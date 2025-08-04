- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
124
Kârla kapanan işlemler:
64 (51.61%)
Zararla kapanan işlemler:
60 (48.39%)
En iyi işlem:
293.78 USD
En kötü işlem:
-306.80 USD
Brüt kâr:
11 360.44 USD (277 499 pips)
Brüt zarar:
-7 723.49 USD (163 886 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
13 (2 241.41 USD)
Maksimum ardışık kâr:
2 241.41 USD (13)
Sharpe oranı:
0.14
Alım-satım etkinliği:
86.91%
Maks. mevduat yükü:
23.50%
En son işlem:
7 saat önce
Hafta başına işlemler:
16
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
1.04
Alış işlemleri:
98 (79.03%)
Satış işlemleri:
26 (20.97%)
Kâr faktörü:
1.47
Beklenen getiri:
29.33 USD
Ortalama kâr:
177.51 USD
Ortalama zarar:
-128.72 USD
Maksimum ardışık kayıp:
8 (-1 424.18 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-1 424.18 USD (8)
Aylık büyüme:
132.12%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
2 449.17 USD
Maksimum:
3 502.16 USD (58.57%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
62.27% (3 502.16 USD)
Varlığa göre:
15.58% (464.35 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|124
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|3.6K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|114K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +293.78 USD
En kötü işlem: -307 USD
Maksimum ardışık kazanç: 13
Maksimum ardışık kayıp: 8
Maksimum ardışık kâr: +2 241.41 USD
Maksimum ardışık zarar: -1 424.18 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "MaxrichGroup-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
Exness-Real29
|0.00 × 2
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
SVSFX-Live
|0.00 × 1
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 3
|
GO4X-Live
|0.00 × 1
|
SucdenFinancial-Live
|0.00 × 4
|
ADSS-Demo
|0.00 × 1
|
FXDD-MT4 Live Server 2
|0.00 × 1
|
SFM-Demo
|0.00 × 1
|
XM.COM-Real 6
|0.00 × 1
|
MTrading-Live
|0.00 × 1
|
Darwinex-Live
|0.00 × 1
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 1
|
AIGroup-Live
|0.00 × 1
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
Exness-Real16
|0.00 × 1
|
MGK-MAIN
|0.00 × 5
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
|
TradeNation-LiveBravo
|0.00 × 1
East Timor Trading Forex
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
193%
0
0
USD
USD
5.9K
USD
USD
12
0%
124
51%
87%
1.47
29.33
USD
USD
62%
1:50