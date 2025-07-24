- 자본
- 축소
트레이드:
194
이익 거래:
187 (96.39%)
손실 거래:
7 (3.61%)
최고의 거래:
25 410.50 USD
최악의 거래:
-296.40 USD
총 수익:
158 700.30 USD (366 522 pips)
총 손실:
-783.70 USD (7 837 pips)
연속 최대 이익:
133 (151 511.50 USD)
연속 최대 이익:
151 511.50 USD (133)
샤프 비율:
0.28
거래 활동:
51.04%
최대 입금량:
51.45%
최근 거래:
23 시간 전
주별 거래 수:
19
평균 유지 시간:
1 일
회복 요인:
532.78
롱(주식매수):
165 (85.05%)
숏(주식차입매도):
29 (14.95%)
수익 요인:
202.50
기대수익:
814.00 USD
평균 이익:
848.66 USD
평균 손실:
-111.96 USD
연속 최대 손실:
2 (-225.40 USD)
연속 최대 손실:
-296.40 USD (1)
월별 성장률:
5.54%
연간 예측:
67.17%
Algo 트레이딩:
97%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
296.40 USD (0.14%)
상대적 삭감:
잔고별:
0.11% (192.40 USD)
자본금별:
84.64% (149 574.00 USD)
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|194
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD
|158K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD
|359K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +25 410.50 USD
최악의 거래: -296 USD
연속 최대 이익: 133
연속 최대 손실: 1
연속 최대 이익: +151 511.50 USD
연속 최대 손실: -225.40 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "SalmaMarkets-Live"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
ICMarketsSC-Live04
|0.00 × 4
|
Exness-Real27
|0.00 × 3
|
EBCFinancialGroupKY-Live02
|0.00 × 19
|
TradeMaxGlobal-Live10
|0.00 × 7
|
Tickmill-Live09
|0.00 × 1
|
Axi-US05-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live11
|0.00 × 5
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
Exness-Real9
|0.00 × 35
|
TickmillUK-Live03
|0.00 × 1
|
TradingProInternational-Live
|0.00 × 2
|
Exness-Real17
|0.13 × 8
|
ECMarkets-Live05
|0.41 × 27
|
ICMarketsSC-Live33
|0.43 × 21
|
Exness-Real
|0.47 × 129
|
ICMarketsSC-Live03
|0.67 × 3
|
Exness-Real36
|1.09 × 260
|
CXMTradingLtd-Real
|1.69 × 13
|
CapitalPointTrading-Live29
|1.81 × 59
|
Axi.SVG-US10-Live
|2.14 × 44
|
Tickmill-Live05
|2.40 × 727
|
Coinexx-Demo
|3.78 × 36
|
FBS-Real-6
|4.67 × 3
|
ICMarketsSC-Live25
|4.91 × 44
|
SalmaMarkets-Live
|5.20 × 5
7Candle adalah teknik kombinasi dari 7Candle, 7Naga dan Fundamental Strategy
리뷰 없음
