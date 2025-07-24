- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
178
Gewinntrades:
171 (96.06%)
Verlusttrades:
7 (3.93%)
Bester Trade:
25 410.50 USD
Schlechtester Trade:
-296.40 USD
Bruttoprofit:
157 078.80 USD (350 316 pips)
Bruttoverlust:
-783.70 USD (7 837 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
133 (151 511.50 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
151 511.50 USD (133)
Sharpe Ratio:
0.29
Trading-Aktivität:
54.51%
Max deposit load:
51.45%
Letzter Trade:
3 Tage
Trades pro Woche:
31
Durchschn. Haltezeit:
1 Tag
Erholungsfaktor:
527.31
Long-Positionen:
149 (83.71%)
Short-Positionen:
29 (16.29%)
Profit-Faktor:
200.43
Mathematische Gewinnerwartung:
878.06 USD
Durchschnittlicher Profit:
918.59 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-111.96 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
2 (-225.40 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-296.40 USD (1)
Wachstum pro Monat :
5.70%
Jahresprognose:
69.12%
Algo-Trading:
97%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
296.40 USD (0.14%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
0.11% (192.40 USD)
Kapital:
84.64% (149 574.00 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|178
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|XAUUSD
|156K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|XAUUSD
|342K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +25 410.50 USD
Schlechtester Trade: -296 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 133
Max. aufeinandergehende Verluste: 1
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +151 511.50 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -225.40 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "SalmaMarkets-Live" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
ICMarketsSC-Live04
|0.00 × 4
|
TickmillUK-Live03
|0.00 × 1
|
Exness-Real9
|0.00 × 35
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live11
|0.00 × 5
|
TradingProInternational-Live
|0.00 × 2
|
Tickmill-Live09
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live10
|0.00 × 7
|
Axi-US05-Live
|0.00 × 1
|
EBCFinancialGroupKY-Live02
|0.00 × 19
|
Exness-Real27
|0.00 × 3
|
Exness-Real17
|0.13 × 8
|
ECMarkets-Live05
|0.41 × 27
|
Exness-Real
|0.47 × 129
|
ICMarketsSC-Live33
|0.56 × 16
|
ICMarketsSC-Live03
|0.67 × 3
|
Exness-Real36
|1.09 × 260
|
CXMTradingLtd-Real
|1.69 × 13
|
CapitalPointTrading-Live29
|1.81 × 59
|
Axi.SVG-US10-Live
|2.14 × 44
|
Tickmill-Live05
|2.40 × 727
|
Coinexx-Demo
|3.78 × 36
|
FBS-Real-6
|4.67 × 3
|
SalmaMarkets-Live
|5.20 × 5
|
ICMarketsSC-Live25
|6.00 × 36
7Candle adalah teknik kombinasi dari 7Candle, 7Naga dan Fundamental Strategy
Keine Bewertungen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
30 USD pro Monat
326%
0
0
USD
USD
182K
USD
USD
41
97%
178
96%
55%
200.43
878.06
USD
USD
85%
1:200