Elio Dos Santos

E2 TRADE

Elio Dos Santos
0 inceleme
Güvenilirlik
12 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 193%
MaxrichGroup-Real
1:50
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
124
Kârla kapanan işlemler:
64 (51.61%)
Zararla kapanan işlemler:
60 (48.39%)
En iyi işlem:
293.78 USD
En kötü işlem:
-306.80 USD
Brüt kâr:
11 360.44 USD (277 499 pips)
Brüt zarar:
-7 723.49 USD (163 886 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
13 (2 241.41 USD)
Maksimum ardışık kâr:
2 241.41 USD (13)
Sharpe oranı:
0.14
Alım-satım etkinliği:
86.91%
Maks. mevduat yükü:
23.50%
En son işlem:
7 saat önce
Hafta başına işlemler:
16
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
1.04
Alış işlemleri:
98 (79.03%)
Satış işlemleri:
26 (20.97%)
Kâr faktörü:
1.47
Beklenen getiri:
29.33 USD
Ortalama kâr:
177.51 USD
Ortalama zarar:
-128.72 USD
Maksimum ardışık kayıp:
8 (-1 424.18 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-1 424.18 USD (8)
Aylık büyüme:
132.12%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
2 449.17 USD
Maksimum:
3 502.16 USD (58.57%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
62.27% (3 502.16 USD)
Varlığa göre:
15.58% (464.35 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 124
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 3.6K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 114K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +293.78 USD
En kötü işlem: -307 USD
Maksimum ardışık kazanç: 13
Maksimum ardışık kayıp: 8
Maksimum ardışık kâr: +2 241.41 USD
Maksimum ardışık zarar: -1 424.18 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "MaxrichGroup-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Exness-Real29
0.00 × 2
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
Deltastock-Live
0.00 × 1
SVSFX-Live
0.00 × 1
CoreLiquidity-Real 1
0.00 × 3
GO4X-Live
0.00 × 1
SucdenFinancial-Live
0.00 × 4
ADSS-Demo
0.00 × 1
FXDD-MT4 Live Server 2
0.00 × 1
SFM-Demo
0.00 × 1
XM.COM-Real 6
0.00 × 1
MTrading-Live
0.00 × 1
Darwinex-Live
0.00 × 1
AGMGroupLtd-Real
0.00 × 4
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
FXOpenAU-ECN Live Server
0.00 × 1
AIGroup-Live
0.00 × 1
RoboForex-Prime
0.00 × 3
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
QTrade-Server
0.00 × 1
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
Exness-Real16
0.00 × 1
MGK-MAIN
0.00 × 5
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
TradeNation-LiveBravo
0.00 × 1
193 daha fazla...
East Timor Trading Forex
İnceleme yok
2025.10.16 17:31
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.16 16:31
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.09 09:48
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.10.06 06:34
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.02 21:49
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.17 09:28
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.05 12:53
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.7% of days out of 37 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.22 14:50
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.08.22 14:50
A large drawdown may occur on the account again
2025.08.07 09:39
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.07 08:39
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.04 15:57
Low trading activity - only 4 trades detected in the last month
2025.08.04 15:57
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.08.04 15:57
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
E2 TRADE
Ayda 30 USD
193%
0
0
USD
5.9K
USD
12
0%
124
51%
87%
1.47
29.33
USD
62%
1:50
Kopyala

