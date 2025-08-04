- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
265
Прибыльных трейдов:
130 (49.05%)
Убыточных трейдов:
135 (50.94%)
Лучший трейд:
293.78 USD
Худший трейд:
-306.80 USD
Общая прибыль:
24 002.66 USD (578 960 pips)
Общий убыток:
-18 516.00 USD (404 644 pips)
Макс. серия выигрышей:
17 (3 131.68 USD)
Макс. прибыль в серии:
3 131.68 USD (17)
Коэффициент Шарпа:
0.11
Торговая активность:
78.37%
Макс. загрузка депозита:
23.50%
Последний трейд:
17 часов
Трейдов в неделю:
11
Ср. время удержания:
1 день
Фактор восстановления:
1.27
Длинных трейдов:
195 (73.58%)
Коротких трейдов:
70 (26.42%)
Профит фактор:
1.30
Мат. ожидание:
20.70 USD
Средняя прибыль:
184.64 USD
Средний убыток:
-137.16 USD
Макс. серия проигрышей:
15 (-2 411.52 USD)
Макс. убыток в серии:
-2 411.52 USD (15)
Прирост в месяц:
-17.59%
Годовой прогноз:
-100.00%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
2 449.17 USD
Максимальная:
4 332.43 USD (32.15%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
62.27% (3 502.16 USD)
По эквити:
15.58% (464.35 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|265
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|5.5K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|174K
|
200K 400K 600K 800K 1M
|
200K 400K 600K 800K 1M
|
200K 400K 600K 800K 1M
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +293.78 USD
Худший трейд: -307 USD
Макс. серия выигрышей: 17
Макс. серия проигрышей: 15
Макс. прибыль в серии: +3 131.68 USD
Макс. убыток в серии: -2 411.52 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "MaxrichGroup-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
Exness-Real16
|0.00 × 2
|
ADSS-Demo
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
SVSFX-Live
|0.00 × 1
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 3
|
GO4X-Live
|0.00 × 1
|
SucdenFinancial-Live
|0.00 × 4
|
SFM-Demo
|0.00 × 1
|
FXDD-MT4 Live Server 2
|0.00 × 1
|
XM.COM-Real 6
|0.00 × 1
|
MTrading-Live
|0.00 × 1
|
Darwinex-Live
|0.00 × 1
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
FXOpen-Real1
|0.00 × 2
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
MGK-MAIN
|0.00 × 5
|
AIGroup-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 1
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
еще 196...Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
East Timor Trading Forex
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
274%
0
0
USD
USD
1.8K
USD
USD
21
0%
265
49%
78%
1.29
20.70
USD
USD
62%
1:50