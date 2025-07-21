SinaisSeções
Chi Wai Kwok

Forex Princess Lv6 1003

Chi Wai Kwok
0 comentários
Confiabilidade
25 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2025 105%
CMCMarkets1-Global
1:100
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
346
Negociações com lucro:
243 (70.23%)
Negociações com perda:
103 (29.77%)
Melhor negociação:
371.00 USD
Pior negociação:
-212.75 USD
Lucro bruto:
2 276.31 USD (188 300 pips)
Perda bruta:
-1 647.09 USD (151 535 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
22 (54.66 USD)
Máximo lucro consecutivo:
379.78 USD (5)
Índice de Sharpe:
0.07
Atividade de negociação:
58.11%
Depósito máximo carregado:
136.67%
Último negócio:
8 horas atrás
Negociações por semana:
9
Tempo médio de espera:
2 dias
Fator de recuperação:
2.96
Negociações longas:
116 (33.53%)
Negociações curtas:
230 (66.47%)
Fator de lucro:
1.38
Valor esperado:
1.82 USD
Lucro médio:
9.37 USD
Perda média:
-15.99 USD
Máximo de perdas consecutivas:
7 (-74.38 USD)
Máxima perda consecutiva:
-212.75 USD (1)
Crescimento mensal:
4.76%
Previsão anual:
57.75%
Algotrading:
98%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
212.75 USD (16.80%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
16.80% (212.75 USD)
Pelo Capital Líquido:
58.57% (510.10 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
EURNZD.r 40
GBPAUD.r 36
USDJPY.r 31
CHFJPY.r 31
EURAUD.r 30
GOLDZ5 23
GOLD 23
AUDJPY.r 22
GBPUSD.r 19
USDCAD.r 17
EURUSD.r 16
CADJPY.r 16
NZDUSD.r 11
AUDCAD.r 10
AUDNZD.r 10
AUDSGD.r 7
AUDUSD.r 4
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
EURNZD.r 50
GBPAUD.r 9
USDJPY.r 39
CHFJPY.r -11
EURAUD.r 31
GOLDZ5 -441
GOLD 729
AUDJPY.r 21
GBPUSD.r 44
USDCAD.r 10
EURUSD.r 24
CADJPY.r 44
NZDUSD.r 25
AUDCAD.r 12
AUDNZD.r 14
AUDSGD.r 18
AUDUSD.r 11
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
EURNZD.r 7.5K
GBPAUD.r -7.6K
USDJPY.r 3.7K
CHFJPY.r -6.5K
EURAUD.r 3.5K
GOLDZ5 -84K
GOLD 93K
AUDJPY.r 2.4K
GBPUSD.r 4.4K
USDCAD.r 1.5K
EURUSD.r 2.5K
CADJPY.r 6.2K
NZDUSD.r 2.6K
AUDCAD.r 1.8K
AUDNZD.r 2.5K
AUDSGD.r 2.6K
AUDUSD.r 1.1K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +371.00 USD
Pior negociação: -213 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 5
Máximo de perdas consecutivas: 1
Máximo lucro consecutivo: +54.66 USD
Máxima perda consecutiva: -74.38 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "CMCMarkets1-Global" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

Sem comentários
2025.11.18 10:35
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.18 03:49
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.11.17 23:39
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.17 22:39
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.11.17 18:19
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.17 17:19
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.11.14 15:31
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.14 14:22
High current drawdown in 36% indicates the absence of risk limitation
2025.11.14 13:22
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.14 06:25
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.11.14 05:25
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.14 04:25
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.11.13 23:03
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.13 22:03
High current drawdown in 40% indicates the absence of risk limitation
2025.10.30 04:28
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.30 02:19
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.10.29 20:01
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.29 12:43
High current drawdown in 36% indicates the absence of risk limitation
2025.10.29 11:43
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.29 07:56
A large drawdown may occur on the account again
