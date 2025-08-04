- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
269
利益トレード:
132 (49.07%)
損失トレード:
137 (50.93%)
ベストトレード:
293.78 USD
最悪のトレード:
-306.80 USD
総利益:
24 490.72 USD (588 960 pips)
総損失:
-18 718.00 USD (408 644 pips)
最大連続の勝ち:
17 (3 131.68 USD)
最大連続利益:
3 131.68 USD (17)
シャープレシオ:
0.12
取引アクティビティ:
78.37%
最大入金額:
23.50%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
11
平均保有時間:
1 日
リカバリーファクター:
1.33
長いトレード:
199 (73.98%)
短いトレード:
70 (26.02%)
プロフィットファクター:
1.31
期待されたペイオフ:
21.46 USD
平均利益:
185.54 USD
平均損失:
-136.63 USD
最大連続の負け:
15 (-2 411.52 USD)
最大連続損失:
-2 411.52 USD (15)
月間成長:
-1.45%
年間予想:
-17.59%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
2 449.17 USD
最大の:
4 332.43 USD (32.15%)
比較ドローダウン:
残高による:
62.27% (3 502.16 USD)
エクイティによる:
15.58% (464.35 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|269
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|5.8K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|180K
|
200K 400K 600K 800K 1M
|
200K 400K 600K 800K 1M
|
200K 400K 600K 800K 1M
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +293.78 USD
最悪のトレード: -307 USD
最大連続の勝ち: 17
最大連続の負け: 15
最大連続利益: +3 131.68 USD
最大連続損失: -2 411.52 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"MaxrichGroup-Real"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
Exness-Real29
|0.00 × 2
|
ADSS-Demo
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
SVSFX-Live
|0.00 × 1
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 3
|
GO4X-Live
|0.00 × 1
|
SucdenFinancial-Live
|0.00 × 4
|
SFM-Demo
|0.00 × 1
|
FXDD-MT4 Live Server 2
|0.00 × 1
|
XM.COM-Real 6
|0.00 × 1
|
MTrading-Live
|0.00 × 1
|
Darwinex-Live
|0.00 × 1
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
FXOpen-Real1
|0.00 × 2
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
MGK-MAIN
|0.00 × 5
|
AIGroup-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 1
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
