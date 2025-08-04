- Incremento
Total de Trades:
269
Transacciones Rentables:
132 (49.07%)
Transacciones Irrentables:
137 (50.93%)
Mejor transacción:
293.78 USD
Peor transacción:
-306.80 USD
Beneficio Bruto:
24 490.72 USD (588 960 pips)
Pérdidas Brutas:
-18 718.00 USD (408 644 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
17 (3 131.68 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
3 131.68 USD (17)
Ratio de Sharpe:
0.12
Actividad comercial:
78.37%
Carga máxima del depósito:
23.50%
Último trade:
9 horas
Trades a la semana:
11
Tiempo medio de espera:
1 día
Factor de Recuperación:
1.33
Transacciones Largas:
199 (73.98%)
Transacciones Cortas:
70 (26.02%)
Factor de Beneficio:
1.31
Beneficio Esperado:
21.46 USD
Beneficio medio:
185.54 USD
Pérdidas medias:
-136.63 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
15 (-2 411.52 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-2 411.52 USD (15)
Crecimiento al mes:
-1.45%
Pronóstico anual:
-17.59%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
2 449.17 USD
Máxima:
4 332.43 USD (32.15%)
Reducción relativa:
De balance:
62.27% (3 502.16 USD)
De fondos:
15.58% (464.35 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|269
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|XAUUSD
|5.8K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|XAUUSD
|180K
|
200K 400K 600K 800K 1M
|
200K 400K 600K 800K 1M
|
200K 400K 600K 800K 1M
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "MaxrichGroup-Real" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
Exness-Real29
|0.00 × 2
|
ADSS-Demo
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
SVSFX-Live
|0.00 × 1
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 3
|
GO4X-Live
|0.00 × 1
|
SucdenFinancial-Live
|0.00 × 4
|
SFM-Demo
|0.00 × 1
|
FXDD-MT4 Live Server 2
|0.00 × 1
|
XM.COM-Real 6
|0.00 × 1
|
MTrading-Live
|0.00 × 1
|
Darwinex-Live
|0.00 × 1
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
FXOpen-Real1
|0.00 × 2
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
MGK-MAIN
|0.00 × 5
|
AIGroup-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 1
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
