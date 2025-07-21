SegnaliSezioni
Chi Wai Kwok

Forex Princess Lv6 1003

Chi Wai Kwok
0 recensioni
Affidabilità
11 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 72%
CMCMarkets1-Global
1:100
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
155
Profit Trade:
112 (72.25%)
Loss Trade:
43 (27.74%)
Best Trade:
371.00 USD
Worst Trade:
-212.75 USD
Profitto lordo:
1 798.35 USD (145 375 pips)
Perdita lorda:
-1 330.78 USD (112 193 pips)
Vincite massime consecutive:
18 (44.27 USD)
Massimo profitto consecutivo:
379.78 USD (5)
Indice di Sharpe:
0.08
Attività di trading:
69.94%
Massimo carico di deposito:
64.75%
Ultimo trade:
18 ore fa
Trade a settimana:
19
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
2.20
Long Trade:
64 (41.29%)
Short Trade:
91 (58.71%)
Fattore di profitto:
1.35
Profitto previsto:
3.02 USD
Profitto medio:
16.06 USD
Perdita media:
-30.95 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-9.45 USD)
Massima perdita consecutiva:
-212.75 USD (1)
Crescita mensile:
8.90%
Algo trading:
96%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
212.75 USD (16.80%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
16.80% (212.75 USD)
Per equità:
23.32% (164.96 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
GOLDZ5 23
GOLD 23
EURNZD.r 20
GBPUSD.r 16
EURUSD.r 15
USDCAD.r 12
GBPAUD.r 10
USDJPY.r 8
EURAUD.r 8
AUDCAD.r 8
CHFJPY.r 6
AUDSGD.r 3
AUDJPY.r 2
AUDUSD.r 1
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
GOLDZ5 -441
GOLD 729
EURNZD.r 23
GBPUSD.r 37
EURUSD.r 20
USDCAD.r 2
GBPAUD.r 22
USDJPY.r 18
EURAUD.r 18
AUDCAD.r 7
CHFJPY.r 14
AUDSGD.r 9
AUDJPY.r 5
AUDUSD.r 4
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
GOLDZ5 -84K
GOLD 93K
EURNZD.r 4K
GBPUSD.r 3.7K
EURUSD.r 2.1K
USDCAD.r 197
GBPAUD.r 3.4K
USDJPY.r 2.6K
EURAUD.r 2.7K
AUDCAD.r 1.1K
CHFJPY.r 2.1K
AUDSGD.r 1.2K
AUDJPY.r 808
AUDUSD.r 417
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +371.00 USD
Worst Trade: -213 USD
Vincite massime consecutive: 5
Massime perdite consecutive: 1
Massimo profitto consecutivo: +44.27 USD
Massima perdita consecutiva: -9.45 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "CMCMarkets1-Global" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
2025.09.25 15:48
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.09.04 13:56
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.02 12:34
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.01 10:42
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.16 18:21
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.08.11 18:23
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.08.11 18:23
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.01 12:42
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.07.23 15:27
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.21 17:31
Low trading activity - only 1 trades detected in the last month
2025.07.21 17:31
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.07.21 17:31
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
