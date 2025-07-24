СигналыРазделы
Maulana Zamaludin Syidiq

Trade by 7Candle

Maulana Zamaludin Syidiq
0 отзывов
Надежность
40 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 324%
SalmaMarkets-Live
1:200
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
170
Прибыльных трейдов:
164 (96.47%)
Убыточных трейдов:
6 (3.53%)
Лучший трейд:
25 410.50 USD
Худший трейд:
-199.80 USD
Общая прибыль:
155 850.30 USD (341 135 pips)
Общий убыток:
-487.30 USD (4 873 pips)
Макс. серия выигрышей:
133 (151 511.50 USD)
Макс. прибыль в серии:
151 511.50 USD (133)
Коэффициент Шарпа:
0.30
Торговая активность:
53.44%
Макс. загрузка депозита:
51.45%
Последний трейд:
17 часов
Трейдов в неделю:
35
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
689.28
Длинных трейдов:
141 (82.94%)
Коротких трейдов:
29 (17.06%)
Профит фактор:
319.82
Мат. ожидание:
913.90 USD
Средняя прибыль:
950.31 USD
Средний убыток:
-81.22 USD
Макс. серия проигрышей:
2 (-225.40 USD)
Макс. убыток в серии:
-225.40 USD (2)
Прирост в месяц:
5.16%
Годовой прогноз:
62.57%
Алготрейдинг:
97%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
225.40 USD (0.11%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
0.11% (192.40 USD)
По эквити:
84.64% (149 574.00 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 170
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 155K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 336K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +25 410.50 USD
Худший трейд: -200 USD
Макс. серия выигрышей: 133
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +151 511.50 USD
Макс. убыток в серии: -225.40 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "SalmaMarkets-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

ICMarketsSC-Live04
0.00 × 4
TickmillUK-Live03
0.00 × 1
Exness-Real9
0.00 × 35
FusionMarkets-Live 2
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live11
0.00 × 5
TradingProInternational-Live
0.00 × 2
Tickmill-Live09
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live10
0.00 × 7
Axi-US05-Live
0.00 × 1
EBCFinancialGroupKY-Live02
0.00 × 19
Exness-Real27
0.00 × 3
Exness-Real17
0.13 × 8
ECMarkets-Live05
0.41 × 27
Exness-Real
0.47 × 129
ICMarketsSC-Live33
0.56 × 16
ICMarketsSC-Live03
0.67 × 3
Exness-Real36
1.09 × 260
CXMTradingLtd-Real
1.69 × 13
CapitalPointTrading-Live29
1.81 × 59
ICMarketsSC-Live25
2.00 × 34
Axi.SVG-US10-Live
2.14 × 44
Tickmill-Live05
2.40 × 727
Coinexx-Demo
3.78 × 36
FBS-Real-6
4.67 × 3
SalmaMarkets-Live
5.20 × 5
еще 10...
7Candle adalah teknik kombinasi dari 7Candle, 7Naga dan Fundamental Strategy
Нет отзывов
2025.12.09 08:50
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.08 19:38
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.28 09:07
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.26 05:12
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.21 10:14
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.14 11:13
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.04 02:40
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.29 12:43
No swaps are charged
2025.10.29 12:43
No swaps are charged
2025.10.29 11:43
No swaps are charged
2025.10.29 11:43
No swaps are charged
2025.10.28 00:20
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.21 15:12
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.21 15:12
A large drawdown may occur on the account again
2025.10.21 10:03
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.10.21 09:04
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.17 14:41
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.10 05:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.10 04:14
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.10.09 19:45
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Trade by 7Candle
30 USD в месяц
324%
0
0
USD
181K
USD
40
97%
170
96%
53%
319.82
913.90
USD
85%
1:200
Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 4.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.