Señales / MetaTrader 4 / Trade by 7Candle
Maulana Zamaludin Syidiq

Trade by 7Candle

Maulana Zamaludin Syidiq
0 comentarios
Fiabilidad
41 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD al mes
incremento desde 2025 326%
SalmaMarkets-Live
1:200
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
178
Transacciones Rentables:
171 (96.06%)
Transacciones Irrentables:
7 (3.93%)
Mejor transacción:
25 410.50 USD
Peor transacción:
-296.40 USD
Beneficio Bruto:
157 078.80 USD (350 316 pips)
Pérdidas Brutas:
-783.70 USD (7 837 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
133 (151 511.50 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
151 511.50 USD (133)
Ratio de Sharpe:
0.29
Actividad comercial:
54.51%
Carga máxima del depósito:
51.45%
Último trade:
14 horas
Trades a la semana:
31
Tiempo medio de espera:
1 día
Factor de Recuperación:
527.31
Transacciones Largas:
149 (83.71%)
Transacciones Cortas:
29 (16.29%)
Factor de Beneficio:
200.43
Beneficio Esperado:
878.06 USD
Beneficio medio:
918.59 USD
Pérdidas medias:
-111.96 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
2 (-225.40 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-296.40 USD (1)
Crecimiento al mes:
5.70%
Pronóstico anual:
69.12%
Trading algorítmico:
97%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
296.40 USD (0.14%)
Reducción relativa:
De balance:
0.11% (192.40 USD)
De fondos:
84.64% (149 574.00 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD 178
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD 156K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD 342K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +25 410.50 USD
Peor transacción: -296 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 133
Máximo de pérdidas consecutivas: 1
Beneficio máximo consecutivo: +151 511.50 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -225.40 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "SalmaMarkets-Live" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

ICMarketsSC-Live04
0.00 × 4
TickmillUK-Live03
0.00 × 1
Exness-Real9
0.00 × 35
FusionMarkets-Live 2
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live11
0.00 × 5
TradingProInternational-Live
0.00 × 2
Tickmill-Live09
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live10
0.00 × 7
Axi-US05-Live
0.00 × 1
EBCFinancialGroupKY-Live02
0.00 × 19
Exness-Real27
0.00 × 3
Exness-Real17
0.13 × 8
ECMarkets-Live05
0.41 × 27
Exness-Real
0.47 × 129
ICMarketsSC-Live33
0.56 × 16
ICMarketsSC-Live03
0.67 × 3
Exness-Real36
1.09 × 260
CXMTradingLtd-Real
1.69 × 13
CapitalPointTrading-Live29
1.81 × 59
ICMarketsSC-Live25
2.00 × 34
Axi.SVG-US10-Live
2.14 × 44
Tickmill-Live05
2.40 × 727
Coinexx-Demo
3.78 × 36
FBS-Real-6
4.67 × 3
SalmaMarkets-Live
5.20 × 5
otros 10...
7Candle adalah teknik kombinasi dari 7Candle, 7Naga dan Fundamental Strategy
No hay comentarios
2025.12.09 08:50
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.08 19:38
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.28 09:07
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.26 05:12
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.21 10:14
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.14 11:13
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.04 02:40
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.29 12:43
No swaps are charged
2025.10.29 12:43
No swaps are charged
2025.10.29 11:43
No swaps are charged
2025.10.29 11:43
No swaps are charged
2025.10.28 00:20
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.21 15:12
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.21 15:12
A large drawdown may occur on the account again
2025.10.21 10:03
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.10.21 09:04
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.17 14:41
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.10 05:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.10 04:14
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.10.09 19:45
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
¿Cómo se realiza el copiado de las transacciones en MetaTrader? Mire el vídeo tutorial

La suscripción a la señal le da derecho a copiar las transacciones del proveedor durante 1 mes. Para que la suscripción tenga efecto, hay que utilizar el terminal MetaTrader 4.

Si no tiene la plataforma instalada, puede descargarla aquí.