- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
268
盈利交易:
132 (49.25%)
亏损交易:
136 (50.75%)
最好交易:
293.78 USD
最差交易:
-306.80 USD
毛利:
24 490.72 USD (588 960 pips)
毛利亏损:
-18 617.00 USD (406 644 pips)
最大连续赢利:
17 (3 131.68 USD)
最大连续盈利:
3 131.68 USD (17)
夏普比率:
0.12
交易活动:
78.37%
最大入金加载:
23.50%
最近交易:
5 几小时前
每周交易:
8
平均持有时间:
1 一天
采收率:
1.36
长期交易:
198 (73.88%)
短期交易:
70 (26.12%)
利润因子:
1.32
预期回报:
21.92 USD
平均利润:
185.54 USD
平均损失:
-136.89 USD
最大连续失误:
15 (-2 411.52 USD)
最大连续亏损:
-2 411.52 USD (15)
每月增长:
5.05%
年度预测:
61.28%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
2 449.17 USD
最大值:
4 332.43 USD (32.15%)
相对跌幅:
结余:
62.27% (3 502.16 USD)
净值:
15.58% (464.35 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|268
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|5.9K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|182K
|
200K 400K 600K 800K 1M
|
200K 400K 600K 800K 1M
|
200K 400K 600K 800K 1M
- 入金加载
- 提取
最好交易: +293.78 USD
最差交易: -307 USD
最大连续赢利: 17
最大连续失误: 15
最大连续盈利: +3 131.68 USD
最大连续亏损: -2 411.52 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 MaxrichGroup-Real 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
Exness-Real16
|0.00 × 2
|
ADSS-Demo
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
SVSFX-Live
|0.00 × 1
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 3
|
GO4X-Live
|0.00 × 1
|
SucdenFinancial-Live
|0.00 × 4
|
SFM-Demo
|0.00 × 1
|
FXDD-MT4 Live Server 2
|0.00 × 1
|
XM.COM-Real 6
|0.00 × 1
|
MTrading-Live
|0.00 × 1
|
Darwinex-Live
|0.00 × 1
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
FXOpen-Real1
|0.00 × 2
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
MGK-MAIN
|0.00 × 5
|
AIGroup-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 1
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
East Timor Trading Forex
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
357%
0
0
USD
USD
2.1K
USD
USD
22
0%
268
49%
78%
1.31
21.92
USD
USD
62%
1:50