Negociações:
346
Negociações com lucro:
243 (70.23%)
Negociações com perda:
103 (29.77%)
Melhor negociação:
371.00 USD
Pior negociação:
-212.75 USD
Lucro bruto:
2 276.31 USD (188 300 pips)
Perda bruta:
-1 647.09 USD (151 535 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
22 (54.66 USD)
Máximo lucro consecutivo:
379.78 USD (5)
Índice de Sharpe:
0.07
Atividade de negociação:
58.11%
Depósito máximo carregado:
136.67%
Último negócio:
8 horas atrás
Negociações por semana:
9
Tempo médio de espera:
2 dias
Fator de recuperação:
2.96
Negociações longas:
116 (33.53%)
Negociações curtas:
230 (66.47%)
Fator de lucro:
1.38
Valor esperado:
1.82 USD
Lucro médio:
9.37 USD
Perda média:
-15.99 USD
Máximo de perdas consecutivas:
7 (-74.38 USD)
Máxima perda consecutiva:
-212.75 USD (1)
Crescimento mensal:
4.76%
Previsão anual:
57.75%
Algotrading:
98%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
212.75 USD (16.80%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
16.80% (212.75 USD)
Pelo Capital Líquido:
58.57% (510.10 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|EURNZD.r
|40
|GBPAUD.r
|36
|USDJPY.r
|31
|CHFJPY.r
|31
|EURAUD.r
|30
|GOLDZ5
|23
|GOLD
|23
|AUDJPY.r
|22
|GBPUSD.r
|19
|USDCAD.r
|17
|EURUSD.r
|16
|CADJPY.r
|16
|NZDUSD.r
|11
|AUDCAD.r
|10
|AUDNZD.r
|10
|AUDSGD.r
|7
|AUDUSD.r
|4
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|EURNZD.r
|50
|GBPAUD.r
|9
|USDJPY.r
|39
|CHFJPY.r
|-11
|EURAUD.r
|31
|GOLDZ5
|-441
|GOLD
|729
|AUDJPY.r
|21
|GBPUSD.r
|44
|USDCAD.r
|10
|EURUSD.r
|24
|CADJPY.r
|44
|NZDUSD.r
|25
|AUDCAD.r
|12
|AUDNZD.r
|14
|AUDSGD.r
|18
|AUDUSD.r
|11
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|EURNZD.r
|7.5K
|GBPAUD.r
|-7.6K
|USDJPY.r
|3.7K
|CHFJPY.r
|-6.5K
|EURAUD.r
|3.5K
|GOLDZ5
|-84K
|GOLD
|93K
|AUDJPY.r
|2.4K
|GBPUSD.r
|4.4K
|USDCAD.r
|1.5K
|EURUSD.r
|2.5K
|CADJPY.r
|6.2K
|NZDUSD.r
|2.6K
|AUDCAD.r
|1.8K
|AUDNZD.r
|2.5K
|AUDSGD.r
|2.6K
|AUDUSD.r
|1.1K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Melhor negociação: +371.00 USD
Pior negociação: -213 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 5
Máximo de perdas consecutivas: 1
Máximo lucro consecutivo: +54.66 USD
Máxima perda consecutiva: -74.38 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "CMCMarkets1-Global" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
30 USD por mês
105%
0
0
USD
USD
979
USD
USD
25
98%
346
70%
58%
1.38
1.82
USD
USD
59%
1:100