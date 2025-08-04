- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
124
Profit Trade:
64 (51.61%)
Loss Trade:
60 (48.39%)
Best Trade:
293.78 USD
Worst Trade:
-306.80 USD
Profitto lordo:
11 360.44 USD (277 499 pips)
Perdita lorda:
-7 723.49 USD (163 886 pips)
Vincite massime consecutive:
13 (2 241.41 USD)
Massimo profitto consecutivo:
2 241.41 USD (13)
Indice di Sharpe:
0.14
Attività di trading:
86.91%
Massimo carico di deposito:
23.50%
Ultimo trade:
8 ore fa
Trade a settimana:
16
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
1.04
Long Trade:
98 (79.03%)
Short Trade:
26 (20.97%)
Fattore di profitto:
1.47
Profitto previsto:
29.33 USD
Profitto medio:
177.51 USD
Perdita media:
-128.72 USD
Massime perdite consecutive:
8 (-1 424.18 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1 424.18 USD (8)
Crescita mensile:
132.12%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
2 449.17 USD
Massimale:
3 502.16 USD (58.57%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
62.27% (3 502.16 USD)
Per equità:
15.58% (464.35 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|124
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|3.6K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|114K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +293.78 USD
Worst Trade: -307 USD
Vincite massime consecutive: 13
Massime perdite consecutive: 8
Massimo profitto consecutivo: +2 241.41 USD
Massima perdita consecutiva: -1 424.18 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "MaxrichGroup-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Exness-Real29
|0.00 × 2
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
SVSFX-Live
|0.00 × 1
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 3
|
GO4X-Live
|0.00 × 1
|
SucdenFinancial-Live
|0.00 × 4
|
ADSS-Demo
|0.00 × 1
|
FXDD-MT4 Live Server 2
|0.00 × 1
|
SFM-Demo
|0.00 × 1
|
XM.COM-Real 6
|0.00 × 1
|
MTrading-Live
|0.00 × 1
|
Darwinex-Live
|0.00 × 1
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 1
|
AIGroup-Live
|0.00 × 1
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
Exness-Real16
|0.00 × 1
|
MGK-MAIN
|0.00 × 5
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
|
TradeNation-LiveBravo
|0.00 × 1
East Timor Trading Forex
