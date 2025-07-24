- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
178
利益トレード:
171 (96.06%)
損失トレード:
7 (3.93%)
ベストトレード:
25 410.50 USD
最悪のトレード:
-296.40 USD
総利益:
157 078.80 USD (350 316 pips)
総損失:
-783.70 USD (7 837 pips)
最大連続の勝ち:
133 (151 511.50 USD)
最大連続利益:
151 511.50 USD (133)
シャープレシオ:
0.29
取引アクティビティ:
54.51%
最大入金額:
51.45%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
31
平均保有時間:
1 日
リカバリーファクター:
527.31
長いトレード:
149 (83.71%)
短いトレード:
29 (16.29%)
プロフィットファクター:
200.43
期待されたペイオフ:
878.06 USD
平均利益:
918.59 USD
平均損失:
-111.96 USD
最大連続の負け:
2 (-225.40 USD)
最大連続損失:
-296.40 USD (1)
月間成長:
5.70%
年間予想:
69.12%
アルゴリズム取引:
97%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
296.40 USD (0.14%)
比較ドローダウン:
残高による:
0.11% (192.40 USD)
エクイティによる:
84.64% (149 574.00 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|178
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|156K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|342K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +25 410.50 USD
最悪のトレード: -296 USD
最大連続の勝ち: 133
最大連続の負け: 1
最大連続利益: +151 511.50 USD
最大連続損失: -225.40 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"SalmaMarkets-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
ICMarketsSC-Live04
|0.00 × 4
|
TickmillUK-Live03
|0.00 × 1
|
Exness-Real9
|0.00 × 35
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live11
|0.00 × 5
|
TradingProInternational-Live
|0.00 × 2
|
Tickmill-Live09
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live10
|0.00 × 7
|
Axi-US05-Live
|0.00 × 1
|
EBCFinancialGroupKY-Live02
|0.00 × 19
|
Exness-Real27
|0.00 × 3
|
Exness-Real17
|0.13 × 8
|
ECMarkets-Live05
|0.41 × 27
|
Exness-Real
|0.47 × 129
|
ICMarketsSC-Live33
|0.56 × 16
|
ICMarketsSC-Live03
|0.67 × 3
|
Exness-Real36
|1.09 × 260
|
CXMTradingLtd-Real
|1.69 × 13
|
CapitalPointTrading-Live29
|1.81 × 59
|
ICMarketsSC-Live25
|2.00 × 34
|
Axi.SVG-US10-Live
|2.14 × 44
|
Tickmill-Live05
|2.40 × 727
|
Coinexx-Demo
|3.78 × 36
|
FBS-Real-6
|4.67 × 3
|
SalmaMarkets-Live
|5.20 × 5
7Candle adalah teknik kombinasi dari 7Candle, 7Naga dan Fundamental Strategy
レビューなし
