トレード:
346
利益トレード:
243 (70.23%)
損失トレード:
103 (29.77%)
ベストトレード:
371.00 USD
最悪のトレード:
-212.75 USD
総利益:
2 276.31 USD (188 300 pips)
総損失:
-1 647.09 USD (151 535 pips)
最大連続の勝ち:
22 (54.66 USD)
最大連続利益:
379.78 USD (5)
シャープレシオ:
0.07
取引アクティビティ:
58.11%
最大入金額:
136.67%
最近のトレード:
8 時間前
1週間当たりの取引:
9
平均保有時間:
2 日
リカバリーファクター:
2.96
長いトレード:
116 (33.53%)
短いトレード:
230 (66.47%)
プロフィットファクター:
1.38
期待されたペイオフ:
1.82 USD
平均利益:
9.37 USD
平均損失:
-15.99 USD
最大連続の負け:
7 (-74.38 USD)
最大連続損失:
-212.75 USD (1)
月間成長:
4.76%
年間予想:
57.75%
アルゴリズム取引:
98%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
212.75 USD (16.80%)
比較ドローダウン:
残高による:
16.80% (212.75 USD)
エクイティによる:
58.57% (510.10 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|EURNZD.r
|40
|GBPAUD.r
|36
|USDJPY.r
|31
|CHFJPY.r
|31
|EURAUD.r
|30
|GOLDZ5
|23
|GOLD
|23
|AUDJPY.r
|22
|GBPUSD.r
|19
|USDCAD.r
|17
|EURUSD.r
|16
|CADJPY.r
|16
|NZDUSD.r
|11
|AUDCAD.r
|10
|AUDNZD.r
|10
|AUDSGD.r
|7
|AUDUSD.r
|4
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|EURNZD.r
|50
|GBPAUD.r
|9
|USDJPY.r
|39
|CHFJPY.r
|-11
|EURAUD.r
|31
|GOLDZ5
|-441
|GOLD
|729
|AUDJPY.r
|21
|GBPUSD.r
|44
|USDCAD.r
|10
|EURUSD.r
|24
|CADJPY.r
|44
|NZDUSD.r
|25
|AUDCAD.r
|12
|AUDNZD.r
|14
|AUDSGD.r
|18
|AUDUSD.r
|11
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|EURNZD.r
|7.5K
|GBPAUD.r
|-7.6K
|USDJPY.r
|3.7K
|CHFJPY.r
|-6.5K
|EURAUD.r
|3.5K
|GOLDZ5
|-84K
|GOLD
|93K
|AUDJPY.r
|2.4K
|GBPUSD.r
|4.4K
|USDCAD.r
|1.5K
|EURUSD.r
|2.5K
|CADJPY.r
|6.2K
|NZDUSD.r
|2.6K
|AUDCAD.r
|1.8K
|AUDNZD.r
|2.5K
|AUDSGD.r
|2.6K
|AUDUSD.r
|1.1K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"CMCMarkets1-Global"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
