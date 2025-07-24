- Прирост
Всего трейдов:
170
Прибыльных трейдов:
164 (96.47%)
Убыточных трейдов:
6 (3.53%)
Лучший трейд:
25 410.50 USD
Худший трейд:
-199.80 USD
Общая прибыль:
155 850.30 USD (341 135 pips)
Общий убыток:
-487.30 USD (4 873 pips)
Макс. серия выигрышей:
133 (151 511.50 USD)
Макс. прибыль в серии:
151 511.50 USD (133)
Коэффициент Шарпа:
0.30
Торговая активность:
53.44%
Макс. загрузка депозита:
51.45%
Последний трейд:
17 часов
Трейдов в неделю:
35
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
689.28
Длинных трейдов:
141 (82.94%)
Коротких трейдов:
29 (17.06%)
Профит фактор:
319.82
Мат. ожидание:
913.90 USD
Средняя прибыль:
950.31 USD
Средний убыток:
-81.22 USD
Макс. серия проигрышей:
2 (-225.40 USD)
Макс. убыток в серии:
-225.40 USD (2)
Прирост в месяц:
5.16%
Годовой прогноз:
62.57%
Алготрейдинг:
97%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
225.40 USD (0.11%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.11% (192.40 USD)
По эквити:
84.64% (149 574.00 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|170
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|155K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|336K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +25 410.50 USD
Худший трейд: -200 USD
Макс. серия выигрышей: 133
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +151 511.50 USD
Макс. убыток в серии: -225.40 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "SalmaMarkets-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
ICMarketsSC-Live04
|0.00 × 4
|
TickmillUK-Live03
|0.00 × 1
|
Exness-Real9
|0.00 × 35
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live11
|0.00 × 5
|
TradingProInternational-Live
|0.00 × 2
|
Tickmill-Live09
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live10
|0.00 × 7
|
Axi-US05-Live
|0.00 × 1
|
EBCFinancialGroupKY-Live02
|0.00 × 19
|
Exness-Real27
|0.00 × 3
|
Exness-Real17
|0.13 × 8
|
ECMarkets-Live05
|0.41 × 27
|
Exness-Real
|0.47 × 129
|
ICMarketsSC-Live33
|0.56 × 16
|
ICMarketsSC-Live03
|0.67 × 3
|
Exness-Real36
|1.09 × 260
|
CXMTradingLtd-Real
|1.69 × 13
|
CapitalPointTrading-Live29
|1.81 × 59
|
ICMarketsSC-Live25
|2.00 × 34
|
Axi.SVG-US10-Live
|2.14 × 44
|
Tickmill-Live05
|2.40 × 727
|
Coinexx-Demo
|3.78 × 36
|
FBS-Real-6
|4.67 × 3
|
SalmaMarkets-Live
|5.20 × 5
7Candle adalah teknik kombinasi dari 7Candle, 7Naga dan Fundamental Strategy
