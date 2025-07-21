SeñalesSecciones
Chi Wai Kwok

Forex Princess Lv6 1003

Chi Wai Kwok
0 comentarios
Fiabilidad
25 semanas
0 / 0 USD
incremento desde 2025 105%
CMCMarkets1-Global
1:100
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
346
Transacciones Rentables:
243 (70.23%)
Transacciones Irrentables:
103 (29.77%)
Mejor transacción:
371.00 USD
Peor transacción:
-212.75 USD
Beneficio Bruto:
2 276.31 USD (188 300 pips)
Pérdidas Brutas:
-1 647.09 USD (151 535 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
22 (54.66 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
379.78 USD (5)
Ratio de Sharpe:
0.07
Actividad comercial:
58.11%
Carga máxima del depósito:
136.67%
Último trade:
32 minutos
Trades a la semana:
11
Tiempo medio de espera:
2 días
Factor de Recuperación:
2.96
Transacciones Largas:
116 (33.53%)
Transacciones Cortas:
230 (66.47%)
Factor de Beneficio:
1.38
Beneficio Esperado:
1.82 USD
Beneficio medio:
9.37 USD
Pérdidas medias:
-15.99 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
7 (-74.38 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-212.75 USD (1)
Crecimiento al mes:
4.76%
Pronóstico anual:
57.75%
Trading algorítmico:
98%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
212.75 USD (16.80%)
Reducción relativa:
De balance:
16.80% (212.75 USD)
De fondos:
58.57% (510.10 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
EURNZD.r 40
GBPAUD.r 36
USDJPY.r 31
CHFJPY.r 31
EURAUD.r 30
GOLDZ5 23
GOLD 23
AUDJPY.r 22
GBPUSD.r 19
USDCAD.r 17
EURUSD.r 16
CADJPY.r 16
NZDUSD.r 11
AUDCAD.r 10
AUDNZD.r 10
AUDSGD.r 7
AUDUSD.r 4
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
EURNZD.r 50
GBPAUD.r 9
USDJPY.r 39
CHFJPY.r -11
EURAUD.r 31
GOLDZ5 -441
GOLD 729
AUDJPY.r 21
GBPUSD.r 44
USDCAD.r 10
EURUSD.r 24
CADJPY.r 44
NZDUSD.r 25
AUDCAD.r 12
AUDNZD.r 14
AUDSGD.r 18
AUDUSD.r 11
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
EURNZD.r 7.5K
GBPAUD.r -7.6K
USDJPY.r 3.7K
CHFJPY.r -6.5K
EURAUD.r 3.5K
GOLDZ5 -84K
GOLD 93K
AUDJPY.r 2.4K
GBPUSD.r 4.4K
USDCAD.r 1.5K
EURUSD.r 2.5K
CADJPY.r 6.2K
NZDUSD.r 2.6K
AUDCAD.r 1.8K
AUDNZD.r 2.5K
AUDSGD.r 2.6K
AUDUSD.r 1.1K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +371.00 USD
Peor transacción: -213 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 5
Máximo de pérdidas consecutivas: 1
Beneficio máximo consecutivo: +54.66 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -74.38 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "CMCMarkets1-Global" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

No hay datos

No hay comentarios
2025.11.18 10:35
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.18 03:49
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.11.17 23:39
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.17 22:39
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.11.17 18:19
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.17 17:19
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.11.14 15:31
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.14 14:22
High current drawdown in 36% indicates the absence of risk limitation
2025.11.14 13:22
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.14 06:25
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.11.14 05:25
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.14 04:25
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.11.13 23:03
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.13 22:03
High current drawdown in 40% indicates the absence of risk limitation
2025.10.30 04:28
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.30 02:19
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.10.29 20:01
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.29 12:43
High current drawdown in 36% indicates the absence of risk limitation
2025.10.29 11:43
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.29 07:56
A large drawdown may occur on the account again
