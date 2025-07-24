- Crescimento
Negociações:
178
Negociações com lucro:
171 (96.06%)
Negociações com perda:
7 (3.93%)
Melhor negociação:
25 410.50 USD
Pior negociação:
-296.40 USD
Lucro bruto:
157 078.80 USD (350 316 pips)
Perda bruta:
-783.70 USD (7 837 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
133 (151 511.50 USD)
Máximo lucro consecutivo:
151 511.50 USD (133)
Índice de Sharpe:
0.29
Atividade de negociação:
54.51%
Depósito máximo carregado:
51.45%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
31
Tempo médio de espera:
1 dia
Fator de recuperação:
527.31
Negociações longas:
149 (83.71%)
Negociações curtas:
29 (16.29%)
Fator de lucro:
200.43
Valor esperado:
878.06 USD
Lucro médio:
918.59 USD
Perda média:
-111.96 USD
Máximo de perdas consecutivas:
2 (-225.40 USD)
Máxima perda consecutiva:
-296.40 USD (1)
Crescimento mensal:
5.70%
Previsão anual:
69.12%
Algotrading:
97%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
296.40 USD (0.14%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
0.11% (192.40 USD)
Pelo Capital Líquido:
84.64% (149 574.00 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|178
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|156K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|342K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +25 410.50 USD
Pior negociação: -296 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 133
Máximo de perdas consecutivas: 1
Máximo lucro consecutivo: +151 511.50 USD
Máxima perda consecutiva: -225.40 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "SalmaMarkets-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
ICMarketsSC-Live04
|0.00 × 4
|
TickmillUK-Live03
|0.00 × 1
|
Exness-Real9
|0.00 × 35
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live11
|0.00 × 5
|
TradingProInternational-Live
|0.00 × 2
|
Tickmill-Live09
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live10
|0.00 × 7
|
Axi-US05-Live
|0.00 × 1
|
EBCFinancialGroupKY-Live02
|0.00 × 19
|
Exness-Real27
|0.00 × 3
|
Exness-Real17
|0.13 × 8
|
ECMarkets-Live05
|0.41 × 27
|
Exness-Real
|0.47 × 129
|
ICMarketsSC-Live33
|0.56 × 16
|
ICMarketsSC-Live03
|0.67 × 3
|
Exness-Real36
|1.09 × 260
|
CXMTradingLtd-Real
|1.69 × 13
|
CapitalPointTrading-Live29
|1.81 × 59
|
ICMarketsSC-Live25
|2.00 × 34
|
Axi.SVG-US10-Live
|2.14 × 44
|
Tickmill-Live05
|2.40 × 727
|
Coinexx-Demo
|3.78 × 36
|
FBS-Real-6
|4.67 × 3
|
SalmaMarkets-Live
|5.20 × 5
7Candle adalah teknik kombinasi dari 7Candle, 7Naga dan Fundamental Strategy
Sem comentários
