Elio Dos Santos

E2 TRADE

Elio Dos Santos
0 recensioni
Affidabilità
12 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 193%
MaxrichGroup-Real
1:50
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
124
Profit Trade:
64 (51.61%)
Loss Trade:
60 (48.39%)
Best Trade:
293.78 USD
Worst Trade:
-306.80 USD
Profitto lordo:
11 360.44 USD (277 499 pips)
Perdita lorda:
-7 723.49 USD (163 886 pips)
Vincite massime consecutive:
13 (2 241.41 USD)
Massimo profitto consecutivo:
2 241.41 USD (13)
Indice di Sharpe:
0.14
Attività di trading:
86.91%
Massimo carico di deposito:
23.50%
Ultimo trade:
8 ore fa
Trade a settimana:
16
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
1.04
Long Trade:
98 (79.03%)
Short Trade:
26 (20.97%)
Fattore di profitto:
1.47
Profitto previsto:
29.33 USD
Profitto medio:
177.51 USD
Perdita media:
-128.72 USD
Massime perdite consecutive:
8 (-1 424.18 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1 424.18 USD (8)
Crescita mensile:
132.12%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
2 449.17 USD
Massimale:
3 502.16 USD (58.57%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
62.27% (3 502.16 USD)
Per equità:
15.58% (464.35 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 124
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 3.6K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 114K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +293.78 USD
Worst Trade: -307 USD
Vincite massime consecutive: 13
Massime perdite consecutive: 8
Massimo profitto consecutivo: +2 241.41 USD
Massima perdita consecutiva: -1 424.18 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "MaxrichGroup-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Exness-Real29
0.00 × 2
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
Deltastock-Live
0.00 × 1
SVSFX-Live
0.00 × 1
CoreLiquidity-Real 1
0.00 × 3
GO4X-Live
0.00 × 1
SucdenFinancial-Live
0.00 × 4
ADSS-Demo
0.00 × 1
FXDD-MT4 Live Server 2
0.00 × 1
SFM-Demo
0.00 × 1
XM.COM-Real 6
0.00 × 1
MTrading-Live
0.00 × 1
Darwinex-Live
0.00 × 1
AGMGroupLtd-Real
0.00 × 4
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
FXOpenAU-ECN Live Server
0.00 × 1
AIGroup-Live
0.00 × 1
RoboForex-Prime
0.00 × 3
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
QTrade-Server
0.00 × 1
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
Exness-Real16
0.00 × 1
MGK-MAIN
0.00 × 5
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
TradeNation-LiveBravo
0.00 × 1
193 più
East Timor Trading Forex
Non ci sono recensioni
2025.10.16 17:31
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.16 16:31
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.09 09:48
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.10.06 06:34
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.02 21:49
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.17 09:28
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.05 12:53
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.7% of days out of 37 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.22 14:50
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.08.22 14:50
A large drawdown may occur on the account again
2025.08.07 09:39
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.07 08:39
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.04 15:57
Low trading activity - only 4 trades detected in the last month
2025.08.04 15:57
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.08.04 15:57
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
