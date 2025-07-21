- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
346
盈利交易:
243 (70.23%)
亏损交易:
103 (29.77%)
最好交易:
371.00 USD
最差交易:
-212.75 USD
毛利:
2 276.31 USD (188 300 pips)
毛利亏损:
-1 647.09 USD (151 535 pips)
最大连续赢利:
22 (54.66 USD)
最大连续盈利:
379.78 USD (5)
夏普比率:
0.07
交易活动:
58.11%
最大入金加载:
136.67%
最近交易:
8 几小时前
每周交易:
9
平均持有时间:
2 天
采收率:
2.96
长期交易:
116 (33.53%)
短期交易:
230 (66.47%)
利润因子:
1.38
预期回报:
1.82 USD
平均利润:
9.37 USD
平均损失:
-15.99 USD
最大连续失误:
7 (-74.38 USD)
最大连续亏损:
-212.75 USD (1)
每月增长:
4.76%
年度预测:
57.75%
算法交易:
98%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
212.75 USD (16.80%)
相对跌幅:
结余:
16.80% (212.75 USD)
净值:
58.57% (510.10 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|EURNZD.r
|40
|GBPAUD.r
|36
|USDJPY.r
|31
|CHFJPY.r
|31
|EURAUD.r
|30
|GOLDZ5
|23
|GOLD
|23
|AUDJPY.r
|22
|GBPUSD.r
|19
|USDCAD.r
|17
|EURUSD.r
|16
|CADJPY.r
|16
|NZDUSD.r
|11
|AUDCAD.r
|10
|AUDNZD.r
|10
|AUDSGD.r
|7
|AUDUSD.r
|4
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|EURNZD.r
|50
|GBPAUD.r
|9
|USDJPY.r
|39
|CHFJPY.r
|-11
|EURAUD.r
|31
|GOLDZ5
|-441
|GOLD
|729
|AUDJPY.r
|21
|GBPUSD.r
|44
|USDCAD.r
|10
|EURUSD.r
|24
|CADJPY.r
|44
|NZDUSD.r
|25
|AUDCAD.r
|12
|AUDNZD.r
|14
|AUDSGD.r
|18
|AUDUSD.r
|11
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|EURNZD.r
|7.5K
|GBPAUD.r
|-7.6K
|USDJPY.r
|3.7K
|CHFJPY.r
|-6.5K
|EURAUD.r
|3.5K
|GOLDZ5
|-84K
|GOLD
|93K
|AUDJPY.r
|2.4K
|GBPUSD.r
|4.4K
|USDCAD.r
|1.5K
|EURUSD.r
|2.5K
|CADJPY.r
|6.2K
|NZDUSD.r
|2.6K
|AUDCAD.r
|1.8K
|AUDNZD.r
|2.5K
|AUDSGD.r
|2.6K
|AUDUSD.r
|1.1K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +371.00 USD
最差交易: -213 USD
最大连续赢利: 5
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +54.66 USD
最大连续亏损: -74.38 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 CMCMarkets1-Global 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
105%
0
0
USD
USD
979
USD
USD
25
98%
346
70%
58%
1.38
1.82
USD
USD
59%
1:100