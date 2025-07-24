- Incremento
- Balance
- Equidad
- Reducción
Total de Trades:
178
Transacciones Rentables:
171 (96.06%)
Transacciones Irrentables:
7 (3.93%)
Mejor transacción:
25 410.50 USD
Peor transacción:
-296.40 USD
Beneficio Bruto:
157 078.80 USD (350 316 pips)
Pérdidas Brutas:
-783.70 USD (7 837 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
133 (151 511.50 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
151 511.50 USD (133)
Ratio de Sharpe:
0.29
Actividad comercial:
54.51%
Carga máxima del depósito:
51.45%
Último trade:
14 horas
Trades a la semana:
31
Tiempo medio de espera:
1 día
Factor de Recuperación:
527.31
Transacciones Largas:
149 (83.71%)
Transacciones Cortas:
29 (16.29%)
Factor de Beneficio:
200.43
Beneficio Esperado:
878.06 USD
Beneficio medio:
918.59 USD
Pérdidas medias:
-111.96 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
2 (-225.40 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-296.40 USD (1)
Crecimiento al mes:
5.70%
Pronóstico anual:
69.12%
Trading algorítmico:
97%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
296.40 USD (0.14%)
Reducción relativa:
De balance:
0.11% (192.40 USD)
De fondos:
84.64% (149 574.00 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|178
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|XAUUSD
|156K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|XAUUSD
|342K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +25 410.50 USD
Peor transacción: -296 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 133
Máximo de pérdidas consecutivas: 1
Beneficio máximo consecutivo: +151 511.50 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -225.40 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "SalmaMarkets-Live" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
ICMarketsSC-Live04
|0.00 × 4
|
TickmillUK-Live03
|0.00 × 1
|
Exness-Real9
|0.00 × 35
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live11
|0.00 × 5
|
TradingProInternational-Live
|0.00 × 2
|
Tickmill-Live09
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live10
|0.00 × 7
|
Axi-US05-Live
|0.00 × 1
|
EBCFinancialGroupKY-Live02
|0.00 × 19
|
Exness-Real27
|0.00 × 3
|
Exness-Real17
|0.13 × 8
|
ECMarkets-Live05
|0.41 × 27
|
Exness-Real
|0.47 × 129
|
ICMarketsSC-Live33
|0.56 × 16
|
ICMarketsSC-Live03
|0.67 × 3
|
Exness-Real36
|1.09 × 260
|
CXMTradingLtd-Real
|1.69 × 13
|
CapitalPointTrading-Live29
|1.81 × 59
|
ICMarketsSC-Live25
|2.00 × 34
|
Axi.SVG-US10-Live
|2.14 × 44
|
Tickmill-Live05
|2.40 × 727
|
Coinexx-Demo
|3.78 × 36
|
FBS-Real-6
|4.67 × 3
|
SalmaMarkets-Live
|5.20 × 5
otros 10...Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
7Candle adalah teknik kombinasi dari 7Candle, 7Naga dan Fundamental Strategy
No hay comentarios
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
30 USD al mes
326%
0
0
USD
USD
182K
USD
USD
41
97%
178
96%
55%
200.43
878.06
USD
USD
85%
1:200