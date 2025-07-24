SegnaliSezioni
Maulana Zamaludin Syidiq

Trade by 7Candle

Maulana Zamaludin Syidiq
0 recensioni
Affidabilità
28 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 97%
SalmaMarkets-Live
1:200
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
83
Profit Trade:
83 (100.00%)
Loss Trade:
0 (0.00%)
Best Trade:
12 820.50 USD
Worst Trade:
0.00 USD
Profitto lordo:
50 832.00 USD (101 626 pips)
Perdita lorda:
0.00 USD
Vincite massime consecutive:
83 (50 832.00 USD)
Massimo profitto consecutivo:
50 832.00 USD (83)
Indice di Sharpe:
0.37
Attività di trading:
61.95%
Massimo carico di deposito:
11.10%
Ultimo trade:
12 ore fa
Trade a settimana:
1
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
0.00
Long Trade:
58 (69.88%)
Short Trade:
25 (30.12%)
Fattore di profitto:
n/a
Profitto previsto:
612.43 USD
Profitto medio:
612.43 USD
Perdita media:
0.00 USD
Massime perdite consecutive:
0 (0.00 USD)
Massima perdita consecutiva:
0.00 USD (0)
Crescita mensile:
38.77%
Previsione annuale:
470.44%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
0.00 USD (0.00%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
30.63% (28 622.50 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 83
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 51K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 102K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +12 820.50 USD
Worst Trade: -0 USD
Vincite massime consecutive: 83
Massime perdite consecutive: 0
Massimo profitto consecutivo: +50 832.00 USD
Massima perdita consecutiva: -0.00 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "SalmaMarkets-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarketsSC-Live04
0.00 × 4
TickmillUK-Live03
0.00 × 1
Exness-Real9
0.00 × 35
FusionMarkets-Live 2
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live11
0.00 × 5
TradingProInternational-Live
0.00 × 2
Tickmill-Live09
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live10
0.00 × 7
Axi-US05-Live
0.00 × 1
EBCFinancialGroupKY-Live02
0.00 × 4
ECMarkets-Live05
0.41 × 27
Exness-Real
0.47 × 129
ICMarketsSC-Live03
0.67 × 3
Exness-Real36
1.09 × 260
CXMTradingLtd-Real
1.69 × 13
Axi.SVG-US10-Live
2.14 × 44
CapitalPointTrading-Live29
2.14 × 7
Tickmill-Live05
2.40 × 727
FBS-Real-6
4.67 × 3
SalmaMarkets-Live
5.20 × 5
Exness-Real18
8.76 × 59
CapitalIndexGlobal-Live
15.00 × 2
RoboForex-ECN-3
16.63 × 8
Charterprime-Live
17.00 × 2
7Candle adalah teknik kombinasi dari 7Candle, 7Naga dan Fundamental Strategy
Non ci sono recensioni
2025.09.28 23:01
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.26 21:20
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.25 23:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.25 13:35
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.24 23:17
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.23 22:33
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.22 23:04
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.22 09:12
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.09.21 23:27
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.19 21:40
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.04 05:28
No swaps are charged on the signal account
2025.08.05 07:41
No swaps are charged
2025.08.05 07:41
No swaps are charged
2025.08.04 13:58
No swaps are charged on the signal account
