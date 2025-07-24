SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 4 / Trade by 7Candle
Maulana Zamaludin Syidiq

Trade by 7Candle

Maulana Zamaludin Syidiq
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
41 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 326%
SalmaMarkets-Live
1:200
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
178
Gewinntrades:
171 (96.06%)
Verlusttrades:
7 (3.93%)
Bester Trade:
25 410.50 USD
Schlechtester Trade:
-296.40 USD
Bruttoprofit:
157 078.80 USD (350 316 pips)
Bruttoverlust:
-783.70 USD (7 837 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
133 (151 511.50 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
151 511.50 USD (133)
Sharpe Ratio:
0.29
Trading-Aktivität:
54.51%
Max deposit load:
51.45%
Letzter Trade:
3 Tage
Trades pro Woche:
31
Durchschn. Haltezeit:
1 Tag
Erholungsfaktor:
527.31
Long-Positionen:
149 (83.71%)
Short-Positionen:
29 (16.29%)
Profit-Faktor:
200.43
Mathematische Gewinnerwartung:
878.06 USD
Durchschnittlicher Profit:
918.59 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-111.96 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
2 (-225.40 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-296.40 USD (1)
Wachstum pro Monat :
5.70%
Jahresprognose:
69.12%
Algo-Trading:
97%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
296.40 USD (0.14%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
0.11% (192.40 USD)
Kapital:
84.64% (149 574.00 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD 178
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD 156K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD 342K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +25 410.50 USD
Schlechtester Trade: -296 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 133
Max. aufeinandergehende Verluste: 1
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +151 511.50 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -225.40 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "SalmaMarkets-Live" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

ICMarketsSC-Live04
0.00 × 4
TickmillUK-Live03
0.00 × 1
Exness-Real9
0.00 × 35
FusionMarkets-Live 2
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live11
0.00 × 5
TradingProInternational-Live
0.00 × 2
Tickmill-Live09
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live10
0.00 × 7
Axi-US05-Live
0.00 × 1
EBCFinancialGroupKY-Live02
0.00 × 19
Exness-Real27
0.00 × 3
Exness-Real17
0.13 × 8
ECMarkets-Live05
0.41 × 27
Exness-Real
0.47 × 129
ICMarketsSC-Live33
0.56 × 16
ICMarketsSC-Live03
0.67 × 3
Exness-Real36
1.09 × 260
CXMTradingLtd-Real
1.69 × 13
CapitalPointTrading-Live29
1.81 × 59
Axi.SVG-US10-Live
2.14 × 44
Tickmill-Live05
2.40 × 727
Coinexx-Demo
3.78 × 36
FBS-Real-6
4.67 × 3
SalmaMarkets-Live
5.20 × 5
ICMarketsSC-Live25
6.00 × 36
noch 10 ...
7Candle adalah teknik kombinasi dari 7Candle, 7Naga dan Fundamental Strategy
Keine Bewertungen
2025.12.09 08:50
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.08 19:38
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.28 09:07
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.26 05:12
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.21 10:14
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.14 11:13
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.04 02:40
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.29 12:43
No swaps are charged
2025.10.29 12:43
No swaps are charged
2025.10.29 11:43
No swaps are charged
2025.10.29 11:43
No swaps are charged
2025.10.28 00:20
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.21 15:12
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.21 15:12
A large drawdown may occur on the account again
2025.10.21 10:03
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.10.21 09:04
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.17 14:41
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.10 05:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.10 04:14
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.10.09 19:45
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
