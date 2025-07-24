SinaisSeções
Maulana Zamaludin Syidiq

Trade by 7Candle

Maulana Zamaludin Syidiq
0 comentários
Confiabilidade
41 semanas
0 / 0 USD
crescimento desde 2025 326%
SalmaMarkets-Live
1:200
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
178
Negociações com lucro:
171 (96.06%)
Negociações com perda:
7 (3.93%)
Melhor negociação:
25 410.50 USD
Pior negociação:
-296.40 USD
Lucro bruto:
157 078.80 USD (350 316 pips)
Perda bruta:
-783.70 USD (7 837 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
133 (151 511.50 USD)
Máximo lucro consecutivo:
151 511.50 USD (133)
Índice de Sharpe:
0.29
Atividade de negociação:
54.51%
Depósito máximo carregado:
51.45%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
31
Tempo médio de espera:
1 dia
Fator de recuperação:
527.31
Negociações longas:
149 (83.71%)
Negociações curtas:
29 (16.29%)
Fator de lucro:
200.43
Valor esperado:
878.06 USD
Lucro médio:
918.59 USD
Perda média:
-111.96 USD
Máximo de perdas consecutivas:
2 (-225.40 USD)
Máxima perda consecutiva:
-296.40 USD (1)
Crescimento mensal:
5.70%
Previsão anual:
69.12%
Algotrading:
97%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
296.40 USD (0.14%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
0.11% (192.40 USD)
Pelo Capital Líquido:
84.64% (149 574.00 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD 178
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD 156K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD 342K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +25 410.50 USD
Pior negociação: -296 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 133
Máximo de perdas consecutivas: 1
Máximo lucro consecutivo: +151 511.50 USD
Máxima perda consecutiva: -225.40 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "SalmaMarkets-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

ICMarketsSC-Live04
0.00 × 4
TickmillUK-Live03
0.00 × 1
Exness-Real9
0.00 × 35
FusionMarkets-Live 2
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live11
0.00 × 5
TradingProInternational-Live
0.00 × 2
Tickmill-Live09
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live10
0.00 × 7
Axi-US05-Live
0.00 × 1
EBCFinancialGroupKY-Live02
0.00 × 19
Exness-Real27
0.00 × 3
Exness-Real17
0.13 × 8
ECMarkets-Live05
0.41 × 27
Exness-Real
0.47 × 129
ICMarketsSC-Live33
0.56 × 16
ICMarketsSC-Live03
0.67 × 3
Exness-Real36
1.09 × 260
CXMTradingLtd-Real
1.69 × 13
CapitalPointTrading-Live29
1.81 × 59
ICMarketsSC-Live25
2.00 × 34
Axi.SVG-US10-Live
2.14 × 44
Tickmill-Live05
2.40 × 727
Coinexx-Demo
3.78 × 36
FBS-Real-6
4.67 × 3
SalmaMarkets-Live
5.20 × 5
7Candle adalah teknik kombinasi dari 7Candle, 7Naga dan Fundamental Strategy
Sem comentários
2025.12.09 08:50
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.08 19:38
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.28 09:07
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.26 05:12
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.21 10:14
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.14 11:13
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.04 02:40
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.29 12:43
No swaps are charged
2025.10.29 12:43
No swaps are charged
2025.10.29 11:43
No swaps are charged
2025.10.29 11:43
No swaps are charged
2025.10.28 00:20
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.21 15:12
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.21 15:12
A large drawdown may occur on the account again
2025.10.21 10:03
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.10.21 09:04
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.17 14:41
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.10.10 05:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.10 04:14
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.10.09 19:45
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
