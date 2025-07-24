シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 4 / Trade by 7Candle
Maulana Zamaludin Syidiq

Trade by 7Candle

Maulana Zamaludin Syidiq
レビュー0件
信頼性
41週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 326%
SalmaMarkets-Live
1:200
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
178
利益トレード:
171 (96.06%)
損失トレード:
7 (3.93%)
ベストトレード:
25 410.50 USD
最悪のトレード:
-296.40 USD
総利益:
157 078.80 USD (350 316 pips)
総損失:
-783.70 USD (7 837 pips)
最大連続の勝ち:
133 (151 511.50 USD)
最大連続利益:
151 511.50 USD (133)
シャープレシオ:
0.29
取引アクティビティ:
54.51%
最大入金額:
51.45%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
31
平均保有時間:
1 日
リカバリーファクター:
527.31
長いトレード:
149 (83.71%)
短いトレード:
29 (16.29%)
プロフィットファクター:
200.43
期待されたペイオフ:
878.06 USD
平均利益:
918.59 USD
平均損失:
-111.96 USD
最大連続の負け:
2 (-225.40 USD)
最大連続損失:
-296.40 USD (1)
月間成長:
5.70%
年間予想:
69.12%
アルゴリズム取引:
97%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
296.40 USD (0.14%)
比較ドローダウン:
残高による:
0.11% (192.40 USD)
エクイティによる:
84.64% (149 574.00 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
XAUUSD 178
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
XAUUSD 156K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
XAUUSD 342K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +25 410.50 USD
最悪のトレード: -296 USD
最大連続の勝ち: 133
最大連続の負け: 1
最大連続利益: +151 511.50 USD
最大連続損失: -225.40 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"SalmaMarkets-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

ICMarketsSC-Live04
0.00 × 4
TickmillUK-Live03
0.00 × 1
Exness-Real9
0.00 × 35
FusionMarkets-Live 2
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live11
0.00 × 5
TradingProInternational-Live
0.00 × 2
Tickmill-Live09
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live10
0.00 × 7
Axi-US05-Live
0.00 × 1
EBCFinancialGroupKY-Live02
0.00 × 19
Exness-Real27
0.00 × 3
Exness-Real17
0.13 × 8
ECMarkets-Live05
0.41 × 27
Exness-Real
0.47 × 129
ICMarketsSC-Live33
0.56 × 16
ICMarketsSC-Live03
0.67 × 3
Exness-Real36
1.09 × 260
CXMTradingLtd-Real
1.69 × 13
CapitalPointTrading-Live29
1.81 × 59
ICMarketsSC-Live25
2.00 × 34
Axi.SVG-US10-Live
2.14 × 44
Tickmill-Live05
2.40 × 727
Coinexx-Demo
3.78 × 36
FBS-Real-6
4.67 × 3
SalmaMarkets-Live
5.20 × 5
10 より多く...
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
7Candle adalah teknik kombinasi dari 7Candle, 7Naga dan Fundamental Strategy
レビューなし
2025.12.09 08:50
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.08 19:38
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.28 09:07
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.26 05:12
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.21 10:14
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.14 11:13
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.04 02:40
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.29 12:43
No swaps are charged
2025.10.29 12:43
No swaps are charged
2025.10.29 11:43
No swaps are charged
2025.10.29 11:43
No swaps are charged
2025.10.28 00:20
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.21 15:12
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.21 15:12
A large drawdown may occur on the account again
2025.10.21 10:03
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.10.21 09:04
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.17 14:41
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.10 05:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.10 04:14
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.10.09 19:45
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
Trade by 7Candle
30 USD/月
326%
0
0
USD
182K
USD
41
97%
178
96%
55%
200.43
878.06
USD
85%
1:200
コピー

MetaTraderの中でｄじょのように取引コピーがおこなわれるのでしょうか？チュートリアルビデオをご覧ください

シグナルを購読すれば、あなたは1ヶ月間プロバイダーの取引をコピーすることができます。購読するためには、あなたはMetaTrader 4トレーディングターミナルが必要です。

プラットフォームをまだインストールしていない場合は、ここでダウンロードしてください