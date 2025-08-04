SinaisSeções
Elio Dos Santos

E2 TRADE

Elio Dos Santos
0 comentários
Confiabilidade
22 semanas
0 / 0 USD
crescimento desde 2025 335%
MaxrichGroup-Real
1:50
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
269
Negociações com lucro:
132 (49.07%)
Negociações com perda:
137 (50.93%)
Melhor negociação:
293.78 USD
Pior negociação:
-306.80 USD
Lucro bruto:
24 490.72 USD (588 960 pips)
Perda bruta:
-18 718.00 USD (408 644 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
17 (3 131.68 USD)
Máximo lucro consecutivo:
3 131.68 USD (17)
Índice de Sharpe:
0.12
Atividade de negociação:
78.37%
Depósito máximo carregado:
23.50%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
11
Tempo médio de espera:
1 dia
Fator de recuperação:
1.33
Negociações longas:
199 (73.98%)
Negociações curtas:
70 (26.02%)
Fator de lucro:
1.31
Valor esperado:
21.46 USD
Lucro médio:
185.54 USD
Perda média:
-136.63 USD
Máximo de perdas consecutivas:
15 (-2 411.52 USD)
Máxima perda consecutiva:
-2 411.52 USD (15)
Crescimento mensal:
-1.45%
Previsão anual:
-17.59%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
2 449.17 USD
Máximo:
4 332.43 USD (32.15%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
62.27% (3 502.16 USD)
Pelo Capital Líquido:
15.58% (464.35 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD 269
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD 5.8K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD 180K
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +293.78 USD
Pior negociação: -307 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 17
Máximo de perdas consecutivas: 15
Máximo lucro consecutivo: +3 131.68 USD
Máxima perda consecutiva: -2 411.52 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "MaxrichGroup-Real" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

East Timor Trading Forex
Sem comentários
2025.11.28 01:45
80% of growth achieved within 6 days. This comprises 4.96% of days out of 121 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.26 15:44
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.24 20:21
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 4.27% of days out of 117 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.20 02:39
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.10 10:19
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.10 01:45
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 4.85% of days out of 103 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.21 16:22
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.21 15:12
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.20 13:33
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 4.88% of days out of 82 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.16 17:31
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.16 16:31
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.09 09:48
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.10.06 06:34
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.02 21:49
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.17 09:28
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.05 12:53
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.7% of days out of 37 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.22 14:50
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.08.22 14:50
A large drawdown may occur on the account again
2025.08.07 09:39
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.07 08:39
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
E2 TRADE
30 USD por mês
335%
0
0
USD
2K
USD
22
0%
269
49%
78%
1.30
21.46
USD
62%
1:50
