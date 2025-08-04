SignaleKategorien
Elio Dos Santos

E2 TRADE

Elio Dos Santos
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
22 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 313%
MaxrichGroup-Real
1:50
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
272
Gewinntrades:
133 (48.89%)
Verlusttrades:
139 (51.10%)
Bester Trade:
293.78 USD
Schlechtester Trade:
-306.80 USD
Bruttoprofit:
24 691.87 USD (593 003 pips)
Bruttoverlust:
-19 022.52 USD (414 644 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
17 (3 131.68 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
3 131.68 USD (17)
Sharpe Ratio:
0.11
Trading-Aktivität:
78.37%
Max deposit load:
23.50%
Letzter Trade:
7 Minuten
Trades pro Woche:
11
Durchschn. Haltezeit:
1 Tag
Erholungsfaktor:
1.31
Long-Positionen:
201 (73.90%)
Short-Positionen:
71 (26.10%)
Profit-Faktor:
1.30
Mathematische Gewinnerwartung:
20.84 USD
Durchschnittlicher Profit:
185.65 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-136.85 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
15 (-2 411.52 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-2 411.52 USD (15)
Wachstum pro Monat :
-12.14%
Jahresprognose:
-100.00%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
2 449.17 USD
Maximaler:
4 332.43 USD (32.15%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
62.27% (3 502.16 USD)
Kapital:
15.58% (464.35 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD 272
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD 5.7K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD 178K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +293.78 USD
Schlechtester Trade: -307 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 17
Max. aufeinandergehende Verluste: 15
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +3 131.68 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -2 411.52 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "MaxrichGroup-Real" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Exness-Real29
0.00 × 2
ADSS-Demo
0.00 × 1
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
Deltastock-Live
0.00 × 1
SVSFX-Live
0.00 × 1
CoreLiquidity-Real 1
0.00 × 3
GO4X-Live
0.00 × 1
SucdenFinancial-Live
0.00 × 4
SFM-Demo
0.00 × 1
FXDD-MT4 Live Server 2
0.00 × 1
XM.COM-Real 6
0.00 × 1
MTrading-Live
0.00 × 1
Darwinex-Live
0.00 × 1
AGMGroupLtd-Real
0.00 × 4
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
FXOpen-Real1
0.00 × 2
RoboForex-Prime
0.00 × 3
QTrade-Server
0.00 × 1
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
MGK-MAIN
0.00 × 5
AIGroup-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 1
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
Exness-Real33
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
East Timor Trading Forex
Keine Bewertungen
2025.11.28 01:45
80% of growth achieved within 6 days. This comprises 4.96% of days out of 121 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.26 15:44
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.24 20:21
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 4.27% of days out of 117 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.20 02:39
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.10 10:19
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.10 01:45
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 4.85% of days out of 103 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.21 16:22
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.21 15:12
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.20 13:33
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 4.88% of days out of 82 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.16 17:31
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.16 16:31
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.09 09:48
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.10.06 06:34
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.02 21:49
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.17 09:28
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.05 12:53
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.7% of days out of 37 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.22 14:50
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.08.22 14:50
A large drawdown may occur on the account again
2025.08.07 09:39
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.07 08:39
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
Wie werden Trades in MetaTrader kopiert? Schauen Sie das Lehrvideo an

Das Abonnement berechtigt Sie die Trades des Anbieters innerhalb eines Monats zu kopieren. Für das Abonnement wird das Terminal MetaTrader 4 benötigt.

Wenn Sie die Plattform noch nicht installiert haben, können Sie diese hier herunterladen.