Maksimum ardışık zarar: -1 397.87 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "XMGlobal-Real 41" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Exness-Real17
0.00 × 110
XMGlobal-Real 17
0.09 × 77
XMGlobal-Real 30
0.17 × 198
XMGlobal-Real 26
0.27 × 156
Alpari-Pro.ECN
0.43 × 194
XMGlobal-Real 35
0.53 × 332
XMGlobal-Real 43
0.67 × 397
XMGlobal-Real 32
0.69 × 356
XMGlobal-Real 41
0.75 × 194
XMGlobal-Real 38
1.22 × 117
VantageFXInternational-Live 2
1.88 × 8
RoboForex-Pro-2
3.62 × 13
XMGlobal-Real 24
6.50 × 6
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
İnceleme yok
2025.12.02 10:03
Share of days for 80% of trades is too low
2025.11.14 02:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.13 16:41
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.11.13 15:41
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.11.13 13:31
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.11.13 11:21
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.11.13 08:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.13 00:51
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.11.12 21:41
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.12 20:41
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.12 19:31
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.11.03 18:12
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.03 17:12
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.02 11:38
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.11.02 10:38
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.10.31 10:58
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.31 08:58
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.10.31 07:48
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.31 06:48
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.10.30 10:47
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
SenoFX
Ayda 30 USD
-17%
0
0
USD
5.8K
USD
74
22%
233
57%
100%
1.02
0.91
USD
41%
1:500
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.