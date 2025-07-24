- 成长
交易:
176
盈利交易:
169 (96.02%)
亏损交易:
7 (3.98%)
最好交易:
25 410.50 USD
最差交易:
-296.40 USD
毛利:
156 878.80 USD (348 317 pips)
毛利亏损:
-783.70 USD (7 837 pips)
最大连续赢利:
133 (151 511.50 USD)
最大连续盈利:
151 511.50 USD (133)
夏普比率:
0.29
交易活动:
54.51%
最大入金加载:
51.45%
最近交易:
3 几小时前
每周交易:
31
平均持有时间:
1 一天
采收率:
526.64
长期交易:
147 (83.52%)
短期交易:
29 (16.48%)
利润因子:
200.18
预期回报:
886.90 USD
平均利润:
928.28 USD
平均损失:
-111.96 USD
最大连续失误:
2 (-225.40 USD)
最大连续亏损:
-296.40 USD (1)
每月增长:
5.58%
年度预测:
67.71%
算法交易:
97%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
296.40 USD (0.14%)
相对跌幅:
结余:
0.11% (192.40 USD)
净值:
84.64% (149 574.00 USD)
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|176
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|156K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|340K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
最好交易: +25 410.50 USD
最差交易: -296 USD
最大连续赢利: 133
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +151 511.50 USD
最大连续亏损: -225.40 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 SalmaMarkets-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
ICMarketsSC-Live04
|0.00 × 4
|
TickmillUK-Live03
|0.00 × 1
|
Exness-Real9
|0.00 × 35
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live11
|0.00 × 5
|
TradingProInternational-Live
|0.00 × 2
|
Tickmill-Live09
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live10
|0.00 × 7
|
Axi-US05-Live
|0.00 × 1
|
EBCFinancialGroupKY-Live02
|0.00 × 19
|
Exness-Real27
|0.00 × 3
|
Exness-Real17
|0.13 × 8
|
ECMarkets-Live05
|0.41 × 27
|
Exness-Real
|0.47 × 129
|
ICMarketsSC-Live33
|0.56 × 16
|
ICMarketsSC-Live03
|0.67 × 3
|
Exness-Real36
|1.09 × 260
|
CXMTradingLtd-Real
|1.69 × 13
|
CapitalPointTrading-Live29
|1.81 × 59
|
ICMarketsSC-Live25
|2.00 × 34
|
Axi.SVG-US10-Live
|2.14 × 44
|
Tickmill-Live05
|2.40 × 727
|
Coinexx-Demo
|3.78 × 36
|
FBS-Real-6
|4.67 × 3
|
SalmaMarkets-Live
|5.20 × 5
7Candle adalah teknik kombinasi dari 7Candle, 7Naga dan Fundamental Strategy
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
326%
0
0
USD
USD
182K
USD
USD
41
97%
176
96%
55%
200.17
886.90
USD
USD
85%
1:200