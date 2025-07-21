- 자본
- 축소
트레이드:
346
이익 거래:
243 (70.23%)
손실 거래:
103 (29.77%)
최고의 거래:
371.00 USD
최악의 거래:
-212.75 USD
총 수익:
2 276.31 USD (188 300 pips)
총 손실:
-1 647.09 USD (151 535 pips)
연속 최대 이익:
22 (54.66 USD)
연속 최대 이익:
379.78 USD (5)
샤프 비율:
0.07
거래 활동:
58.11%
최대 입금량:
136.67%
최근 거래:
1 시간 전
주별 거래 수:
12
평균 유지 시간:
2 일
회복 요인:
2.96
롱(주식매수):
116 (33.53%)
숏(주식차입매도):
230 (66.47%)
수익 요인:
1.38
기대수익:
1.82 USD
평균 이익:
9.37 USD
평균 손실:
-15.99 USD
연속 최대 손실:
7 (-74.38 USD)
연속 최대 손실:
-212.75 USD (1)
월별 성장률:
4.76%
연간 예측:
57.75%
Algo 트레이딩:
98%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
212.75 USD (16.80%)
상대적 삭감:
잔고별:
16.80% (212.75 USD)
자본금별:
58.57% (510.10 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|EURNZD.r
|40
|GBPAUD.r
|36
|USDJPY.r
|31
|CHFJPY.r
|31
|EURAUD.r
|30
|GOLDZ5
|23
|GOLD
|23
|AUDJPY.r
|22
|GBPUSD.r
|19
|USDCAD.r
|17
|EURUSD.r
|16
|CADJPY.r
|16
|NZDUSD.r
|11
|AUDCAD.r
|10
|AUDNZD.r
|10
|AUDSGD.r
|7
|AUDUSD.r
|4
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|EURNZD.r
|50
|GBPAUD.r
|9
|USDJPY.r
|39
|CHFJPY.r
|-11
|EURAUD.r
|31
|GOLDZ5
|-441
|GOLD
|729
|AUDJPY.r
|21
|GBPUSD.r
|44
|USDCAD.r
|10
|EURUSD.r
|24
|CADJPY.r
|44
|NZDUSD.r
|25
|AUDCAD.r
|12
|AUDNZD.r
|14
|AUDSGD.r
|18
|AUDUSD.r
|11
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|EURNZD.r
|7.5K
|GBPAUD.r
|-7.6K
|USDJPY.r
|3.7K
|CHFJPY.r
|-6.5K
|EURAUD.r
|3.5K
|GOLDZ5
|-84K
|GOLD
|93K
|AUDJPY.r
|2.4K
|GBPUSD.r
|4.4K
|USDCAD.r
|1.5K
|EURUSD.r
|2.5K
|CADJPY.r
|6.2K
|NZDUSD.r
|2.6K
|AUDCAD.r
|1.8K
|AUDNZD.r
|2.5K
|AUDSGD.r
|2.6K
|AUDUSD.r
|1.1K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +371.00 USD
최악의 거래: -213 USD
연속 최대 이익: 5
연속 최대 손실: 1
연속 최대 이익: +54.66 USD
연속 최대 손실: -74.38 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "CMCMarkets1-Global"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
데이터 없음
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
105%
0
0
USD
USD
979
USD
USD
25
98%
346
70%
58%
1.38
1.82
USD
USD
59%
1:100